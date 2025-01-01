Меню
George Stark Ты опоздал!
Albert На что?
George Stark Ладно.
Edward Эй, чувак, тебе точно не стоит пить и скакать на лошади.
Anna Ты хороший овцевод!
Albert О боже, да перестань! Я полный ноль в овцах. Луиза была права, я их не контролирую. На прошлой неделе в борделе была овца.
Anna Серьёзно?
Albert Да. Забрела туда, а когда я пошёл её забрать, она как-то заработала двадцать долларов.
Clinch Где ты научился стрелять?
Albert У твоей жены.
Edward Ну ты даёшь!
[из трейлера]
Edward Это моя первая вагина.
Ruth Ты никогда не видела?
Edward Нет. Мне кажется, надо бы съесть кусочек торта или что-то в этом роде.
[пауза, пока персонаж поднимает юбку]
Edward Это, эээ, это, это вот это, да?
Ruth О да, это вот так, примерно от сюда до сюда.
Edward Ага.
Ruth Но это только снаружи, тут ещё вот эти складки.
Edward Ладно, я сейчас закрою эту библию.
Millie Тебя устраивает, что твоя девушка еб#тся с пятнадцатью разными парнями каждый день и при этом ещё деньги получает?
Edward Моя работа тоже отстой.
Foy Вызов принят!
Louise Ты даже не умеешь быть хорошим овцеводом, Альберт. Твои овцы разбежались по всему свету. Самое главное для овцевода — держать всех овец вместе, понял? Я на днях была у тебя на ферме и видела одну овцу во дворе, три на хребте, две в пруду и одну на крыше.
Albert Ладно, это Бриджет, понял? У неё есть проблемы с умственным развитием, но она полна любви.
Albert ...и всё, что мне нужно было — отвлечь тебя, пока яд не попал в кровь.
Edward Альберт, он мёртв. Уже несколько минут как.
Albert А. Ну, хотя бы услышал все мои умные речи?
Albert Я не герой. Я тот чувак в толпе, который насмехается над футболкой героя; вот кто я.
Anna Я думаю, тебе не стоит уезжать завтра. Останься хотя бы до выходных. Явно же ярмарка в субботу, да?
Albert Да ну на х###. Я ни за что не пойду на эту дурацкую ярмарку. Луиза там будет, и с Фоем. Не хочу снова вляпываться в этот блинный замес.
Anna Да я с тобой пойду. Нет лучшего способа заставить бывшую захотеть тебя обратно, чем показать её, что ты с другой.
Albert Не знаю...
Anna Особенно с огненной красоткой. Когда она меня увидит, у неё крышу снесёт.
Albert О, ты очень скромная, вижу.
Anna Я немного нахальная. Но у меня отличные сиськи.
Albert [Анна предлагает мне печеньку с травкой] В последний раз, когда кто-то дал мне такую, я убедился, что луговые собачки умеют читать мысли.
Стрелок на ярмарке в финальной сцене [после того, как выстрелил в кого-то] На ярмарке люди умирают.
Суслик Писк!
Альберт [Прячется] Он знает!
[Альберт замечает свет изнутри здания и заглядывает внутрь]
Albert Алло?
[Это Док Браун из "Назад в будущее", который работает над ДеЛореаном, накрытым брезентом; Док замечает Альберта и прикрывает машину]
Albert Что это, эм... что здесь?
Doc Brown Ничего.
[запинается]
Doc Brown Это эксперимент с погодой.
Albert А, понятно.
[закрывает дверь]
Doc Brown Великолепно!
Albert [Перед тем, как пить из чаши с индейским племенем] "Мила Кунис" — субтитры: "Отлично"
Anna Есть что-то в том, чтобы сближаться через общую ненависть, что куда глубже, чем через взаимную любовь.
Albert Знаешь, что ещё может тебя убить? Врачи!
Albert [На стрельбище] Я выстрелил из пистолета в тире.
Anna Да, но там патроны слабые. Здесь — настоящие.
Albert Ладно, готовься. Сейчас я выпущу всю обойму по твоим банкам.
Albert Знаешь, на Диком Западе миллион способов сдохнуть, Клинч. Есть, ну, голод, болезни, перестрелки... И, ну, дикие звери. Знаешь, змеи, например. И смешно то, что даже укус получать не обязательно. Достаточно, чтобы немного яда попало в кровь, и ты практически хренов. Например, если набрать яд из клыков гремучника с бриллиантовыми пятнами и зарядить им пулю с полой головкой, то хватит всего одного выстрела. Я, конечно, знал, что не смогу попасть тебе в жизненно важное место. Но если бы застал тебя врасплох... Анна научила меня ровно настолько, чтобы попасть в цель. И даже небольшое количество яда в открытую рану способно убить человека, если он...
