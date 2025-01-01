Меню
Цитаты из фильма Патруль времени

McComb Никогда не перебивай меня, когда я сам с собой разговариваю.
Walker [противостояние карманнику на роликах] Читай!
Rollerblades [читает выставленную перед лицом ногу] Росомаха?
Walker Между строк!
Rollerblades Мне, б#я, сваливать отсюда?
Walker [опускает ногу] Очень хорошо. Кстати, эта сумка... Тебе не идёт.
Walker Времени никогда не бывает достаточно.
Melissa Времени для чего?
Walker Чтобы удовлетворить женщину.
Melissa Тогда нельзя упускать ни одной возможности.
[он пинает злодея]
Walker Я всё ещё в строю. Значит, я на Бродвее.
Fielding Мне вообще по#й, нравлюсь я тебе или нет, но ты ничего обо мне не знаешь. Я два года служила в IA, у меня есть допуск к оружию и тактике, и я говорю на трёх языках. Впечатлён?
Walker Я в шоке.
Fielding Я читал дело Этвуда.
Walker Ты не сказал, что умеешь читать.
[готовятся к запуску]
Matuzak Она немного трясётся.
Ricky Давление поднимает ей зубы, а пульс подскакивает до 140.
Matuzak Если она пукнёт, то вырвется вперёд капсулы.
[своему молодому, худому «я»]
McComb Сделай себе одолжение: завязывай с этими чёртовыми батончиками.
Fielding Они когда-нибудь теряли пилотируемый модуль при запуске?
Walker Спроси у Вольмеров.
Fielding Сделаю. Где они?
Walker Видишь эти два красных пятнышка?
[после того, как остановили преступника без насилия]
Walker Он, наверное, прочитал мои мысли.
Melissa С твоим английским ему и не оставалось выбора.
McComb Когда я у власти, всё будет как в 80-х. Богатые станут ещё богаче, а остальные 90% могут эмигрировать в Мексику, где жизнь получше.
Matuzak [после того, как Рикки поймали за просмотром виртуального порно] Чёрт, Рикки, если я ещё раз поймаю, как ты тра#шь эту машину, я тебе шею сверну.
Ricky Извини, начальник.
Walker Выглядит как безопасный секс.
Walker Стой!
McComb Ты понимаешь, насколько это слово неуместно? Я для тебя что, застывший?
Walker Для меня ты выглядишь отстойно!
Irish Cop Бедняга. Завтра мог бы быть светлее.
McComb Это С-4. Оно не просто превратит этот дом в пыль, но и разнесёт каждую твою часть в разные стороны.
Palmer Пятьдесят тысяч вольт, ублюдок. Хорошего дня.
Handlebar [принимает боксерскую стойку, чтобы сразиться с Уокером] Я провёл десять раундов с самим Джоном Л. Салливаном.
Walker [легко его валит] Я видел по телевизору, как Тайсон побил Спинкса.
Walker Скажу тебе вот что: если я не смогу вернуться, чтобы спасти её, этот подонок обратно не уйдёт, чтобы красть деньги.
McComb Выборы выигрывают по телевизору. Тебе не нужна пресса, тебе не нужны одобрения, тебе даже не нужна правда. Тебе нужны деньги.
McComb Страна пошла прахом из-за особых интересов. Нам нужен кто-то в Белом доме настолько богатый, что ему никто не сможет указать.
Matuzak Тебе же разрешено жить, знаешь ли. Я где-то в инструкции прочитал.
Fielding Ты не смешной.
Walker Я никогда не смешной.
Matuzak Вот и пенсия.
[с оружием в руках]
McComb В чём проблема? Просто наведи, нажми на курок — и бац, кто-то умирает.
Atwood [Максу] Я не могу тебе ничего сказать. Он пошлёт кого-нибудь, чтобы уничтожить моих бабушку и дедушку. Будет так, будто меня и не было. Моя мать, мой отец, моя жена, мои дети, моя чёртова кошка.
Palmer [наводит пистолет на Макса] Никому не говори, что я тебя убил. Я на свободе под залог.
[после того, как он пнул парня в жидкий азот]
Walker Наверное, мне следовало сказать ему 'замрите'.
McComb Думаю, он понял намёк.
McComb Видишь ли, я амбициозный визионер, выпущенный из Гарварда, который заслуживает быть самым влиятельным человеком в мире, а ты... ты — п#д#р, который так и не понял, что единственный способ чего-то добиться с твоими замашками — это Бродвей.
Walker Спасибо, что прояснил.
Matuzak Знаешь, тебе можно иметь свою жизнь. Я где-то в мануале читал.
McComb Слушай, не рассчитывай стать моим начальником штаба, если я буду врезать твоё лицо в бок машины и ты превратишься в нытика.
