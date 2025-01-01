LouiseТы даже не умеешь быть хорошим овцеводом, Альберт. Твои овцы разбежались по всему свету. Самое главное для овцевода — держать всех овец вместе, понял? Я на днях была у тебя на ферме и видела одну овцу во дворе, три на хребте, две в пруду и одну на крыше.
AlbertЛадно, это Бриджет, понял? У неё есть проблемы с умственным развитием, но она полна любви.
Albert...и всё, что мне нужно было — отвлечь тебя, пока яд не попал в кровь.
AlbertЛадно, готовься. Сейчас я выпущу всю обойму по твоим банкам.
AlbertЗнаешь, на Диком Западе миллион способов сдохнуть, Клинч. Есть, ну, голод, болезни, перестрелки... И, ну, дикие звери. Знаешь, змеи, например. И смешно то, что даже укус получать не обязательно. Достаточно, чтобы немного яда попало в кровь, и ты практически хренов. Например, если набрать яд из клыков гремучника с бриллиантовыми пятнами и зарядить им пулю с полой головкой, то хватит всего одного выстрела. Я, конечно, знал, что не смогу попасть тебе в жизненно важное место. Но если бы застал тебя врасплох... Анна научила меня ровно настолько, чтобы попасть в цель. И даже небольшое количество яда в открытую рану способно убить человека, если он...
AlbertЭто просто ещё один способ, которым Бог загадочно показывает свою любовь к нам.
AlbertЭто наш мэр, он мёртв. Он лежит мёртвый уже три дня, и никто ничего не сделал. Не тронули его, не расследовали смерть, даже временно не заменили. В течение трёх дней самый высокий чиновник в нашем городе — труп.
NarratorНекоторым людям не везёт с временем и местом рождения. Это была американская граница в 1882 году — суровая земля для суровых людей. Еды было мало, болезни косили народ, а жизнь была ежедневной борьбой за выживание. Чёрт возьми, это была Мисс Америка 1880 года.
[картина кожаной женщины средних лет]
NarratorЧёрт побери. Чтобы построить дом и жизнь в этой жестокой и беспощадной стране, нужно было быть смелым, бесстрашным и крепким, как железо. Те, кто были мужественны и выносливы, преуспевали. Но некоторые парни были просто огромными слабаками.
EdwardАльберт, я знаю, сейчас всё кажется безнадёжным, но я обещаю — жить есть ради чего.
AlbertПравда? Есть? Ради чего жить на фронтире в 1882 году? А? Слушай, я тебе кое-что скажу. Мы живём в ужасном месте и времени. Дикий Запад — отвратительное, грязное, опасное место. Посмотри вокруг. Всё, что здесь не ты, хочет тебя убить. Бандиты, пьяные агрессоры, оскорблённые шлюхи, голодные животные, болезни, раны — большие и маленькие, индейцы, погода. Можно сдохнуть просто сходив в туалет. Я каждый раз, когда иду в свою уборную, беру жизнь в свои руки. Там, в траве, чёртовы гремучие змеи. А если я доживу, знаешь, что меня убьёт? Холера. Ты знаешь, что такое холера?
AlbertЧёрная хрень. Последняя болезнь месяца на фронтире. И даже если переживёшь всё это, знаешь, что ещё может тебя убить? Чёртов врач. Врач может тебя убить. У меня пару лет назад была простуда. Я к нему пришёл. И что он мне сказал? «О, тебе в ухо гвоздь нужен». Гвоздь в ухо, блин! Вот что такое современная медицина. «Да, доктор, у меня температура 39.» «О, тебе ослица пнуть надо.» Знаешь, наш пастор двоих застрелил? Наш пастор. Честное слово. Выстрелил в парня на дуэли, а потом вернулся и убил сына парня-подростка, потому что боялся, что тот отомстит.
AlbertПотому что он целую чёртову проповедь об этом устроил! Урок о том, как доводить дело до конца.
[Альберт указывает на группу старых шахтёров за соседним столом]
AlbertКстати, смотри. Видишь тех парней? Те, что работают на серебряных рудниках? Видишь, что они едят? Рёбра, залитые острым соусом! Они едят острое при каждом приёме пищи. Знаешь, почему? Потому что у них настолько притуплённый вкус от того, что они дышат ядовитым газом по 12 часов в шахте. Это всё, что они чувствуют. Знаешь, что такая диета делает с твоим желудком? Запоры, спазмы, расстройства пищеварения, болезни печени, почек, геморрой, воспаление кишечника. Они буквально умирают от собственных пердежей.
[Один из шахтёров встаёт из-за стола, громко пердит и валится замертво на пол]
AlbertИ, о, хочешь ещё смерти? Нам всего-то нужно выйти за дверь.
[Альберт ведёт Эдварда и Рут на улицу перед салуном. В переулке лежит труп]
Albert*Это* наш мэр. Он *мертв*. Лежит здесь, мёртвый, уже три дня. Никто ничего не сделал. Ни сдвинул, ни расследовал смерть, даже временного назначенца не поставили. Три дня подряд самый высокий чиновник в нашем городе — труп. О! Смотри! Смотри!
[пока Альберт говорил...]
AlbertВолки тащат тело, словно показывая мне правоту! Пока! Пока, мистер Мэр! Приятного превращения в волчий помёт! Пока! Господи!
[Альберт, Эдвард и Рут возвращаются в салун к своему столу]
AlbertВот такой, друзья мои, дикий Запад Америки. Отвратительное, ужасное, грязное болото отчаяния и к чёрту всё это.
[Альберт вспоминает свою выпускную церемонию в школе]
TeacherРебята, поприветствуем нашего выпускного оратора, президента Авраама Линкольна.
[класс аплодирует, когда на сцену выходит очень странно выглядящий Авраам Линкольн]
Abraham LincolnПРИВЕТ, УРОДЫ! Четыре с лишним десятка лет назад я был беден, как и вы! Но теперь я президент и я такой ч#р#в#й богатый! Могу есть столько лакричника, сколько захочу!
Albert[Эдварду]Не думаю, что это настоящий президент Линкольн.