Ruth Альберт! Он мёртв. Ты сделал это.
Albert О.
Ruth Да.
Albert Он всё это умное слушал?
Edward Эээ... Нет. Не думаю.
Albert Ох. Но всё равно было круто.
Edward Да, это было здорово!
Ruth Мне правда понравилось.
Albert Мой самый большой страх — передознуться кайфовыми наркотиками.
Anna Боже, почему индейцы всегда такие злые?
Albert Не знаю.
Anna Мы же, по сути, делим с ними эту страну поровну.
Albert Они просто эгоисты.
Анна Давай, пошли.
Альберт Нет, нет, нет, нет! Я танцую отвратительно.
Анна Никто не заметит.
Альберт Как же они не заметят?
Анна Потому что ты во всём отстой.
Anna Как вы, ребята, познакомились?
Albert Она переехала в город пару лет назад, чтобы занять место школьной училки. Наша старая училка получила перерезанное горло от быстро несущегося по ветру колючего кустарника.
Cochise Среди моего народа есть древняя пословица: иногда единственный способ для человека найти истинное счастье — это принимать наркотики в компании.
Chinese Date Мой отец — железнодорожник, как и все остальные китайцы.
Albert Ага. Ему нравится его работа?
Chinese Date Откуда мне знать? Я его никогда не вижу. Ты представляешь, в какие часы он работает?
Albert Целыми сутками?
[последние слова]
Стрелок на ярмарке в финальной сцене Кто-нибудь, приведите мне одну из этих белых женщин.
Edward Пожалуйста, не стреляйте в нас в ночь секса.
George Stark [Пуки] Ай! Это из моего п****а вышло!
Albert Этот парень — один из лучших стрелков, которых я видел. Рядом с ним у меня будто болезнь Паркинсона.
Louise Что это?
Albert Это просто ещё один способ, которым Бог загадочно показывает свою любовь к нам.
Albert Это наш мэр, он мёртв. Он лежит мёртвый уже три дня, и никто ничего не сделал. Не тронули его, не расследовали смерть, даже временно не заменили. В течение трёх дней самый высокий чиновник в нашем городе — труп.
[Два волка тащат мёртвое тело прочь]
Albert О, посмотрите-ка, волки уносят тело, чтобы проиллюстрировать мою мысль. Пока! Пока, мистер мэр. Пока, приятного становления волчьим дерьмом, пока. Боже!
Edward Чувак, в последнее время везде вижу детей с этими палками-кольцами.
Albert Знаю. Я тоже. Это, наверное, вредно для их мозгов, да?
Edward Да. Это уродует их внимание. Я в газете читал статью.
Albert Да, я тоже видел. Типа они теряют способность креативить, потому что весь день пялятся в эти палки.
Edward Ага.
[первые слова]
Narrator Некоторым людям не везёт с временем и местом рождения. Это была американская граница в 1882 году — суровая земля для суровых людей. Еды было мало, болезни косили народ, а жизнь была ежедневной борьбой за выживание. Чёрт возьми, это была Мисс Америка 1880 года.
[картина кожаной женщины средних лет]
Narrator Чёрт побери. Чтобы построить дом и жизнь в этой жестокой и беспощадной стране, нужно было быть смелым, бесстрашным и крепким, как железо. Те, кто были мужественны и выносливы, преуспевали. Но некоторые парни были просто огромными слабаками.
[Старк выбегает за угол, падает и бьётся лицом]
Anna У тебя штаны расстёгнуты!
Albert Ты каждый вечер идёшь домой к своей девушке, которая тебя любит, вы занимаетесь сексом...
Edward Эээ, нет. Мы с Рут... мы этого никогда не делали.
Albert Что значит никогда... ты никогда не был с Рут?
Edward Да, н-нет. Да.
Albert Погоди, а она не спит с десятью мужиками в борделе каждый день?
Edward В медленный день — да.
Albert Но вы никогда не были вместе?
Edward Нет. Нет, Рут хочет дождаться свадьбы. Она христианка, я тоже, и мы хотим сохранить себя до брачной ночи.
Albert Эдвард, ты когда-нибудь занимался сексом с кем-нибудь?
Edward Ну, кое-что было с моим дядей, но, знаешь, трудно всё это вспомнить.
Albert Почему ты смеёшься?
Cowboy at Fair Не знаю. Потому что он смеялся.
Barn Dance Comedian Слушайте, ребята, этот телеграф — он просто сумасшедший. Конечно, работает быстрее, чем Почтовый экспресс, но какая от него польза, если нельзя послать фотку своего чл###а?
