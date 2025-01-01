Mitch MartinИстинную любовь найти сложно, иногда кажется, что ты её нашёл, а потом ты садишься на утренний рейс домой из Сан-Диего, и пара голых людей, завязанных на глаза, выскакивает из твоей ванной, как чёртово фокусное шоу, готовые вдвоём атаковать твою девушку...
FrankЯ сказал жене, что сегодня не буду пить. К тому же, завтра у меня важный день. Вы там хорошо повеселитесь.
College StudentВажный день? Чем заниматься будешь?
FrankНу, собственно, отличный такой субботний день, собираемся поехать в Хоум Депо. Да, купить обои, может, полы поменять, что-то в этом роде. Может, заедем в Бед, Бэт и Бьонд, не знаю, не уверен, что успеем.
TherapistФрэнк, это безопасное место. Место, где мы можем свободно делиться своими чувствами. Представь мой кабинет как гнездо на дереве доверия и понимания. Здесь мы можем говорить обо всём.
FrankВсё? Ну, э-э, думаю, что глубоко внутри я немного запутался. Вдруг женишься, и от тебя ждут, что ты станешь совсем другим человеком. А я не чувствую себя другим. Вот, например, вчера. Мы ужинали в "Олив Гардэн", что было прекрасно. И в какой-то момент я случайно посмотрел на официантку, принимающую заказ, и вдруг задумался, какого цвета у неё трусики. Её трусики. Скорее всего, простые белые хлопковые. Но я подумал, может быть, это шёлковые трусики, может, стринги. Может быть, что-то действительно классное, о чём я даже не знаю. И я начал чувствовать... что? Что, мы ведь в гнезде доверия на дереве, не так ли?
MitchИзвините, у вас, кажется, сломался ремень безопасности. Что посоветуете делать?
Cab DriverСоветую перестать быть таким п****м. Ты же на заднем сиденье.
Frank[после того, как быстро выпил пиво]Наливай ещё! Наливай ещё! Как только оно коснётся губ — это так круто!
Dean PritchardДамы и господа, приветствуем со-ведущего программы «Перекрёстный огонь» на CNN, знаменитого политического консультанта, неистового каджуна, мистера Джеймса Карвиля.
James CarvilleСпасибо, спасибо, Дин Причард. Для меня честь и удовольствие быть здесь, сэр.
Dean PritchardПервый вопрос. Какова ваша позиция по роли правительства в поддержке инноваций в области биотехнологий?
James CarvilleЧто ж, Дин, я рад, что вы задали этот вопрос...
FrankЭээ... На самом деле, я бы хотел вставить слово и ответить первым, Джимми, если не против.
James CarvilleДавай, дружище.
Frank[Фрэнк делает глоток воды, строит забавное лицо и фыркает] Последние исследования показывают, что эмпирических доказательств глобализации корпоративных инноваций очень мало, а как следствие, рынок технологий сужается. Будучи мировым лидером, Америка должна обеспечивать системное финансирование исследований для наших учёных. Я твёрдо верю, что всегда будет необходимость в чётко сформулированной политике инноваций с упором на развитие человеческих ресурсов. Спасибо.
[Фрэнк фыркает, корчит лицо и оседает; публика аплодирует]
MitchПожалуйста, будь со мной честен. Скажи, что это впервые в жизни случилось.
HeidiТак ты хочешь, чтобы я был честен или чтобы я сказал, что это впервые?
BeanieДа, вот именно. Следом у меня выступает студенческая альт-рок группа. Митч, у меня шесть колонок на всю катушку. Я стою три с половиной миллиона долларов, о которых знает правительство. У меня там техники больше, чем на чертовом концерте KISS. Ты думаешь, я разложу такую красную дорожку для какой-то чёртовой школьной группы? Просто убедись, что видишь сцену.
BeanieНу, Колумб не собирался искать Америку, приятель, но в итоге всем это пошло на пользу.
Beanie[узнав, что по уставу сохранить братство можно только пройдя серию испытаний, но Бини не хочет этого делать]Чьи жизни разрушены?
Mitch MartinДа вот смотри. Блю мёртв. Фрэнк развёлся. Я дом потерял. Николь думает, что я полный иди#от. И теперь у нас девять детей, которые могут быть исключены из школы, а ты даже не собираешься им помогать.
BeanieДобро пожаловать на Фестиваль Свободы Митча Мартина. Для тех, кто не знает, кто такой Митч Мартин — это очень успешный и абсолютно здоровый джентльмен у мини-бара. А теперь, благодаря Speaker City, который урезает цены на всё — от пейджеров до DVD-плееров, давайте тепло поприветствуем Харрисона и моего друга, а заодно и вашего любимца, Снуп Догга.
BeanieПотому что это очень серьёзная идея, друзья мои. Речь идёт о неэксклюзивном равноправном братстве, где общественный статус и, что важнее, возраст имеют значение.
Barry, Oral Sex InstructorСекрет хорошего минета — это концентрация. Мне всё равно, говорим ли мы о твоём муже, с которым вы вместе уже десять лет, или о каком-то горячем моряке, которого ты встретила пару месяцев назад в TGI Fridays, который так и не позвонил, но оставил мне маленький подарок под названием герпес... который я потом передал собаке. Но это уже совсем другая история. Берите овощи!
Frank[предлагает в подарок хлебопечку]Как тебе, Макс? У неё три режима.
Woman[держит пакет с продуктами] Что здесь происходит?
FrankЕсли кому-нибудь расскажешь — я тебя убь#у. Шучу, шучу, домой его сегодня вернём. Ладно, дорогая.
[достаёт из пакета сырные шарики]
BeanieНе извиняйся передо мной, Фрэнк. Извинись перед малышом.
Mitch MartinВ этот момент вы, наверное, спрашиваете себя: зачем я держу в руках этот 15-килограммовый бетонный блок? Может быть, вы также думаете: почему к этому блоку привязана длинная верёвка? И наконец, почему другой конец этой верёвки крепко привязан к твоему члену?
FrankТак что вам больше нравится? Медсестра или чирлидер? О, привет, Николь. Весело провести время на свадьбе?
BeanieМакс, можешь заткнуть уши для меня? Здесь мы столько телок возьмём, это будет просто пипец. Я говорю про реально охренительный отрыв, как у безумной бой-звезды.
BeanieШесть недель назад Абдул имел билет в один конец на брак по договорённости с какой-то телкой, которую он никогда не видел в Бангладеш. А теперь он катает баб в каждый четверг на наших вечеринках.
Female Airport EmployeeА мне вот нужна новая минивэн, но это не значит, что она у меня уже есть, правда?
Mitch MartinПонимаешь, я собираюсь попросить её выйти за меня замуж. Сегодня вечером.
Female Airport EmployeeБоже! А почему сразу не сказал? Любовь побеждает всё, да? В твоём случае она вытесняет мистера Бёрнстайна и его кошерное питание прямо из эконом-класса. Вот твой билет. Поздравляю и удачи.
BeanieДа ну, это правило не соблюдают. Это как переходить дорогу в неположенном месте среди сексуальных преступлений. Бадник, заправь рубашку. Это Спикер-Сити, а не Спикер-Гетто. Ты сказал, девчонке около 17 лет?