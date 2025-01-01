Gerald[Жерар кричит на Роджера]Ну и что? Что значит, ты не завтракал? Когда ты на задании, ничего другого не имеет значения. Ни еда, ни гигиена, ни женщины.
GeraldЯ бы свою мать под поезд бросил, под четыре поезда ради выполнения задания. Видишь, в этом разница между тобой и мной. Не говорю, что горжусь этим, потому что нет. Но когда я сосредоточен, всё вокруг умирает. Потом пытаюсь оживить, но пока миссия не выполнена — мёртвое. А ты пытаешься всё сохранить живым — вот почему ты лузер. Ты третий, кто вбегает, у тебя ** п##д#к на ремне.