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Французская сюита Французская сюита
Киноафиша Фильмы Французская сюита Французская сюита, 2014: актеры и роли
Suite française Французская сюита 2014 / Великобритания / Франция / Канада
8.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Французская сюита, 2014: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сол Дибб Saul Dibb
В ролях
Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams Кристин Скотт Томас Кристин Скотт Томас Kristin Scott Thomas Маттиас Шонартс Маттиас Шонартс Matthias Schoenaerts Марго Робби Марго Робби Margot Robbie Сэм Райли Сэм Райли Sam Riley Александра Мария Лара Александра Мария Лара Alexandra Maria Lara Маттиас Шонартс Маттиас Шонартс Matthias Schoenaerts Харриет Уолтер Харриет Уолтер Harriet Walter Айлин Эткинс Айлин Эткинс Eileen Atkins
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