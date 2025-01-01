Меню
Young Ira Видишь ли, я так сильно люблю тебя, что просто хочу, чтобы ты была счастлива... даже если это счастье больше не включает меня.
Ira Levinson Любовь всегда требует жертв.
Ira Levinson Рут обладала удивительным чутьём на таланты, а я видел только её.
Young Ruth Я не знаю, что нас ждёт в будущем, но я знаю точно — без тебя его не будет.
Young Ruth Знаешь, иногда я думаю, какое у меня право быть счастливой, когда в мире столько страданий.
Young Ira Можно и так сказать: какое у тебя право быть несчастным.
Kate Collins Это всего восемь секунд. Вот и всё. Эта девушка может стать всей твоей жизнью.
Ira Levinson Для меня истинная радость коллекционирования была не в самом искусстве, а в том человеке, с которым я это делал: моей любимой Рут. Счастье, которое эти картины ей приносили, было безмерным. И разделять это счастье — великая привилегия всей моей жизни. Мы праздновали, добивались целей, выдерживали испытания, шли на компромиссы. И превыше всего... мы любили. Настоящим произведением искусства была самая длинная поездка, которую мы с Рут совершили — эта штука под названием Жизнь. Здесь нет ни одной картины, которую я бы не отдал в мгновение ока, чтобы услышать её голос или увидеть её улыбку хотя бы ещё раз.
[Подпись: Айра Левинсон]
Sophia Danko [Марсия открывает дверь Софии] Привет, Марсия. Спасибо, что не помешала.
Marcia У меня для тебя подарок.
[поднимает ковбойские сапоги]
Sophia Danko Подожди, ты серьёзно?
Marcia Я серьёзно выгляжу?
Sophia Danko Нет, ты выглядишь смешно.
[смеётся]
