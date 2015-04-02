Наша рецензия

Пол Уильям Скотт Андерсон, внеся изрядную долю полунаучной фантастики и плутовского фарса в решение мушкетерского вопроса, двинулся дальше в глубь истории. На место мушкетеров заступили гладиаторы, в роли гвардейцев кардинала поработали римские легионеры, а сам Рим, ни разу, правда, не показанный, предстал обителью зла, исторгающей из своего чрева монструозных сенаторов, достойных пера маркиза де Сада. На сей раз, надо сказать, Андерсон совершенно манкировал иронией, что явно не пошло на пользу…