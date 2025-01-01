[она целует его]

Хочу прояснить два момента. Первый: я сказал, что изменюсь как можно быстрее, и я это делаю. У меня было время многое обдумать. Много. И я пришёл к выводу, что решать, отец я или нет, могу только я. Ни судья, ни моя семья, ни доктор Фил... И в конце концов — не ты. Другими словами, только отец может решить, является ли он отцом. И я, Дэвид Возняк, — отец этого ребёнка. Теперь вторая неизменная реальность — я Старбак. Это, конечно, пугает, ведь это что-то совершенно новое, чего никто на этой планете раньше не испытывал. Это, ну, знаешь, как первые шаги на Луне. Но несмотря на некоторые минусы, я думаю, мы можем извлечь из этого огромное количество радости. Не говоря уже о *массе* бесплатного присмотра за детьми. Я не знаю, как всё сложится. Сейчас, открываясь и показывая, кто я, я рискую всем. Я рискую *всем* ради благополучия моих 533 детей. И я думаю, что ты, видя, как я рискую всем, должна убедиться, что что бы ни случилось, какой бы шторм ни был у этого ребёнка, я буду рядом. Ты просила меня завести жизнь. Вот она. Это моя жизнь. Может, немного странная. И немного слишком большая. Но это — моя жизнь. Второй момент...