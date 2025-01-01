Paul Connett Некоторые люди, когда видят трубу мусоросжигательного завода, думают: «О, разбавление, рассеивание!» и забывают, что природа заново концентрирует — заново концентрирует в рыбе, особенно ртуть, и заново концентрирует в любых травоядных животных: овцах, свиньях, козах, коровах, э-э, курах, и всё это возвращается обратно к нам. И чтобы закончить эту историю, огромная проблема здесь в том, что как только диоксины попадают в наш организм, мы не можем от них избавиться. Мужчина не может от них избавиться. У женщины есть способ избавиться — это родить ребёнка. Она получает диоксины с пищей каждый день, избавиться не может. Они накапливаются в её жировой ткани, и когда она беременна, диоксины, накопленные в её организме за двадцать пять лет или около того, переходят к плоду. И в итоге эффективная концентрация этих веществ в плоде резко возрастает: есть риск повлиять на умственное развитие ребёнка, на иммунную систему и на половое развитие. Это неразумно.