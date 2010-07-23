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Постер фильма Ясмина
6.2
Киноафиша Фильмы Ясмина
6.2

Ясмина

, 2010
Jasmina
Босния и Герцеговина / драма / 18+
Постер фильма Ясмина
6.2

О фильме

В мирный хорватский городок на Адриатическом побережье приезжает из опустошенного войной Сараево больная астмой бабушка с шестимесячной внучкой. Ее новый сосед, алкоголик Стипе, встречает приезжих в штыки и делает все, чтобы усложнить им жизнь. Во время серьезного приступа астмы бабушка просит его присмотреть за внучкой, пока она будет в больнице. Стипе нехотя соглашается. Вскоре женщина умирает. Оставшись один на один с ребенком, Стипе наконец обретает смысл существования.

В ролях

Нада Дьюревска
Safa
Зиях Соколович
Stipe
Амина Бегович
Blagajnica
Александр Сексан
Jure
Татьяна Соич
Amila Djikoli
Jasmina
Zlatan Zuhric-Zuhra
Mate
Илия Зовко
Ive
Медиха Муслиович
Naida
Mirvad Kuric
Ahmed
Josipa Grozdanic
Orkestar I
Режиссер Неджад Бегович
Сценарист Неджад Бегович
Композитор Enes Zlatar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Босния и Герцеговина
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 23 июля 2010
Дата выхода
23 июля 2010 Босния и Герцеговина
Производство Sagafilm Sarajevo
Другие названия
Jasmina

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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