Цитаты из фильма Отец-молодец

David Эмма... Ты выйдешь за меня?
Emma Ты не хочешь подождать и посмотреть, вернётся ли у меня фигура?
David Если останешься вялой, обещаю, я тоже расплывусь.
Emma Интересно, впервые ли слово «вялый» прозвучало в предложении руки и сердца.
[она целует его]
David Эмма... Я — Старбак.
Emma [шёпотом, сердито] Почему ты всё время всё мутит? Боже, как ты могла подумать, что предложение руки и сердца оправдает тот факт, что ты — отец 533 детей? Дэвид! Боже! Нет, это... это уже не твой ребёнок!
David Хочу прояснить два момента. Первый: я сказал, что изменюсь как можно быстрее, и я это делаю. У меня было время многое обдумать. Много. И я пришёл к выводу, что решать, отец я или нет, могу только я. Ни судья, ни моя семья, ни доктор Фил... И в конце концов — не ты. Другими словами, только отец может решить, является ли он отцом. И я, Дэвид Возняк, — отец этого ребёнка. Теперь вторая неизменная реальность — я Старбак. Это, конечно, пугает, ведь это что-то совершенно новое, чего никто на этой планете раньше не испытывал. Это, ну, знаешь, как первые шаги на Луне. Но несмотря на некоторые минусы, я думаю, мы можем извлечь из этого огромное количество радости. Не говоря уже о *массе* бесплатного присмотра за детьми. Я не знаю, как всё сложится. Сейчас, открываясь и показывая, кто я, я рискую всем. Я рискую *всем* ради благополучия моих 533 детей. И я думаю, что ты, видя, как я рискую всем, должна убедиться, что что бы ни случилось, какой бы шторм ни был у этого ребёнка, я буду рядом. Ты просила меня завести жизнь. Вот она. Это моя жизнь. Может, немного странная. И немного слишком большая. Но это — моя жизнь. Второй момент...
Emma Очень длинный у тебя первый пункт был.
David Первый пункт был длинным. Второй... Предложение руки и сердца — не была хитростью.
Emma Второй пункт был гораздо короче.
David Ты мне нужна в жизни.
[Эмма вздыхает, затем наклоняется и снова целует его]
Emma Пообещай, что однажды увезёшь меня в Венецию.
David Поздравляю, «дорогая».
Brett Я был на высоте. Я отыграл идеальную игру, а потом все испортил. Моя мама всё видела по телевизору.
David Должно быть, она удивилась, узнав, что у тебя есть мужчина.
Brett Нет. Она сказала, что всегда это подозревала. И что мы будем прекрасной парой.
David А твои дети?
Brett Им это кажется крутым.
Mikolaj Знаешь, Дэвид, я люблю тебя как сына.
David Я твой сын.
Mikolaj Именно поэтому я люблю тебя как сына.
David Видишь, что происходит, когда тофу попадает на гриль? Ничего. Именно это и происходит, когда тофу касается наших вкусовых рецепторов.
Brett Мои дети знают, что они слишком взрослые, чтобы их прервать.
David Твои дети играют в профессиональный баскетбол?
Brett Нет, насколько я знаю, но я узнаю. Они не рассказывают мне всего.
Brett Остановись и не шевелись всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда у тебя будет идея, иди ко мне, и я, как твой друг, ее прикончу.
