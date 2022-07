1 A Million Ways To Die Alan Jackson / Джоэл МакНили 2:28

2 Main Title Джоэл МакНили 2:34

3 Missing Louise Джоэл МакНили 2:08

4 Majesty of the West Джоэл МакНили 0:43

5 Old Stump Джоэл МакНили 0:46

6 Show Us the Gold Джоэл МакНили 3:24

7 Saloon Brawl Джоэл МакНили 1:51

8 Rattlesnake Ridge Джоэл МакНили 1:28

9 People Die At the Fair Джоэл МакНили 2:11

10 On the Move Джоэл МакНили 0:52

11 The Shooting Lesson Джоэл МакНили 2:16

12 The Stagecoach Robbery Джоэл МакНили 3:34

13 The Barn Dance Джоэл МакНили 2:30

14 If You've Only Got a Moustache Amick Byram / Stephen Foster 1:32

15 Old Stump Bluegrass Джоэл МакНили 3:07

16 Anna and Albert Джоэл МакНили 4:19

17 Hello Sweetheart Джоэл МакНили 1:26

18 Looking For Anna - Ride To Albert's Джоэл МакНили 1:18

19 We Should All Just Wear Coffins As Clothes Джоэл МакНили 4:21

20 Clinch Hunts Albert Джоэл МакНили 3:42

21 Racing the Train Джоэл МакНили 2:21

22 Someone's Coming Джоэл МакНили 1:13

23 Captured By Cochise Джоэл МакНили 2:07

24 Albert Takes a Trip Джоэл МакНили 2:24

25 The Showdown Джоэл МакНили 2:20

26 Sheep To the Horizon Джоэл МакНили 2:01