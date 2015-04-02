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Быстрее, чем кролики
Отзывы о фильме «Быстрее, чем кролики»
Быстрее, чем кролики
2014 / Россия
Трейлер
6.2
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 6.1
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LISAELENA
2 апреля 2015, 12:51
Феерический бред... Больше, даже, пожалуй, и сказать нечего. Сидишь в кинотеатре и давишься от смеха только из-за того, что, угораздило же потратить время на такую чушь! Можно немного поспать... Очень уж много ну совсем тупых моментов. А после того ,как проснешься, сидишь и рассуждаешь: каков бюджет фильма, и какие молодцы те, кто решил его поставить в прокат первого января, когда, собственно, развлечь себя, особенно в не заснеженном, Петербурге, особо нечем.
2 апреля 2015, 12:51
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Валерия Гурьянова
2 апреля 2015, 12:51
Редкостная муть. Похоже в нашем кинопрокате на экран можно выпустить любую халтуру и брать за это деньги и время зрителей. Действительно после просмотра этого мягко говоря бреда чувствуешь себя обкраденным и обманутым.
2 апреля 2015, 12:51
0
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44dw
2 апреля 2015, 12:51
Должен же быть здесь хоть один положительный отзыв :) Квартет И не теряет формы; они - чуть ли не лучшее, что осталось в российском кинематографе. Есть пара провисающих моментов, но в общем и целом - посмотрел с огромным удовольствием и обязательно посмотрю ещё не раз.
2 апреля 2015, 12:51
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https://intrade.bar/68731
2 апреля 2015, 12:51
"Фильм бред! Люди уходили с кинозала. Не смог досидеть. Чушь. Муть. Дерьмо."
Вот таких комментариев я начитался перед походом в кино. Я с трепетом заходил в зал и не мог поверить, что Квартет И- облажался. Но хренас два! Квартет И выступил на отлично, а тот кому не понравился фильм, могу посоветовать выбирать фильм по своему уровню. Кому-то классику, а кому-то может "Очень смешное кино".✊
2 апреля 2015, 12:51
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Tatulya
2 апреля 2015, 12:51
Фильм ЗДОРОВСКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ, без всякой пошлятины- совершенно адекватный, так сказать "бытовой" юмор - все в стиле "Квартета И". Мы смотрели с удовольствием, и пересмотрим дома еще пару раз!!! Есть определенный взрыв мозга, то это только вносит свою изюминку. То кто улыбнулся за весь фильм пару раз - это просто ЗАНУДЫ!!! На нашем просмотре от души хохотал весь зал. Жаль, что у них слабая реклама и мало народа в залах, но среди других фильмов новогоднего проката - это самый юморной фильм!!!
2 апреля 2015, 12:51
0
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КЮ777
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
На самом деле это суперский фильм, который увлекает мастерством актеров. Получили огромнейшее удовольствие, насмеялись вдоволь. И нет плоских пошлых шуток (хотя тем, кто тащится от фильма яйца судьбы, этого не понять). Давно так не смеялась. А для тех, кто не врубился, напоминаю, что это комедия-абсурд, и смысл здесь не в том, чтобы философски размышлять над невыносимой легкостью бытия, а просто получить заряд положительных эмоций от безудержного смеха над абсурдной, но яркой и смешной комедией. Александр Демидов просто неподражаем!!! Браво, ребята! (Хорошо, что обошлись без "о чем.....мужчины 3").
✊
2 апреля 2015, 12:51
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КЮ777
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм ЗДОРОВСКИЙ, ВЕСЕЛЫЙ, без всякой пошлятины- совершенно адекватный, так сказать "бытовой" юмор - все в стиле "Квартета И". Мы смотрели с удовольствием, и пересмотрим дома еще пару раз!!! Есть определенный взрыв мозга, то это только вносит свою изюминку. То кто улыбнулся за весь фильм пару раз - это просто ЗАНУДЫ!!! На нашем просмотре от души хохотал весь зал. Жаль, что у них слабая реклама и мало народа в залах, но среди других фильмов новогоднего проката - это самый юморной фильм!!!
____________________________________
Полностью согласна!!!!
❗️ ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Shapiru
2 апреля 2015, 12:51
Сходили в кино - посмотрели фильм Квартета-И "Быстрее чем кролики". Полный отстой! Зря потеряли и время и деньги. Шутки ниже плинтуса. Если коротко, то фильм относится к разряду "с озорным пердежом в каждом кадре". Простите, за цитату.
2 апреля 2015, 12:51
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Вот таких комментариев я начитался перед походом в кино. Я с трепетом заходил в зал и не мог поверить, что Квартет И- облажался. Но хренас два! Квартет И выступил на отлично, а тот кому не понравился фильм, могу посоветовать выбирать фильм по своему уровню. Кому-то классику, а кому-то может "Очень смешное кино".✊
____________________________________
Полностью согласна!!!!
❗️ ✊
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