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Pompeii Помпеи 2014 / США / Германия
5.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Помпеи»

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Наша рецензия

Пол Уильям Скотт Андерсон, внеся изрядную долю полунаучной фантастики и плутовского фарса в решение мушкетерского вопроса, двинулся дальше в глубь истории. На место мушкетеров заступили гладиаторы, в роли гвардейцев кардинала поработали римские легионеры, а сам Рим, ни разу, правда, не показанный, предстал обителью зла, исторгающей из своего чрева монструозных сенаторов, достойных пера маркиза де Сада. На сей раз, надо сказать, Андерсон совершенно манкировал иронией, что явно не пошло на пользу…

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CMeTAHKA 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Ничего особенного. Скромный фильм. Трейлер более менее, а сам фильм слабый. Всё это уже видели. И сюжет и спецэффекты, всё это уже видели в более качественном исполнении. 3 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 21/02/2014 - 01:26:46):

Так ты бы помог героям, поезжай, посмотри че как, это же всегда весело✊ Помяни Гая Фокса, так сказать✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оля 2 апреля 2015, 12:51
А фильм то как ?) идти стоит?)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Alessia 2 апреля 2015, 12:51
Фильм скучный, затянутый, да ещё и с печальным концом. Настроение от него портится, не ходите, только зря время потеряете.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1 2 апреля 2015, 12:51
Скучный и затянутый фильм . Драки унылые , какие то детские. Кароче обычный фильм , который можно дома посмотреть и забыть .



1/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Bbbugl 2 апреля 2015, 12:51
За исключением извержения,все действо напоминает исторические фильмы производства Румынии 80-х годов

Эффекты 3 D?Кусочки лавы немножко померцали и усё

Давно не помню,чтобы парковка перед к/т(ездили в однозальный)была совершенно пуста

Полный провал
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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