Ira LevinsonРут обладала удивительным чутьём на таланты, а я видел только её.
Young RuthЯ не знаю, что нас ждёт в будущем, но я знаю точно — без тебя его не будет.
Young RuthЗнаешь, иногда я думаю, какое у меня право быть счастливой, когда в мире столько страданий.
Young IraМожно и так сказать: какое у тебя право быть несчастным.
Kate CollinsЭто всего восемь секунд. Вот и всё. Эта девушка может стать всей твоей жизнью.
Ira LevinsonДля меня истинная радость коллекционирования была не в самом искусстве, а в том человеке, с которым я это делал: моей любимой Рут. Счастье, которое эти картины ей приносили, было безмерным. И разделять это счастье — великая привилегия всей моей жизни. Мы праздновали, добивались целей, выдерживали испытания, шли на компромиссы. И превыше всего... мы любили. Настоящим произведением искусства была самая длинная поездка, которую мы с Рут совершили — эта штука под названием Жизнь. Здесь нет ни одной картины, которую я бы не отдал в мгновение ока, чтобы услышать её голос или увидеть её улыбку хотя бы ещё раз.
[Подпись: Айра Левинсон]
Sophia Danko[Марсия открывает дверь Софии]Привет, Марсия. Спасибо, что не помешала.