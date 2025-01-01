Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Старая закалка Цитаты из фильма Старая закалка

Цитаты из фильма Старая закалка

Mitch Martin Истинную любовь найти сложно, иногда кажется, что ты её нашёл, а потом ты садишься на утренний рейс домой из Сан-Диего, и пара голых людей, завязанных на глаза, выскакивает из твоей ванной, как чёртово фокусное шоу, готовые вдвоём атаковать твою девушку...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Я сказал жене, что сегодня не буду пить. К тому же, завтра у меня важный день. Вы там хорошо повеселитесь.
College Student Важный день? Чем заниматься будешь?
Frank Ну, собственно, отличный такой субботний день, собираемся поехать в Хоум Депо. Да, купить обои, может, полы поменять, что-то в этом роде. Может, заедем в Бед, Бэт и Бьонд, не знаю, не уверен, что успеем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peppers Она красотка, да?
Frank Ага, а что это за пушка?
Peppers Это транквилизатор. Если кто из этих мелких ур@@@ решит психануть на детей, я их усыплю. Верно?
[тянет поводья мула]
Peppers Ну и что? Вот что я и думал. Заткнись.
Frank [Фрэнк взводит пистолет]
Peppers Эй, эй. Осторожно с этим. Это самый мощный транквилизатор на рынке. Привезли из Мексики.
Frank Круто.
Peppers Да, круто. Говорят, им можно пробить шкуру носорога с...
[Фрэнк стреляет себе в шею дротиком]
Peppers ВОТ ЭТО ДА! Это офигенно!
Frank Что?
Peppers Ты только что в сонную артерию дал, чувак.
Frank Что? Я?
[щупает шею]
Peppers ВОТ ЭТО ДА!
Frank О, боже. Это плохо? Это плохо?
Peppers Лучше вытащи эту х**ню, дружище. Это не дело.
Frank Подожди, что? Вытащить что?
Peppers У тебя в шее *** дротик, чувак.
Frank [смеётся] Ты... ты с ума сошёл, чувак. Ты мне нравишься, но ты с ума сошёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch У меня был просто адский день и ещё хуже неделя. И всё, чего я хочу — это выспаться, чёрт возьми.
Beanie Зачем перед ребёнком? С этими чёртовыми матами? Просто скажи ему «беруши». «Беруши». А потом можешь говорить «чёрт», «блин», «сволочь», что хочешь.
Frank Хрень. Яйца.
Beanie Я просто пытаюсь донести мысль, Фрэнк. Не обязательно это праздновать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank *Спэниш*! Ты уверен, что мы дали тебе достаточно свободы, чтобы твой блок приземлился на газон?
Spanish Есть, сэр.
Frank Блю, ты уверен, что я не хочу видеть, как ты умираешь здесь сегодня ночью?
Blue Есть, сэр.
Frank Блю, ты мой парень!
Blue Спасибо, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Therapist Фрэнк, это безопасное место. Место, где мы можем свободно делиться своими чувствами. Представь мой кабинет как гнездо на дереве доверия и понимания. Здесь мы можем говорить обо всём.
Frank Всё? Ну, э-э, думаю, что глубоко внутри я немного запутался. Вдруг женишься, и от тебя ждут, что ты станешь совсем другим человеком. А я не чувствую себя другим. Вот, например, вчера. Мы ужинали в "Олив Гардэн", что было прекрасно. И в какой-то момент я случайно посмотрел на официантку, принимающую заказ, и вдруг задумался, какого цвета у неё трусики. Её трусики. Скорее всего, простые белые хлопковые. Но я подумал, может быть, это шёлковые трусики, может, стринги. Может быть, что-то действительно классное, о чём я даже не знаю. И я начал чувствовать... что? Что, мы ведь в гнезде доверия на дереве, не так ли?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Извините, у вас, кажется, сломался ремень безопасности. Что посоветуете делать?
Cab Driver Советую перестать быть таким п****м. Ты же на заднем сиденье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank [после того, как быстро выпил пиво] Наливай ещё! Наливай ещё! Как только оно коснётся губ — это так круто!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[две девушки в бассейне с KY гелем без одежды]
Frank Ты точно с этим согласен, Блю?
