Dr. ClairДурак — это тот, кто превращает то, что ему непонятно, в одну большую шутку.
T.S. SpivetМожет быть, когда-нибудь я снова поймаю светлячков.
Smithsonian PresidentБесконечны лишь две вещи: вселенная и человеческая глупость, и насчёт первой я не уверен — Альберт Эйнштейн
T.S. SpivetКак прекрасен солнца свет, что только взошёл, и взрывается в утреннем приветствии, счастливый, словно человек, что может с любовью приветствовать его восход, более славный, чем сон.
[первые реплики]
Т.С. Спивет[рассказчик]Наш ранчо находилось в нескольких милях к северу от Дивайда, затерянное в горах Пионер. Ближайшее к движению — это когда по долине грохотали грузовые поезда Юнион Пасифик в 5:44 утра, 11:53 дня и 5:15 вечера. Дивайд буквально располагался на континентальном водоразделе. На восток реки несут воды в Атлантику. На запад — в Тихий океан. Однажды мой брат Лейтон и я решили отметить эту природную границу.
Лейтон[катаемся на вышке для добычи нефти]Вперед, ослик, йи-хаа! Вперёд, лошадь, ура! Йу-ху!
LaytonАнджела Эшворт говорит, что СПИД — это плохо, и, наверное, он у меня есть.
Dr. Clair, MotherНу что ж! В следующий раз просто скажи Анджеле Эшворт, что то, что она чувствует себя неуверенно из-за того, что она маленькая девочка в обществе, которое возлагает на женщин непомерные требования по поводу внешности, не значит, что ей нужно вымещать свою неуместную ненависть на таком хорошеньком мальчике, как ты. Ты, может, и есть часть проблемы, но это вовсе не значит, что у тебя СПИД.