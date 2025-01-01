[Ведущий открывает Конфигурацию Плача и видит Пинхеда, Связанного и Болтуна]

Pinhead Добро пожаловать. Добро пожаловать в Ад.

The Host [смеётся] Этого не может быть.

Pinhead Увидеть — значит поверить. Мне следовало прийти за тобой гораздо раньше.

The Host Адский мир. Адского мира не существует. Его нет.