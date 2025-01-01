Меню
Фильмы
Восставший из ада 8: Адский мир
Цитаты из фильма Восставший из ада 8: Адский мир
Цитаты из фильма Восставший из ада 8: Адский мир
[Ведущий открывает Конфигурацию Плача и видит Пинхеда, Связанного и Болтуна]
Pinhead
Добро пожаловать. Добро пожаловать в Ад.
The Host
[смеётся]
Этого не может быть.
Pinhead
Увидеть — значит поверить. Мне следовало прийти за тобой гораздо раньше.
The Host
Адский мир. Адского мира не существует. Его нет.
Pinhead
Твой сын был настоящим вундеркиндом. Он открыл врата в Ад. Но ты сам в это не верил, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Host
Как в плохом фильме ужасов, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Host
Знаешь, что делает мою месть такой сладкой?... Потому что я обыграл вас в вашу же игру!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pinhead
Ты всё ещё не понимаешь, да? Для тебя, Челси, нет выхода. О, какие чудеса мы тебе покажем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Host
Ты и твои друзья уже по уши в могиле с начала этой вечеринки!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Host
Твоя мечта закончилась! Твой кошмар вот-вот начнётся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Host
Обожаю тусить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Host
Если что-то понадобится — кричи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
The Host
Жаждешь продолжения? Как насчёт немного боли!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pinhead
Ну как тебе такой будильник?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Даг Брэдли
Doug Bradley
Лэнс Хенриксен
Lance Henriksen