Blue Просто звони в ё#ный звонок, тряпка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Мы идём голышом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Weensie [после того, как узнал, что его собираются исключить] Слушай, это серьёзная ситуация. Меня же выгоняют из школы. Я не знаю, что теперь делать, чувак. Мама меня убьёт.
Mitch Да ладно, она тебя не убьёт.
Weensie Убьёт. Видишь ли, я первый в семье, кто поступает в колледж, и когда я ушёл, она сказала: «Визи, если ты всё про#бёшь, я тебя убью». И нож мне показала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Небольшой подарок на новоселье.
Mitch На самом деле я дарил его тебе на свадьбу.
Frank Эту модель?
Mitch Именно эту.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank СНУП! СНУП-А-ЛУП!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Pritchard Дамы и господа, приветствуем со-ведущего программы «Перекрёстный огонь» на CNN, знаменитого политического консультанта, неистового каджуна, мистера Джеймса Карвиля.
James Carville Спасибо, спасибо, Дин Причард. Для меня честь и удовольствие быть здесь, сэр.
Dean Pritchard Первый вопрос. Какова ваша позиция по роли правительства в поддержке инноваций в области биотехнологий?
James Carville Что ж, Дин, я рад, что вы задали этот вопрос...
Frank Эээ... На самом деле, я бы хотел вставить слово и ответить первым, Джимми, если не против.
James Carville Давай, дружище.
Frank [Фрэнк делает глоток воды, строит забавное лицо и фыркает] Последние исследования показывают, что эмпирических доказательств глобализации корпоративных инноваций очень мало, а как следствие, рынок технологий сужается. Будучи мировым лидером, Америка должна обеспечивать системное финансирование исследований для наших учёных. Я твёрдо верю, что всегда будет необходимость в чётко сформулированной политике инноваций с упором на развитие человеческих ресурсов. Спасибо.
[Фрэнк фыркает, корчит лицо и оседает; публика аплодирует]
Frank Что произошло? Я отключился.
Dean Pritchard Это было интересно. ха-ха. Большое спасибо. А теперь ваш ответ? Мистер Карвиль.
James Carville О... Мы... у нас... нет возражений. Это было идеально.
Frank Вот как надо! Вот так ведут дебаты!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Вау. Чиз. Это ты?
Dean Pritchard Привет, Митч. Бернард. Вижу, вы, ребята, почти не изменились.
Beanie Кто этот чувак?
Mitch Бини, помнишь Чиза, младшего брата Родни?
Dean Pritchard На самом деле меня теперь зовут не Чиз. Гордон Притчард.
Beanie А, да. Чиииииз. Не мы ли однажды заперли тебя в мусорном баке?
Dean Pritchard Да, я выбрался.
Beanie Круто, чувак. Хорошо, рад за тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marissa [увидев, как Фрэнк бегает голым по улице, она сбавляет скорость] Фрэнк, что ты делаешь?
Frank [запыхавшись] Мы... Мы будем бегать голышом! Мы поднимемся на площадь и пойдем в спортзал.
Marissa Кто это?
Frank Т... Т... Там еще идут.
Marissa Фрэнк, садись в машину.
Frank Но... Все так делают.
Marissa Фрэнк! Быстро!
Frank [все еще запыхавшись] Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Пожалуйста, будь со мной честен. Скажи, что это впервые в жизни случилось.
Heidi Так ты хочешь, чтобы я был честен или чтобы я сказал, что это впервые?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Да, вот именно. Следом у меня выступает студенческая альт-рок группа. Митч, у меня шесть колонок на всю катушку. Я стою три с половиной миллиона долларов, о которых знает правительство. У меня там техники больше, чем на чертовом концерте KISS. Ты думаешь, я разложу такую красную дорожку для какой-то чёртовой школьной группы? Просто убедись, что видишь сцену.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Peppers Тебе надо это вытащить.
Frank Подожди, что вытащить?
Peppers Дартс. У тебя, блин, дротик в шее.
Frank [смеётся] Ты с ума сошёл, чувак. Ты с ума сошёл. Ты мне нравишься, но ты с ума сошёл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Не корите себя из-за этого, Митч. Это не твоя вина. Чёрт, Блю был стар. Вот что бывает с пожилыми — они умирают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Блю, почему в моём лимонаде нет льда?