Dan Сними шляпу, парень, это доллар!
Albert Ну что, пошли напьёмся в хлам.
Edward Альберт, я знаю, сейчас всё кажется безнадёжным, но я обещаю — жить есть ради чего.
Albert Правда? Есть? Ради чего жить на фронтире в 1882 году? А? Слушай, я тебе кое-что скажу. Мы живём в ужасном месте и времени. Дикий Запад — отвратительное, грязное, опасное место. Посмотри вокруг. Всё, что здесь не ты, хочет тебя убить. Бандиты, пьяные агрессоры, оскорблённые шлюхи, голодные животные, болезни, раны — большие и маленькие, индейцы, погода. Можно сдохнуть просто сходив в туалет. Я каждый раз, когда иду в свою уборную, беру жизнь в свои руки. Там, в траве, чёртовы гремучие змеи. А если я доживу, знаешь, что меня убьёт? Холера. Ты знаешь, что такое холера?
Edward [испуганно] Чёрная хрень.
Albert Чёрная хрень. Последняя болезнь месяца на фронтире. И даже если переживёшь всё это, знаешь, что ещё может тебя убить? Чёртов врач. Врач может тебя убить. У меня пару лет назад была простуда. Я к нему пришёл. И что он мне сказал? «О, тебе в ухо гвоздь нужен». Гвоздь в ухо, блин! Вот что такое современная медицина. «Да, доктор, у меня температура 39.» «О, тебе ослица пнуть надо.» Знаешь, наш пастор двоих застрелил? Наш пастор. Честное слово. Выстрелил в парня на дуэли, а потом вернулся и убил сына парня-подростка, потому что боялся, что тот отомстит.
Edward Постой, откуда ты это знаешь?
Albert Потому что он целую чёртову проповедь об этом устроил! Урок о том, как доводить дело до конца.
[Альберт указывает на группу старых шахтёров за соседним столом]
Albert Кстати, смотри. Видишь тех парней? Те, что работают на серебряных рудниках? Видишь, что они едят? Рёбра, залитые острым соусом! Они едят острое при каждом приёме пищи. Знаешь, почему? Потому что у них настолько притуплённый вкус от того, что они дышат ядовитым газом по 12 часов в шахте. Это всё, что они чувствуют. Знаешь, что такая диета делает с твоим желудком? Запоры, спазмы, расстройства пищеварения, болезни печени, почек, геморрой, воспаление кишечника. Они буквально умирают от собственных пердежей.
[Один из шахтёров встаёт из-за стола, громко пердит и валится замертво на пол]
Albert И, о, хочешь ещё смерти? Нам всего-то нужно выйти за дверь.
[Альберт ведёт Эдварда и Рут на улицу перед салуном. В переулке лежит труп]
Albert *Это* наш мэр. Он *мертв*. Лежит здесь, мёртвый, уже три дня. Никто ничего не сделал. Ни сдвинул, ни расследовал смерть, даже временного назначенца не поставили. Три дня подряд самый высокий чиновник в нашем городе — труп. О! Смотри! Смотри!
[пока Альберт говорил...]
Albert Волки тащат тело, словно показывая мне правоту! Пока! Пока, мистер Мэр! Приятного превращения в волчий помёт! Пока! Господи!
[Альберт, Эдвард и Рут возвращаются в салун к своему столу]
Albert Вот такой, друзья мои, дикий Запад Америки. Отвратительное, ужасное, грязное болото отчаяния и к чёрту всё это.
[Альберт вспоминает свою выпускную церемонию в школе]
Teacher Ребята, поприветствуем нашего выпускного оратора, президента Авраама Линкольна.
[класс аплодирует, когда на сцену выходит очень странно выглядящий Авраам Линкольн]
Abraham Lincoln ПРИВЕТ, УРОДЫ! Четыре с лишним десятка лет назад я был беден, как и вы! Но теперь я президент и я такой ч#р#в#й богатый! Могу есть столько лакричника, сколько захочу!
Albert [Эдварду] Не думаю, что это настоящий президент Линкольн.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
Seth MacFarlane
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Giovanni Ribisi
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Liam Neeson
Сара Силверман
Сара Силверман
Sarah Silverman
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Alex Borstein
Нил Патрик Харрис
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Christopher Lloyd
Уэс Стьюди
Уэс Стьюди
Wes Studi
Рекс Линн
Рекс Линн
Rex Linn
Юэн МакГрегор
Юэн МакГрегор
Ewan McGregor
Билл Маар
Bill Maher
Ральф Гармен
Гилберт Готтфрид
Гилберт Готтфрид
Gilbert Gottfried
