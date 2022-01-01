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Французская сюита
Французская сюита, 2014: актеры и роли
Suite française
Французская сюита
2014 / Великобритания / Франция / Канада
Трейлер
8.6
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Французская сюита, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сол Дибб
Saul Dibb
В ролях
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Кристин Скотт Томас
Kristin Scott Thomas
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Марго Робби
Margot Robbie
Сэм Райли
Sam Riley
Александра Мария Лара
Alexandra Maria Lara
Маттиас Шонартс
Matthias Schoenaerts
Харриет Уолтер
Harriet Walter
Айлин Эткинс
Eileen Atkins
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Одна
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