Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Достань меня, если сможешь Цитаты из фильма Достань меня, если сможешь

Цитаты из фильма Достань меня, если сможешь

Gerald [Жерар кричит на Роджера] Ну и что? Что значит, ты не завтракал? Когда ты на задании, ничего другого не имеет значения. Ни еда, ни гигиена, ни женщины.
Gerald Я бы свою мать под поезд бросил, под четыре поезда ради выполнения задания. Видишь, в этом разница между тобой и мной. Не говорю, что горжусь этим, потому что нет. Но когда я сосредоточен, всё вокруг умирает. Потом пытаюсь оживить, но пока миссия не выполнена — мёртвое. А ты пытаешься всё сохранить живым — вот почему ты лузер. Ты третий, кто вбегает, у тебя ** п##д#к на ремне.
Gerald Ты либо беззубый, либо беспощадный.
Gerald Иди и найди этого парня, Тедди Рэймонда, потому что его падение — это твое спасение. Его гибель — твой переход от лузера к журналисту.
Gerald Ты — детский рисунок. Стань шедевром.
Gerald Вали отсюда. Я в ударе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Тест только для тех, кто знает «Бриллиантовую руку» наизусть: попробуйте вспомнить, что произошло в фильме раньше
В «Дне сурка» 30 с лишим лет назад это так и не показали: почему Фил на самом деле застрял во временной петле?
Штирлиц жил в Матрице? Безумная фанатская теория, которая имеет несколько доказательств
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести
У Пола Атрейдеса и его наследников была страшная участь: лишь один герой дожил до финала «Дюны»
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
О них будут помнить десятилетиями: современные фильмы, в которых актеры выложились на все 200%
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше