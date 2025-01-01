Layton Анджела Эшворт говорит, что СПИД — это плохо, и, наверное, он у меня есть.

Dr. Clair, Mother Ну что ж! В следующий раз просто скажи Анджеле Эшворт, что то, что она чувствует себя неуверенно из-за того, что она маленькая девочка в обществе, которое возлагает на женщин непомерные требования по поводу внешности, не значит, что ей нужно вымещать свою неуместную ненависть на таком хорошеньком мальчике, как ты. Ты, может, и есть часть проблемы, но это вовсе не значит, что у тебя СПИД.

Layton Не уверен, что смогу всё это запомнить.

Dr. Clair, Mother Тогда просто скажи ей... что она толстая.