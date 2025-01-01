[Элизабет выводят из комнаты, она рыдает истерически]

Richard Burton Что происходит? Элизабет!

Chen Sam Оставьте её. Ей плохо. Мы сразу же отведём её в квартиру.

Richard Burton С ней всё в порядке.

Chen Sam Она больна.

Richard Burton Правда? Если уж на то пошло, поверь тому, кто знает: она заболела из-за этой чёртовой бутылки!

Chen Sam Ты можешь её винить? Ты с ней как с г… обращаешься! Она узнаёт, что ты женат, из газетной статьи; ты критикуешь её как актрису...

Richard Burton Я НИКОГДА не критиковал её как актрису, она БЕСПОДОБНА как актриса. Чёрт возьми!

[пауза]

Richard Burton Ты называешь это актёрством? Там, на сцене? Это как какая-то чёртова пародия, где дама спотыкается на каждой фразе — я знаю, что она умеет играть, я знаю это лучше всех! Вот почему я БОЛЬШЕ не собираюсь это ТЕРПЕТЬ!

Chen Sam В таком случае, может, оставишь её в покое раз и навсегда. Потому что мисс Тэйлор была в порядке, пока ты не взял эту работу; она была здорова, пока ты не решил вернуться в её жизнь. Почему ты это сделал — одному тебе известно, но с этой стороны кажется, что была только одна причина: разбить ей сердце.