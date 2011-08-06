Йован только что окончил филологический факультет и пытается дописать свой первый роман. Он принимает решение поехать в имение своей приятельницы, чтобы в тишине посвятить себя творческому процессу. В имении, которое находится в заброшенном месте в горах, живет одна очень странная семья фермеров, которая практически не знакома с цивилизацией. Они совершенно безграмотны, поклоняются природе, а их взаимоотношения друг с другом явно нарушают допустимые нормы.

Глава семьи — Зеко, тиран с садистскими наклонностями, чье мнение и желания являются безоговорочными для остальных членов семьи. Йован медленно привыкает к жизни с ними и решает остаться немного дольше. Однажды ночью он читает им Евангелие от Иоанна, и история страданий Иисуса, принесшего себя в жертву, вызывает живой интерес со стороны семьи. На следующее утро Йован поймет, что он совершил самую главную ошибку в своей жизни.