Фильмы
Кровавая месть
Цитаты из фильма Кровавая месть
Цитаты из фильма Кровавая месть
Ava
Я должна закончить это.
Ava
«Когда все ублюдки мертвы и разбиты, только тогда можешь спокойно лечь спать.»
Manny
Весело. Откуда это?
Ava
Мне это каждый вечер перед сном говорили.
Manny
Отвратительная колыбельная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Timo
Что ты делаешь?
Ava
Пишу твоему брату.
Timo
Он тебя еб### убьёт!
Ava
Ты пытался. Как у тебя вышло?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джина Карано
Gina Carano
Исмаэль Круз
Ismael Cruz Cordova
