Цитаты из фильма Бертон и Тэйлор

Цитаты из фильма Бертон и Тэйлор

[Элизабет выводят из комнаты, она рыдает истерически]
Richard Burton Что происходит? Элизабет!
Chen Sam Оставьте её. Ей плохо. Мы сразу же отведём её в квартиру.
Richard Burton С ней всё в порядке.
Chen Sam Она больна.
Richard Burton Правда? Если уж на то пошло, поверь тому, кто знает: она заболела из-за этой чёртовой бутылки!
Chen Sam Ты можешь её винить? Ты с ней как с г… обращаешься! Она узнаёт, что ты женат, из газетной статьи; ты критикуешь её как актрису...
Richard Burton Что?
Chen Sam Ты!
Richard Burton Я НИКОГДА не критиковал её как актрису, она БЕСПОДОБНА как актриса. Чёрт возьми!
[пауза]
Richard Burton Ты называешь это актёрством? Там, на сцене? Это как какая-то чёртова пародия, где дама спотыкается на каждой фразе — я знаю, что она умеет играть, я знаю это лучше всех! Вот почему я БОЛЬШЕ не собираюсь это ТЕРПЕТЬ!
Chen Sam В таком случае, может, оставишь её в покое раз и навсегда. Потому что мисс Тэйлор была в порядке, пока ты не взял эту работу; она была здорова, пока ты не решил вернуться в её жизнь. Почему ты это сделал — одному тебе известно, но с этой стороны кажется, что была только одна причина: разбить ей сердце.
[Ричард потрясён и ошеломлён этими словами]
Elizabeth Taylor Куда делся мой Антоний? Помнишь? Тот, кто был готов ради меня на всё — и сделал это! Он поставил всё на карту, чтобы быть со мной. Куда он пропал, Ричард? Скажи, куда делся мой чёртов Антоний!
Elizabeth Taylor [в машине после нервного срыва] Что он сказал? Он спросил, всё ли со мной в порядке?
Chen Sam Он особо ничего не говорил. Но я сказала ему, что считаю отвратительным, как он к тебе относится.
Elizabeth Taylor [ошарашена] Что ты сказала?
[пауза]
Elizabeth Taylor Выйди.
[машина останавливается]
Elizabeth Taylor Выйди... Я сказала ВЫЙДИ. ВЫЙДИ! Убирайся отсюда, б#я!
[выгоняет её из машины, потом прячет лицо в руки и рыдает]
Elizabeth Taylor Чен... Чен!
[Чен возвращается в машину, а Элизабет рыдает у неё на коленях]
[последние реплики]
Elizabeth Taylor Видишь ли, я знаю тебя лучше, чем ты сам себя.
Richard Burton Да.
[они смеются]
Elizabeth Taylor Хочешь прочитать реплики?
Richard Burton Нет, не одновременно, нет!
[они весело смеются]
Richard Burton Я никогда этого не сделаю!
Elizabeth Taylor У тебя всё получится!
[Ричард покупает несколько бутылок водки, чтобы вылить их в раковину]
Ричард Бёртон Никогда... никогда.
[он разбивает бутылки о стену, уничтожая их. Он опускается в кресло]
Ричард Бёртон [цитата из Короля Лира] Ты — сама суть: неукрытый человек... не более чем жалкое, голое... раздвоенное животное... как и ты.
