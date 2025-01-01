13 июля, 16:50. Мне жаль. Знаю, сейчас это мало что значит, но мне действительно жаль. Я старался, думаю, вы все согласитесь, что я старался. Быть честным, быть сильным, быть добрым, любить, быть правым. Но у меня не получилось. И я знаю, что вы это знали. Каждый по-своему. И мне жаль. Здесь всё потеряно, кроме души и тела, то есть того, что от них осталось, и половины дневного пайка. Это действительно непростительно, я теперь это понимаю. Как могло занять столько времени признать это — не знаю, но так вышло. Я бился до конца. Не знаю, сколько это стоит, но знайте, что я бился. Я всегда надеялся на большее для вас всех. Я буду по вам скучать. Мне жаль.