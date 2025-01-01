Меню
Eggs Не делай этого. Ты не изменишь того, кто ты есть. Сыр, шляпы, коробки — это не ты. "Ты" делаешь тебя.
Winnie Истребители ящерок? Они живут на Кёрдс-Уэй.
Eggs Как туда добраться?
Winnie Кёрдс-Уэй?
[указывает на указатель с надписью «Молочная улица»]
Winnie Молочная улица переходит в неё.
[слышен барабанный перебор]
Winnie [объясняет Эггсу, которого с детства воспитывали как коробочного тролля, как вести себя с людьми] Когда встречаешь кого-то, нужно смотреть им в глаза и пожимать руку.
[смущённый Эггс делает джазовые движения руками]
Winnie Что ты делаешь?
Lord Portley-Rind [после того, как узнал, что Снатчер врал о том, что бокстролли — монстры, и врал, что Трубшоу убиты, обращается к толпе] Снатчер солгал нам и бедной мадам Фру-Фру.
Lord Portley-Rind [обвинительно, на Снатчера] Снатчер!
Archibald Snatcher [используя голос мадам Фру-Фру и преувеличенные женские жесты] Мы могли быть чем-то особенным, но ты нарушил нашу сделку.
Lord Portley-Rind [смущённо] Почему он говорит голосом мадам Фру-Фру?
Lord Portley-Rind [внезапно понимает, что Снатчер — это и есть мадам Фру-Фру, задыхается] О боже! Как же я жалею.
Winnie [она упала в глубокую яму, которая ведёт в подземное убежище Бокстроллей] Где реки крови и горы костей? Мне обещали горы костей!
Herbert Trubshaw [закованный в цепи, висящий вниз головой и раскачивающийся взад-вперёд] Желе. Желе. Когда я хороший, мне дают желе. Я люблю желе. ЖЕЛЕ!
Winnie [Когда Эггс говорит, что он бокстролль] Ох... правда? Тогда давай покажи, что можешь влезть в свою коробку!
Eggs Эээ... сейчас не могу.
Winnie [кивает головой] Мм-хм.
Eggs У меня длинные кости.
Archibald Snatcher [как Мадам Фру-Фру, поёт, куплет 1] Десять лет назад был замысел злобный, Где зло и ловкость шли рука об руку. Кто двери оставлял открытыми, Того детей похищали Боутролли. Ох, нет, Боутролли!
Archibald Snatcher [куплет 2] Трубшоу-старший очень любил сына, Как любят все отцы своих детей. Если не хочешь страдать, как он, Запирайся крепко от Боутроллей!
Archibald Snatcher [куплет 3] В ту ночь отец, малыш Трубшоу, Забыл запереть дверь на засов. И как только он начал храпеть, Пришли Боутролли — забрали дитя! Эти мерзкие Боутролли!
Archibald Snatcher [куплет 4] Закрой окна, двери запри, Боутролли с когтями жуткими, Заберут детей в свои лапы И утащат, чтобы покормиться. Боутролли!
Archibald Snatcher [куплет 5] Мистер Трубшоу пришёл в ярость, Узнав, что потерял ребёнка. Он сделал то, что делает отец — Бросился в погоню за Боутроллями!
Archibald Snatcher [куплет 6] Помогите, помогите, умоляю! Но Боутролли делают своё дело. Схватили его и начали жевать, Пока не осталось от Трубшоу следов.
Archibald Snatcher [куплет 7] Утащили в гнездо без отдыха, Почти не замедляясь глотать. Кости оставили, плоть съели. Никогда не будь гостем у Боутроллей. О, эти Боутролли!
Archibald Snatcher [куплет 8] Такова история малыша Трубшоу. Не повторяй ошибок отца. Если увидишь Боутроллей — не умиляйся, Лови и истреби их — Боутроллей! Убейте Боутроллей! Убейте Боутроллей! Убейте Боутроллей!
Winnie Ты меня укусил. Ртом.
Винни [увидев, как Эггс трет своё место] Нет!... Нельзя чесать там на людях. Вот почему их и называют
[шёпотом]
Винни местами, которыми не хвастаются.
