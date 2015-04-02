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Голая бухта Голая бухта
Киноафиша Фильмы Голая бухта Отзывы о фильме «Голая бухта»
Vuosaari Голая бухта 2012 / Финляндия / Россия
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Голая бухта»

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BliK 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Да, печальный фильм, несмотря на щадящий финал. Очень тяжело эмоционально смотреть, фильм не дает передышки ни в одной истории. Не советую ходить впечатлительным.

Если судить с технической стороны, то фильм шикарен. Затягивает полностью. Игра актеров безупречна, особенно это удивительно касаясь маленьких, которых в фильме большое количество.



6/10 - только из-за чересчур насыщенной негативной эмоциональности.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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