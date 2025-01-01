Heidi [удалённая сцена; телефонный звонок] Алло?

Mitch Martin Привет, дорогая. Это я.

Heidi Разве ты уже не должен быть в самолёте?

Mitch Martin Ну, должен, но, к сожалению, билетов продали больше, чем мест.

Heidi Боже мой. Вот это не везёт.

Mitch Martin Да, знаю. Но теперь мне придётся лететь ночным рейсом. Должен быть дома около семи утра.

Heidi Ох, как же я скучаю, зайка.

Mitch Martin Я тоже скучаю. Знаешь что? У меня вся ночь впереди — буду ходить по сувенирным лавкам. Так что всё, что с надписью Сан-Диего, твоё. Просто скажи.

Heidi Только сядь на этот ночной рейс.

Mitch Martin Хорошо, сажусь. Люблю тебя. Люблю тебя, зайка.

Heidi Тоже люблю.

[он кладёт трубку]

Mitch Martin Слушай, мне реально нужно успеть на этот рейс.

Female Airport Employee А мне вот нужна новая минивэн, но это не значит, что она у меня уже есть, правда?

Mitch Martin Понимаешь, я собираюсь попросить её выйти за меня замуж. Сегодня вечером.

Female Airport Employee Боже! А почему сразу не сказал? Любовь побеждает всё, да? В твоём случае она вытесняет мистера Бёрнстайна и его кошерное питание прямо из эконом-класса. Вот твой билет. Поздравляю и удачи.

Airplane Ticket Buyer Добрый день. Я Мюррей Бёрнстайн.