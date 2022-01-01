Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Хотел бы я быть здесь
Хотел бы я быть здесь, 2014: актеры и роли
Wish I Was Here
Хотел бы я быть здесь
2014 / США
Трейлер
7.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Хотел бы я быть здесь, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Зак Брафф
Zach Braff
В ролях
Джош Гад
Josh Gad
Джои Кинг
Joey King
Джим Парсонс
Jim Parsons
Эшли Грин
Ashley Greene
Кейт Хадсон
Kate Hudson
Зак Брафф
Zach Braff
Мэнди Пэтинкин
Mandy Patinkin
Пирс Гэнон
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения