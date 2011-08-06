Последняя глава

, 2011
The Ascent
Черногория / триллер, ужасы, драма / 18+
О фильме

Йован только что окончил филологический факультет и пытается дописать свой первый роман. Он принимает решение поехать в имение своей приятельницы, чтобы в тишине посвятить себя творческому процессу. В имении, которое находится в заброшенном месте в горах, живет одна очень странная семья фермеров, которая практически не знакома с цивилизацией. Они совершенно безграмотны, поклоняются природе, а их взаимоотношения друг с другом явно нарушают допустимые нормы.

Глава семьи — Зеко, тиран с садистскими наклонностями, чье мнение и желания являются безоговорочными для остальных членов семьи. Йован медленно привыкает к жизни с ними и решает остаться немного дольше. Однажды ночью он читает им Евангелие от Иоанна, и история страданий Иисуса, принесшего себя в жертву, вызывает живой интерес со стороны семьи. На следующее утро Йован поймет, что он совершил самую главную ошибку в своей жизни.

В ролях

Варья Джукич
Деян Иванич
Владо Йовановски
Амар Селимович
Инти Шрай
Ana Vuckovic
Режиссер Неманья Бечанович
Сценарист Aleksandar Becanovic, Неманья Бечанович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Черногория
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 6 августа 2011
Дата выхода
6 августа 2011 Черногория
Производство Artikulacija
Другие названия
The Ascent, Posljednje poglavlje

Рейтинг фильма

5.7
12 голосов
5.3 IMDb

