Richard BurtonЯ НИКОГДА не критиковал её как актрису, она БЕСПОДОБНА как актриса. Чёрт возьми!
[пауза]
Richard BurtonТы называешь это актёрством? Там, на сцене? Это как какая-то чёртова пародия, где дама спотыкается на каждой фразе — я знаю, что она умеет играть, я знаю это лучше всех! Вот почему я БОЛЬШЕ не собираюсь это ТЕРПЕТЬ!
Chen SamВ таком случае, может, оставишь её в покое раз и навсегда. Потому что мисс Тэйлор была в порядке, пока ты не взял эту работу; она была здорова, пока ты не решил вернуться в её жизнь. Почему ты это сделал — одному тебе известно, но с этой стороны кажется, что была только одна причина: разбить ей сердце.
[Ричард потрясён и ошеломлён этими словами]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elizabeth TaylorКуда делся мой Антоний? Помнишь? Тот, кто был готов ради меня на всё — и сделал это! Он поставил всё на карту, чтобы быть со мной. Куда он пропал, Ричард? Скажи, куда делся мой чёртов Антоний!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elizabeth Taylor[в машине после нервного срыва]Что он сказал? Он спросил, всё ли со мной в порядке?
Chen SamОн особо ничего не говорил. Но я сказала ему, что считаю отвратительным, как он к тебе относится.