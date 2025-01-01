Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Молот Богов Цитаты из фильма Молот Богов

Цитаты из фильма Молот Богов

Steinar Ты идёшь на такие жертвы, чтобы построить эти церкви, чтобы они вселяли страх в сердца всех, кто подходит. Это всего лишь комната с дверью... ничем не отличается от тюрьмы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Чарли Бьюли
Чарли Бьюли
Charlie Bewley
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
«Хватило первых серий "Невского", чтобы бросить»: в Сети считают, что Васильеву далеко до Колесникову из «Первого отдела»
Думали, что «Дандадан» — просто странное слово? Фанаты разгадали, что может скрываться за названием популярного аниме
Искал девочек, а теперь читает проповеди: каким был реальный Мэджик из «Жизни по вызову»
Зрители больше не ждут Васильева в «Невском»: в 2021 году появился сериал, который все изменил
В одной лиге с Таносом, Сауроном и Волан-де-Мортом: у «Смешариков» есть свой главный злодей — и вы никогда на него не подумаете
Запретил показывать, «похоронил» в архиве: лишь за один свой фильм Михалкову стыдно по сей день — и это не провальные «Утомленные солнцем 2»
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера»
Снова Япония и снова игра: этот свежий фильм с рейтингом 8.0 «зайдет» фанатам «Алисы в Пограничье» — стоит посетить премьеру
«Не просто какие-то болванчики»: почему «Невский», «Шеф» и «Первый отдел» популярнее других детективов — объясняет критик
Лишь один свежий сериал поспорит с финалом «Очень странных дел» за звание лучшего Sci-Fi в 2025 году — и это даже не «Институт» по Кингу
Вот и Лето прошел — слово и не бывало: в киновселенной DC появится новый Джокер — и сыграет его вовсе не Хоакин Феникс
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше