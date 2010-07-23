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В мирный хорватский городок на Адриатическом побережье приезжает из опустошенного войной Сараево больная астмой бабушка с шестимесячной внучкой. Ее новый сосед, алкоголик Стипе, встречает приезжих в штыки и делает все, чтобы усложнить им жизнь. Во время серьезного приступа астмы бабушка просит его присмотреть за внучкой, пока она будет в больнице. Стипе нехотя соглашается. Вскоре женщина умирает. Оставшись один на один с ребенком, Стипе наконец обретает смысл существования.
|23 июля 2010
|Босния и Герцеговина