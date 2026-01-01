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Постер фильма Мадам Баттерфляй
Киноафиша Фильмы Мадам Баттерфляй

Мадам Баттерфляй

, 2013
Madama Butterfly
опера / 18+
Постер фильма Мадам Баттерфляй

О фильме

В основе оперы «Мадам Баттерфляй» лежит новелла американского писателя Джона Л. Лонга, переработанная Д. Беласко в драму. Увидев пьесу во время своего пребывания в Лондоне, Д. Пуччини был взволнован ее жизненной правдивостью. По его предложению либреттисты Л. Иллика и Д. Джакоза написали на основе драмы оперное либретто. Вскоре была создана музыка. На первом представлении, состоявшемся 17 февраля 1904 года в Милане, опера, однако, провалилась и была снята с репертуара. Публика не поняла ее содержания и была возмущена чрезмерной продолжительностью второго акта. Пуччини сократил некоторые номера, разделил второй акт на два самостоятельных действия. Исполненная с этими незначительными изменениями спустя три месяца, опера имела триумфальный успех и быстро завоевала прочную репутацию одной из популярнейших современных опер.

Обращение к сюжету из жизни далекой Японии отвечало распространенному в европейском искусстве конца XIXи начала XXвеков тяготению к экзотике, стремлению художников обогатить свою палитру новыми красками. Но Пуччини не ставил перед собой специальную задачу воспроизведения в музыке национального японского колорита. Главным для него оставалось изображение трогательной человеческой драмы. В ее воплощении композитору удалось не только сохранить, но и углубить содержание литературного первоисточника.

Японский дом на одном из холмов близ Нагасаки. Горо показывает его американскому лейтенанту морского флота Пинкертону, который собирается жить здесь с юной гейшей Чио-Чио-сан: их брак по японскому ритуалу должен вскоре состояться. Появляется американский консул Шарплес, которому Пинкертон излагает свои легкомысленные взгляды на жизнь, в частности, на брак с японкой, оставляющий ему возможность со временем жениться на американке. Когда церемония бракосочетания завершается, начинается весёлый пир, который прерывает приход разгневанного дяди Баттерфляй — бонзы. Прошло три года. Баттерфляй в своём доме ждёт возвращения Пинкертона и убеждает служанку Сузуки, что он скоро вернётся. Доносится пушечный выстрел, возвещающий, что в порт прибыл американский корабль. Баттерфляй охвачена радостью, она украшает дом цветами и ждёт Пинкертона. Приходит Пинкертон, его жена Кэт и консул: лейтенант надеется, что его бывшая возлюбленная отдаст ему ребёнка. Узнав от Сузуки, как она ждала его, он не может сдержать волнения. Баттерфляй по лицу Кэт и из слов консула догадывается обо всём. Когда все уходят, она занавешивает комнату и готовится к смерти. Молодая женщина нежно прощается с сыном, даёт ему игрушки и завязывает глаза и за ширмой наносит себе удар кинжалом.

Впервые в кинотеатрах Вы можете насладиться шедевром мировой оперы с фестиваля Пуччини в Торе дель Лаго. Трагическая история любви молодой гейши Чио-Чио-сан, сыгранной Сакико Ниномия, и американского лейтенанта Пинкертона (Массимилиано Пизапия), в постановке Такао Окамура сопровождаетсяоркестром под руководством Валерио Галли.

В ролях

Сакико Ниномия
Кимико Сухейро
Алессандра Меоцци
Массимилиано Писапия
Режиссер Такао Окамура
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2013

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