[бросает лимонад в бассейн]
Blue Извините, сэр.
Frank Отжаться десять раз. Сейчас же!
Blue [наклоняется в упор лёжа] Есть, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Я не искал такую девушку.
Beanie Ну, Колумб не собирался искать Америку, приятель, но в итоге всем это пошло на пользу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie [узнав, что по уставу сохранить братство можно только пройдя серию испытаний, но Бини не хочет этого делать] Чьи жизни разрушены?
Mitch Martin Да вот смотри. Блю мёртв. Фрэнк развёлся. Я дом потерял. Николь думает, что я полный иди#от. И теперь у нас девять детей, которые могут быть исключены из школы, а ты даже не собираешься им помогать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank [Плачет] Ты мой парень, Блю! Ты мой парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Добро пожаловать на Фестиваль Свободы Митча Мартина. Для тех, кто не знает, кто такой Митч Мартин — это очень успешный и абсолютно здоровый джентльмен у мини-бара. А теперь, благодаря Speaker City, который урезает цены на всё — от пейджеров до DVD-плееров, давайте тепло поприветствуем Харрисона и моего друга, а заодно и вашего любимца, Снуп Догга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Потому что это очень серьёзная идея, друзья мои. Речь идёт о неэксклюзивном равноправном братстве, где общественный статус и, что важнее, возраст имеют значение.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry, Oral Sex Instructor Секрет хорошего минета — это концентрация. Мне всё равно, говорим ли мы о твоём муже, с которым вы вместе уже десять лет, или о каком-то горячем моряке, которого ты встретила пару месяцев назад в TGI Fridays, который так и не позвонил, но оставил мне маленький подарок под названием герпес... который я потом передал собаке. Но это уже совсем другая история. Берите овощи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank [предлагает в подарок хлебопечку] Как тебе, Макс? У неё три режима.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Woman [держит пакет с продуктами] Что здесь происходит?
Frank Если кому-нибудь расскажешь — я тебя убь#у. Шучу, шучу, домой его сегодня вернём. Ладно, дорогая.
[достаёт из пакета сырные шарики]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Не извиняйся передо мной, Фрэнк. Извинись перед малышом.
Frank Извини, малыш.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marissa Это действительно громко.
Frank Да, спасибо. Снял ограничитель, чтобы добавить Красному Дракону мощи. Но на улицу так не выедешь, так что держи в секрете.
[машет соседу]
Frank Привет, Майк!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Я потом буду неподалёку и думал, может, зайдём на замороженный йогурт, а может, и поедим нормально, если ты не против. Чёрт возьми.
[перезванивает]
Frank Это Фрэнк Рикар...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Знаешь, я тут подумал — может, вернёмся домой... поужинаем и включим диск Сиско... нет? Не думал об этом? Ладно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Испанец, какого х## ты творишь?
Spanish Я просто хочу воды взять. В этом костюме пекло, ё.
Beanie Надень голову обратно. Для детей это может быть травматично.
Spanish Ты прав, прости, сэр.
Beanie Не извиняйся, детка. И хвостиком тряси, когда идёшь. Ты лучше этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Чья жизнь разрушена?
Mitch Давай посмотрим. Блю мёртв. Фрэнк развёлся. Я потерял дом. Николь думает, что я полный идиот. И у нас девять детей, которых вот-вот исключат из школы, а ты даже не собираешься им помочь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Ладно, позвольте мне первым поздравить вас с этим. Теперь у тебя на всю жизнь одна вагина. Очень умно, Фрэнк. Отлично продумал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie У меня жена и дети. Ты что, думаешь, я счастливый человек, Фрэнк?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Да не парься, мужик, прихвати свою зелёную шапку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marissa Слушай, прости, что не позвонил тебе в день рождения.
Frank Мой день рождения? Что ты имеешь в виду?
Marissa Да, в прошлый четверг. Ты ведь забыл про свой день рождения, да, Фрэнк?