Mr. Pickles Мы — истребители! Справедливости!
Mr. Gristle Мы истребляем справедливость!
Eggs Я же говорил, мы не едим людей.
Winnie [вызывающе] Почему ты всё время говоришь "мы"? Ты же не из них. Ты — МАЛЬЧИК.
Eggs [отрицает] Нет, не мальчик, я — ящик.
Winnie О, правда? Давай посмотрим, поместишься ли ты в коробку.
Eggs [ищет оправдания] Сейчас не могу. У меня кости длинные.
Winnie И говоришь ты не как они.
Eggs У меня речевая особенность.
Winnie У тебя уши не заострённые.
Eggs Я на них неудачно лег.
Winnie [когда Eggs настаивает, что он ящик] Ох, ради всего святого, дай руку. Я не кусаюсь.
Winnie [сравнивает руку Eggs с рукой ящика, у которого всего 3 пальца, и средний огромный] Видишь? Ты не такой, как они.
Winnie [кладёт свою руку рядом с его, пальцы совпадают] Ты свой. Ты мальчик, Eggs.
Арчибальд Снэтчер [первая реплика, Снэтчер дворецкому у входной двери] Разбуди его светлость. Неслыханное случилось, нужно обсудить это немедленно!
[борется с дворецким, пытаясь захлопнуть дверь]
Лорд Портли-Ринд [Раздражённо] Что случилось, Снэтчер?
Арчибальд Снэтчер БОКСТРОЛЛИ ПРИШЛИ И УКРАЛИ РЕБЁНКА!
Лорд Портли-Ринд Ах, нет.
Арчибальд Снэтчер Несомненно, уже грызут его милые косточки.
Лорд Портли-Ринд Ужасная трагедия.
[безразличным тоном]
Лорд Портли-Ринд Разберёмся с этим утром.
Арчибальд Снэтчер [пока дворецкий агрессивно прижимает дверь к Снэтчеру] СТОЙ, это ещё не всё. Они придут за...
[Дворецкий захлопывает дверь перед Снэтчером, теперь говорит через почтовый ящик особняка]
Арчибальд Снэтчер нашими сырами!
Лорд Портли-Ринд [испуганно] МОЙ ГАУДА?
Арчибальд Снэтчер Они ни перед чем не остановятся.
Лорд Портли-Ринд Ах, ты городской истребитель, я заплачу любую цену.
Арчибальд Снэтчер Деньги не нужны, мне нужна одна из тех
[указывает на шляпу Портли-Ринда]
Лорд Портли-Ринд Белая шляпа? Ты? Нелепо!
Арчибальд Снэтчер Ладно, тогда готовься прощаться с бри, чао-чао с чеддером, прощай...
Лорд Портли-Ринд Эй, у тебя есть доказательства, что все бокстролли ушли?
Арчибальд Снэтчер За белую шляпу? Я УНИЧТОЖУ КАЖДОГО БОКСТРОЛЛЯ В ЭТОМ ГОРОДЕ!
Eggs Это не изменит того, кто ты есть. Сыр, шляпы, коробки — это не то, что делает тебя тобой. Ты сам делаешь себя таким.
Эггс [когда Винни говорит ему залезть в коробку] Эм... я сейчас не могу
[Винни прочищает горло]
Эггс У меня крепкий кость
Винни [Эггс рассматривает себя в полном росте в зеркале, он теперь одет в обычную одежду] Ты теперь больше похож на настоящего мальчика.
Эггс [недоуменно] Я, настоящий мальчик?
Winnie Ты самый никудышный карманник, которого я когда-либо видела.
Winnie [Эггз прячется в мусорном баке, Винни кладёт монету ему на нос] Держи. Купи книгу, как стать лучше воровкой.
Archibald Snatcher Я был разумен, но могу быть и неразумным.
Archibald Snatcher Ты правда думаешь, что Портли-Ринд и его банда помогут такому никчёму, как ты? В этом городе, если хочешь помощи — помогай себе сам. Вот что делает настоящий мужчина.
