Sarah BloomРад видеть, что у тебя сохранилось чувство юмора.
GabeЧто ещё мне остаётся делать? Со временем всё становится настолько трагичным, что снова превращается в комедию.
Aidan Bloom[В начале фильма]«Когда мы с братом были детьми, мы притворялись героями с мечами. Мы были единственными, кто мог спасти ситуацию. Но, возможно, мы слишком высоко задирали планку. Может, мы просто обычные люди, тех, кого спасают.»
GabeЕсли будет следующий раз, я сделаю лучше. Так быстро... Постарайся запомнить, как быстро всё пролетает.
Noah BloomК чёрту эти приложения, рынок уже переполнен. Я собираюсь заняться блогингом.
Sarah BloomЗнаешь, мудрость, которая ко мне пришла, — это то, что несказанное остаётся с нами навсегда. Больше всего на свете я бы хотел сказать сестре, как сильно я её люблю и как всегда восхищался ею, но мы никогда не говорили таких вещей. Мы просто не были такими. А потом вдруг её нет. И у меня есть столько всего, что я хочу сказать, но некому.
Rabbi RosenbergБог может быть тем, кем ты хочешь его видеть. Ты запутываешься в терминологии. Старайся не зацикливаться на Боге, который хочет, чтобы ты был кошером, или на том, кто требует изучать Тору. Начни с Бога как бесконечной вселенной и представь, что эта сила изо всех сил пытается провести тебя через самый трудный этап твоей жизни. Даже если ей придётся явиться тебе в образе
[вопросительная пауза]
Rabbi Rosenbergкосмонавта, чтобы заставить тебя слушать.
Aidan Bloom[рассказ]Когда я был ребёнком, мы с братом притворялись героями с мечами. Мы были единственными, кто мог спасти ситуацию. Но, может, мы слишком высоко задались планкой. Может, мы просто обычные люди. Те, кого спасают.