Frank Чёрт побери. Я такой идиот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wedding Singer [поёт] Чёрт возьми, время от времени я разваливаюсь на части, и мне нужна ты именно сегодня ночью. Мне нужна ты как никогда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Nicole Я слышала, один из ваших новичков умер. Это правда?
Mitch Да, но Блю был очень стар. И я почти уверен, что вскрытие покажет — естественные причины.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Эй, я просто хочу в последний раз поблагодарить тебя, что ты здесь. Это лучший день в моей жизни.
Beanie Да не начинай со мной, Франклин, понял? Тебе срочно нужно от этого уйти.
Frank Что?
Beanie Тебе надо уходить, Фрэнки. Это сейчас или никогда. Нужно сваливать, пока ты ещё свободен.
Frank Я не свободен.
Beanie Она в тридцати ярдах, значит ты теперь свободен.
Frank Да ну, Марисса — лучшее, что со мной случалось.
Beanie Дай этому шесть месяцев. Ты думаешь, что не изменится? У меня есть жена, дети. Кажусь тебе счастливым, Фрэнки?
Beanie Вот моя жена. Видишь? Всегда улыбается. Привет, дорогая. Судит, наблюдает, «Посмотри на ребёнка».
Mitch Martin Она идёт по проходу, Бини. Забей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Ты правда думаешь, что мне нравится избегать жены и детей, чтобы каждый день тусоваться с девчонками по девятнадцать лет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Вот как это делается. Вот как спорят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Дорогая, ты думаешь, что KFC ещё работает?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marissa Только пообещай, что будешь осторожнее.
Frank Что ты имеешь в виду?
Marissa Ты знаешь, о чём я. Ты уже далеко ушёл от "Фрэнка-танка", и мы не хотим, чтобы он вернулся, правда?
Frank Дорогая, "Фрэнк-танк" больше не вернётся, ладно? Этот период моей жизни закончился. Что было, то прошло. Обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Ребята, это очень особенный случай. Сам Крестный отец решил почтить нас своим присутствием. Это его, мать его, дом. Он спит всего в шести метрах отсюда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Не извиняйся передо мной. Ты подвёл Фрэнка. Ты подвёл меня. Главное — ты подвёл Макса. И прямо сейчас мне сложно понять, зачем я трачу время из своего графика, чтобы помочь тебе справиться с...
[Максу]
Beanie Макс, можешь заткнуться для меня?
[Митчу]
Beanie Та сук##, с которой ты встречался.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Waiter Любовь — вот это мать-###, а?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank В этом углу, весом 50 кг, возрастом 89 лет и обладатель новенького пластикового бедра — Джозеф «Блю» Поласки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Spanish Чёрт, я в итоге на Ред Лобстере работать буду.
Frat Brother Ты же уже на Ред Лобстере работаешь.
Spanish Да, но это подработка... м###к.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Martin В этот момент вы, наверное, спрашиваете себя: зачем я держу в руках этот 15-килограммовый бетонный блок? Может быть, вы также думаете: почему к этому блоку привязана длинная верёвка? И наконец, почему другой конец этой верёвки крепко привязан к твоему члену?
Beanie А ответ, дамы... это доверие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Ну почему бы тебе не дать мне свой номер, на случай если с моей женой что-то случится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Да, мне всё равно. Мне просто надо согласовать это с Мариссой.
[Митч и Бини смотрят на него странно]
Frank Я просто прикалываюсь, ребята.
Beanie Не смешно. Совсем не смешно. А теперь ребёнок расстроен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Отлично получилось.
Frank Что случилось? Я вырубился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Он играет жёстко. И, должен признать, я впечатлён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Вся наша жизнь — пыль на ветру...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Дорогой Митч, если ты держишь это письмо, значит, ты уже знаешь. Дом заколочен. Двери. Окна. Всё. Мы в Comfort Inn. Комната 112. Я люблю тебя. Фрэнк
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Я вижу Блу, он выглядит великолепно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Pritchard Послушай, Чанг.
Megan Huang Хуан.
Dean Pritchard Да какая разница.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gang Bang Guy Привет.
Mitch Да?
