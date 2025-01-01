Меню
Warner Dax Слишком поздно. Я прожил эту эгоистичную жизнь, Дэниел.
Daniel Ты сказал, что я могу быть на тебя похож, но это не так. Мне нужна моя семья.
Warner Dax Хорошо, потому что есть нечто хуже, чем их потерять. Не смочь их вспомнить.
Warner Dax Ну что, Дэниэл, есть у тебя запись, которую я просил?
Warner Dax У меня нет выбора. Я умру в одиночестве. Я полностью готов заплатить эту цену.
Warner Dax Знаешь, я не чувствую, что существую, если не рисую.
[первые слова]
Warner Dax Во мне есть часть, которая считает, что мужчина должен делать то, что будит его посреди ночи — то, без чего он не может жить, без чего не выживет.
Warner Dax Жизнь намного проще, когда не слышишь женщин.
Daniel Чем ты зарабатываешь на жизнь?
Warner Dax Это очень по-американски — оценивать человека по его профессии.
