Для меня истинная радость коллекционирования была не в самом искусстве, а в том человеке, с которым я это делал: моей любимой Рут. Счастье, которое эти картины ей приносили, было безмерным. И разделять это счастье — великая привилегия всей моей жизни. Мы праздновали, добивались целей, выдерживали испытания, шли на компромиссы. И превыше всего... мы любили. Настоящим произведением искусства была самая длинная поездка, которую мы с Рут совершили — эта штука под названием Жизнь. Здесь нет ни одной картины, которую я бы не отдал в мгновение ока, чтобы услышать её голос или увидеть её улыбку хотя бы ещё раз.