Gang Bang Guy Я здесь на групповуху...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Так что вам больше нравится? Медсестра или чирлидер? О, привет, Николь. Весело провести время на свадьбе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Макс, можешь заткнуть уши для меня? Здесь мы столько телок возьмём, это будет просто пипец. Я говорю про реально охренительный отрыв, как у безумной бой-звезды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Шесть недель назад Абдул имел билет в один конец на брак по договорённости с какой-то телкой, которую он никогда не видел в Бангладеш. А теперь он катает баб в каждый четверг на наших вечеринках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Кто этот чувак?
Beanie О, это Блю. Старый морпех, который часто тусуется в моём магазине. Не волнуйся, он свой.
Mitch Выглядит, будто ему сто лет, и он хочет стать членом?
Beanie Ты шутишь? Старик Ривер не замолкает об этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gordon Pritchard Половина этих ребят сюда и не ходит, а тот чувак вообще под девяносто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Девушки любят парней в твоём положении.
Mitch В каком положении?
Beanie Митч. Ты на подъёме. Ты как раненый молодой оленёнок, которого выхаживали, и вот теперь его наконец выпускают обратно в дикую природу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank На самом деле, я бы хотел вмешаться и взять этот вопрос, Джимми, если не возражаешь.
James Carville Давай, дружище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Asst. to Dean, "Cheese" Pritchard [обращаясь к Чизу] Да, но у них, похоже, с бумажной работой всё в порядке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Бини, помнишь, Чиз.
Beanie О, да. Чииииз... Мы же тебя как-то в контейнер не заперли?
Dean Pritchard [раздражённо] Я выбрался.
Beanie Круто, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Удачи всем. Было приятно познакомиться, увидимся на территории кампуса.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Митч у нас адвокат, дружище. Он найдёт выход.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Ты же леди, Марисса. Дай пять.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Блю там. Но он пьяный в стельку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Booker Мы весь семестр ждали, когда ты нас спросишь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Джерри, ты что, статистику изучаешь или как?
Jerry Да, собственно да. Еврейские науки по совместительству.
Frank Ну, я и не знал. Потому что ты мне не сказал. Теперь я выгляжу как идиот.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garry Леди, секрет хорошего минета — концентрация. Мне плевать, говорим ли мы о твоём муже с десятью годами брака или о каком-то горячем матросе, с которым ты познакомилась в TGI Fridays.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Да, от парня, который, скорее всего, не пройдет.
Jerry Я здесь учусь...
Beanie Ладно...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jerry Какое конкретно отношение ты будешь иметь к университету?
Mitch Martin Кто эти люди?
Frank Понимаю.
Beanie Юридически — это будет свободная связь. Но мы ничего не отдадим академическому сообществу. И никакой общественной пользы не принесём. Это я вам обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Это мой дом. Я здесь живу, Бини. Мне 30 лет. Никто из нас не поступал в колледж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Нам нужно устроить грандиозную, отрывную вечеринку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dean Pritchard Ты теперь комик? Я ухожу. Я ухожу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark Что ты собираешься делать? Стучать на меня? Ты же знаешь, что не можешь, приятель. Это мужской кодекс. Такое делают девчонки. А ты не девчонка, да? Отлично. Поговорили. Увидимся там.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garry [наливая стакан воды из-под крана] Когда я вернусь, я покажу тебе то, что называю «крадущийся тигр, затаённый член».
[пьёт воду]
Garry Знаешь, мне очень понравился этот фильм — из-за всей этой летучести и магии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[удалённая сцена]
Beanie Сделай мне одолжение — скажи Митчу, что с 17-летней девушкой можно спокойно переспать.
Lara Campbell Да, всё нормально, если тебе 18 или ты живёшь в Луизиане.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank [в бессознательном состоянии начинает страстно целовать Пепперса, делая ему искусственное дыхание]
Peppers [с отвращением] Этот тип меня целовал
[Пепперс толкает Фрэнка обратно в бассейн]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Ты меня не понимаешь, Бини, это сексуальное домогательство. Я могу за это сесть в тюрьму.
Beanie За что? За то, что ты крут? К тому же, Митч, сколько этой девчонке? Семнадцать? Митч, это совсем серый вопрос.
