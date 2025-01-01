McCombВ чём проблема? Просто наведи, нажми на курок — и бац, кто-то умирает.
Atwood[Максу]Я не могу тебе ничего сказать. Он пошлёт кого-нибудь, чтобы уничтожить моих бабушку и дедушку. Будет так, будто меня и не было. Моя мать, мой отец, моя жена, мои дети, моя чёртова кошка.
Palmer[наводит пистолет на Макса]Никому не говори, что я тебя убил. Я на свободе под залог.
[после того, как он пнул парня в жидкий азот]
WalkerНаверное, мне следовало сказать ему 'замрите'.
McCombДумаю, он понял намёк.
McCombВидишь ли, я амбициозный визионер, выпущенный из Гарварда, который заслуживает быть самым влиятельным человеком в мире, а ты... ты — п#д#р, который так и не понял, что единственный способ чего-то добиться с твоими замашками — это Бродвей.