Sarah Bloom Знаешь, я, кажется, никогда не говорила тебе этого, но когда я потеряла сестру, ты был для меня самым поддерживающим человеком.
Gabe Правда? Знаешь, я рад, если так. Я даже не помню, что говорил.
Sarah Bloom Ты сказал: «В жизни не будет момента, когда нам придется проявить больше мужества, чем столкновение с фактом её конца. Но за разбитым сердцем приходит мудрость.»
Gabe Я это сказал?
Sarah Bloom Да.
Gabe Это был хороший совет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Bloom Рад видеть, что у тебя сохранилось чувство юмора.
Gabe Что ещё мне остаётся делать? Со временем всё становится настолько трагичным, что снова превращается в комедию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aidan Bloom [В начале фильма] «Когда мы с братом были детьми, мы притворялись героями с мечами. Мы были единственными, кто мог спасти ситуацию. Но, возможно, мы слишком высоко задирали планку. Может, мы просто обычные люди, тех, кого спасают.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gabe Если будет следующий раз, я сделаю лучше. Так быстро... Постарайся запомнить, как быстро всё пролетает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Noah Bloom К чёрту эти приложения, рынок уже переполнен. Я собираюсь заняться блогингом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sarah Bloom Знаешь, мудрость, которая ко мне пришла, — это то, что несказанное остаётся с нами навсегда. Больше всего на свете я бы хотел сказать сестре, как сильно я её люблю и как всегда восхищался ею, но мы никогда не говорили таких вещей. Мы просто не были такими. А потом вдруг её нет. И у меня есть столько всего, что я хочу сказать, но некому.
Gabe Оба моих мальчика знают, что я чувствую.
Sarah Bloom Ты уверена...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rabbi Rosenberg Бог может быть тем, кем ты хочешь его видеть. Ты запутываешься в терминологии. Старайся не зацикливаться на Боге, который хочет, чтобы ты был кошером, или на том, кто требует изучать Тору. Начни с Бога как бесконечной вселенной и представь, что эта сила изо всех сил пытается провести тебя через самый трудный этап твоей жизни. Даже если ей придётся явиться тебе в образе
[вопросительная пауза]
Rabbi Rosenberg космонавта, чтобы заставить тебя слушать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tucker Bloom [Просит пароль от iPad Эйдана] Папа!
Aidan Bloom Понятия не имею!
Tucker Bloom Банка за маты!
Aidan Bloom К чёрту эту банку.
Sarah Bloom Эйдан!
Aidan Bloom Извини, но к чёрту эту банку.
Tucker Bloom Это слово значит секс. Ты собираешься заняться сексом с банкой?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Bloom Дядя Ноа? Привет, это... это Грейс. Джанин понравился костюм? Она дала тебе немного «пунтэнга»?
Noah Bloom Э... Да, точно понравился!
Grace Bloom Дядя Ноа, я же никогда у тебя ничего не просила, правда?
Noah Bloom Нет.
Grace Bloom Я не злилась, когда ты забыл мой день рождения или Хануку. Или когда ты напился и пописал в моём шкафу?
Noah Bloom Э... Ну, Грейс, я... я заперся там. Кто-то меня запер...
Grace Bloom Я хочу, чтобы ты навестил дедушку.
Noah Bloom Грейс... Можно я скажу тебе секрет?
Grace Bloom Да.
Noah Bloom Мне страшно. Потерять маму — самое тяжёлое, что со мной случалось. Не знаю, смогу ли я это пережить снова.
Grace Bloom Я знаю, что тебе грустно. Но нам тоже грустно, и мы все должны быть вместе. Слушай, я знаю, что ты не веришь в Бога, но, может, поверишь в семью. Дядя Ноа? Он повесил трубку.
Aidan Bloom Что?
Grace Bloom Может, связь прервалась... Но вроде он действительно повесил трубку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aidan Bloom Ох! Столько плохих новостей сразу. Что нам делать?
Gabe Что значит «Что нам делать?» Мы идём вперёд. Это единственное направление, которое дал нам Бог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Bloom Если я умру, я буду на тебя так обижена.
Aidan Bloom Договорились.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Aidan Bloom Как ты себя чувствуешь?
Gabe Я не боюсь. Забавно, правда? Я думал, что буду бояться.
Aidan Bloom Думаю, это самое храброе, что я когда-либо слышал.
Gabe Правда?
Aidan Bloom Да. Правда.
Gabe Обещаешь?
Aidan Bloom Обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Aidan Bloom Делай. Вперёд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Aidan Bloom [рассказ] Когда я был ребёнком, мы с братом притворялись героями с мечами. Мы были единственными, кто мог спасти ситуацию. Но, может, мы слишком высоко задались планкой. Может, мы просто обычные люди. Те, кого спасают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