Mitch Это тяжкое преступление.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry, Oral Sex Instructor Он оставил мне такую мелочь, как герпес. Которым я потом заразил собаку. Но это уже не важно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry, Oral Sex Instructor Знаешь, когда я вернусь, я покажу тебе кое-что под названием «тигр в засаде, спрятанный пенис».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Беруши.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Всё, чего я хочу — это, б###ь, выспаться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Barry, Oral Sex Instructor О, тебе это смешно... потому что ты не будешь смеяться, когда кто-то преждевременно бахнет тебе в лицо. Это больно... и вот почему у меня косит глаз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Я просто хочу сказать вам спасибо, что вы здесь. Лучший день в жизни.
Beanie Фрэнк, тебе нужно прямо сейчас отойти от этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Профессор жил здесь лет тридцать, потом умер.
Beanie Круто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Так кто ты? Охрана кампуса?
Dean Pritchard Попробуй ещё раз.
Beanie Свидетель Иеговы?
Dean Pritchard Я декан. Декан Притчард.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Вечеринка, что была у нас вчера, подняла наш авторитет на районе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Я отлично провёл время!
Beanie Я знаю, что ты отлично провёл время. Думаю, весь город знает, что ты отлично провёл время.
[Митчу]
Beanie Разве ты не хочешь, чтобы эти времена продолжались?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Waiter И не волнуйтесь. Для Крёстного отца — это всегда за счёт заведения.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Официант Ты прекрасна. Но без обид, он — король. Ты пьёшь пирог с кофе с живой легендой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Martin Денвер? Штат Солнечный? Красотища!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitch Я не виделся с отцом Фрэнка лет восемь.
Frank Я люблю тебя, пап.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Megan Huang [декану] Слушай, я свою часть сделала. Теперь твоя очередь. Вот как работают взятки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Нет. Это полная хрень. Мы перестали это продавать шесть месяцев назад. Но жест приятный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Не волнуйся. Новички всё уберут.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garry Кто голоден? Кто голоден? Кто голоден?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Heidi [удалённая сцена; телефонный звонок] Алло?
Mitch Martin Привет, дорогая. Это я.
Heidi Разве ты уже не должен быть в самолёте?
Mitch Martin Ну, должен, но, к сожалению, билетов продали больше, чем мест.
Heidi Боже мой. Вот это не везёт.
Mitch Martin Да, знаю. Но теперь мне придётся лететь ночным рейсом. Должен быть дома около семи утра.
Heidi Ох, как же я скучаю, зайка.
Mitch Martin Я тоже скучаю. Знаешь что? У меня вся ночь впереди — буду ходить по сувенирным лавкам. Так что всё, что с надписью Сан-Диего, твоё. Просто скажи.
Heidi Только сядь на этот ночной рейс.
Mitch Martin Хорошо, сажусь. Люблю тебя. Люблю тебя, зайка.
Heidi Тоже люблю.
Mitch Martin Пока.
[он кладёт трубку]
Mitch Martin Слушай, мне реально нужно успеть на этот рейс.
Female Airport Employee А мне вот нужна новая минивэн, но это не значит, что она у меня уже есть, правда?
Mitch Martin Понимаешь, я собираюсь попросить её выйти за меня замуж. Сегодня вечером.
Female Airport Employee Боже! А почему сразу не сказал? Любовь побеждает всё, да? В твоём случае она вытесняет мистера Бёрнстайна и его кошерное питание прямо из эконом-класса. Вот твой билет. Поздравляю и удачи.
Mitch Martin Спасибо.
Airplane Ticket Buyer Добрый день. Я Мюррей Бёрнстайн.
Female Airport Employee Ну что ж, мистер Бёрнстайн, боюсь, вам п###ц.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie А как насчёт Митча? Он видел, как у него жизнь рухнула, ребята. Весь его мир развалился. А теперь он — Крестный отец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark [маленькой девочке] Это вчерашняя газета. Когда ты уже в жизни хоть раз начнёшь пользоваться своими чёртовыми мозгами? Привет. Ты что, отсталая?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garry О, тебе это смешно? Ты не будешь смеяться, когда кто-то преждевременно выстрелит тебе прямо в лицо. Это больно. Вот почему у меня теперь косоглазие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Фрэнк смотрел на этот белый забор. Теперь он одинок, без гроша в кармане и со ожогами второй степени по всему телу. Но я вижу в его глазах искру, которую не видел уже пятнадцать лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Я знаю одного классного парня по песку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie [отцу Фрэнка] Только настоящий мужик способен отпустить ангела. Ты милый.
