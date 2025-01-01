Archibald Snatcher[как Мадам Фру-Фру, поёт, куплет 1]Десять лет назад был замысел злобный, Где зло и ловкость шли рука об руку. Кто двери оставлял открытыми, Того детей похищали Боутролли. Ох, нет, Боутролли!
Archibald Snatcher[куплет 2]Трубшоу-старший очень любил сына, Как любят все отцы своих детей. Если не хочешь страдать, как он, Запирайся крепко от Боутроллей!
Archibald Snatcher[куплет 3]В ту ночь отец, малыш Трубшоу, Забыл запереть дверь на засов. И как только он начал храпеть, Пришли Боутролли — забрали дитя! Эти мерзкие Боутролли!
Archibald Snatcher[куплет 4]Закрой окна, двери запри, Боутролли с когтями жуткими, Заберут детей в свои лапы И утащат, чтобы покормиться. Боутролли!
Archibald Snatcher[куплет 5]Мистер Трубшоу пришёл в ярость, Узнав, что потерял ребёнка. Он сделал то, что делает отец — Бросился в погоню за Боутроллями!
Archibald Snatcher[куплет 6]Помогите, помогите, умоляю! Но Боутролли делают своё дело. Схватили его и начали жевать, Пока не осталось от Трубшоу следов.
Archibald Snatcher[куплет 7]Утащили в гнездо без отдыха, Почти не замедляясь глотать. Кости оставили, плоть съели. Никогда не будь гостем у Боутроллей. О, эти Боутролли!
Archibald Snatcher[куплет 8]Такова история малыша Трубшоу. Не повторяй ошибок отца. Если увидишь Боутроллей — не умиляйся, Лови и истреби их — Боутроллей! Убейте Боутроллей! Убейте Боутроллей! Убейте Боутроллей!
Archibald SnatcherОНИ СДЕЛАЮТ МЕНЯ САМИМ УВАЖАЕМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ЭТОМ ГОРОДЕ! У них не останется выбора, как дать мне белую шляпу, они будут меня провозглашать, поднимут на плечи. И я НИКОГДА не позволю, чтобы это разрушил какой-то мелкий бокстролль из канализации!
Mr. Pickles[Заметив, что у Снэчера аллергия на съеденный кусок сыра. Шёпотом мистеру Трауту]У кого-то опять сырная реакция.
Mr. Trout[мистеру Гристлу]Быстро и тихо — доставайте пиявок.