Eggs Ты лжёшь, когда я расскажу отцу Винни правду, он...
[Снатчер сбивает Эггса с ног бейсбольной битой]
Archibald Snatcher ОН БЛАГОДАРИТ МЕНЯ. Потому что... все твои маленькие бокстролльные друзья... умрут. СЕГОДНЯ НОЧЬЮ!
Eggs ЧТО?
Archibald Snatcher ОНИ СДЕЛАЮТ МЕНЯ САМИМ УВАЖАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ЭТОМ ГОРОДЕ! У них не останется выбора, как дать мне белую шляпу, они будут меня провозглашать, поднимут на плечи. И я НИКОГДА не позволю, чтобы это разрушил какой-то мелкий бокстролль из канализации!
Mr. Pickles [Заметив, что у Снэчера аллергия на съеденный кусок сыра. Шёпотом мистеру Трауту] У кого-то опять сырная реакция.
Mr. Trout [мистеру Гристлу] Быстро и тихо — доставайте пиявок.
Mr. Gristle [тихо крадясь вокруг Снэчера] Тихо. Тихо.
Archibald Snatcher [заметив, что Траут уходит из-за стола] Куда он собрался?
Mr. Gristle Тихо.
Archibald Snatcher Он за сыром?
Archibald Snatcher [Нижняя губа Снэчера опухает. Мистер Пиклз и мистер Траут в шоке] Что?
Mr. Pickles Думаю, с тебя на сегодня хватит, босс.
Eggs Пожалуйста, помогите нам.
Winnie [выдыхает с раздражением] Если я соглашусь помочь, вы должны точно выполнять мои указания.
Eggs Обещаю.
Winnie Хорошо, сначала сняли коробку.
Winnie [Eggs отшатывается в шоке; резкий переход к тому, как все Бокстролли кричат на Eggs за то, что он без коробки] Прекрати это!
Winnie [всем Бокстроллям] Ладно, вы, мелкие воры, принесите мне вашу добычу.
Арчибальд Снатчер [откусывает маленький кусочек чеддера и глотает] Мммм!
Мистер Траут [удивлённо] О!
Арчибальд Снатчер Господа, я скажу, это довольно, эм
[пауза]
Арчибальд Снатчер Это, эм
[пауза]
Арчибальд Снатчер Это довольно, эм.
Мистер Траут [перебивает] Ароматное? Дубовое? С нотками материнской улыбки в тёплый весенний день? Хммм.
[улыбается задумчиво]
Арчибальд Снатчер Да! Вот это всё. И так далее, и тому подобное, умные слова, дружеская болтовня.
[говорит, начинает проявляться аллергия на сыр]
Archibald Snatcher Когда я уничтожу всех этих коробочных троллей в городе, я ЗАСЛУЖУ свою белую шляпу и присоединюсь к вам в дегустационной.
Lord Portley-Rind [с иронией] Боже мой! Не знаю, кому страшнее: коробочным троллям или нам.
Винни [обращаясь к зрителям на улице, стоя на той же сцене, где выступала мадам Фру-Фру] А я там была, застряла у него в потной подмышке, пока он не надулся, как шарик, и БАХ!
Винни [зрители аплодируют] Океан кишок взорвался на нас, словно ураган мерзости!
Winnie Ты вчера с Бокстроллями была?
Eggs Да.
Winnie [очень возбуждённо] О! Я же знала! Я же знала! Я же знала! Отец не верил, а я знала! Как ты сбежал?
Eggs Мы ушли под землю.
Winnie Они затащили тебя в свою ужасную пещеру?
Eggs [шокирован её вопросом] Что?
Winnie [мрачно возбуждённо] Там были горы костей малышей? И реки крови?
Eggs [потрясён её вопросами] Что?
Winnie Они съели твою семью? И заставили смотреть?
Eggs Что?
Winnie То есть, ЗАСТАВИЛИ смотреть? Расскажи всё!
Eggs [отрабатывает манеры] Очень приятно с вами познакомиться! Очень приятно с вами познакомиться.