[подмигивание]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Garry Можно немного прикусить, но мы не хотим быть кусачими. Так что, дамы, эти морковки сами себя не сделают. Вперед!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie Винзи, ты на страже у бассейна.
Weensie Сэр, я не умею плавать, сэр.
Frank Говори, когда спросят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lara Campbell [удалённая сцена; в машине] Сезон почти окончен. Ты сыграл всего в трёх матчах.
Beanie Четырёх. Я был на прошлом, это не моя вина, что матч с Хорнетс отменили из-за дождя. Это воля божья. За это мне зачёт.
Lara Campbell Нет, не зачтут. А как ты думаешь, как себя чувствует Макс? Папа Сэмми всегда на месте.
Beanie Вот почему папа Сэмми — неудачник. Он должен работать.
Lara Campbell Ладно. Знаешь что? Ты не продаёшь мне колонки, так что давай прекратим, хорошо?
Beanie Ладно. Макс, надень наушники. Не делай так. Он понимает и ему нравится. Слушай, прости, хорошо? Но я один из основателей. Сегодня посвящение. Нужно оформить кучу бумажек.
Lara Campbell Ты не думаешь, что это уже слишком затянулось?
Beanie Дорогая, нельзя создать братство и пропустить посвящение.
Lara Campbell Знаешь что? Дорогая, просто поступай правильно.
Beanie Хорошо, но я говорю тебе. Это действительно пошло на пользу Митчу. Он очень изменился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Beanie [удалённая сцена; в Спикер-Сити] Ты должен гордиться собой. У тебя уже есть действие на пятый день.
Mitch Martin Ты шутишь? Меня за это могут в тюрьму посадить.
Beanie За что? За то, что крут?
Mitch Martin Это называется статутное изнасилование.
Beanie Да ну, это правило не соблюдают. Это как переходить дорогу в неположенном месте среди сексуальных преступлений. Бадник, заправь рубашку. Это Спикер-Сити, а не Спикер-Гетто. Ты сказал, девчонке около 17 лет?
Mitch Martin Да.
Beanie Полная серая зона.
Mitch Martin Это серьёзное преступление.
Beanie Нет, не так.
Mitch Martin Да, так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Luke Wilson
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Will Ferrell
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Seann William Scott
Винс Вон
Винс Вон
Vince Vaughn
Рик Гонсалес
Рик Гонсалес
Rick Gonzalez
Джозеф Патрик Крэншоу
Patrick Cranshaw
Грегори Алан Уильямс
Gregory Alan Williams
Джерод Миксон
Jerod Mixon
Джереми Пивен
Джереми Пивен
Jeremy Piven
Перри Ривз
Perrey Reeves
Джульетт Льюис
Джульетт Льюис
Juliette Lewis
Энди Дик
Andy Dick
Дэн Финнерти
Дэн Финнерти
Dan Finnerty
Эллен Помпео
Эллен Помпео
Ellen Pompeo
Брайан Коллен
Bryan Callen
Саймон Хелберг
Саймон Хелберг
Simon Helberg
Тодд Филлипс
Тодд Филлипс
Todd Phillips
Арти Ланг
Artie Lange
Крэйг Килборн
Craig Kilborn
Леа Ремини
Леа Ремини
Leah Remini
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Девушка Миллера
Девушка Миллера
2024, США, комедия, драма
Тест только для тех, кто знает «Бриллиантовую руку» наизусть: попробуйте вспомнить, что произошло в фильме раньше
Штирлиц жил в Матрице? Безумная фанатская теория, которая имеет несколько доказательств
Новорожденный ребенок точно будет: съемки 4 сезона «Клюквенного щербета» уже начались, и вот с какой сцены
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу
Участь страшнее, чем у Джоффри: в 3 сезоне «Дома дракона» Кристона Коля ждет эпичная гибель — в точности как в книгах Мартина
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше