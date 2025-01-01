Меню
Vyvyan Howard (Prof. of BioImaging) По оценкам, от 50 до 80 % всей диоксиновой загрязнённости планеты вызвано сжиганием отходов
Jeremy Irons Из космоса трудно разглядеть следы человечества на Земле или влияние, которое мы оказываем на ограниченные ресурсы планеты. С высоты всё кажется идеальным. Только при более близком рассмотрении начинаешь видеть плоды нашей потребительской жизни; особенно один, о котором редко говорят — мусор.
Paul Connett Некоторые люди, когда видят трубу мусоросжигательного завода, думают: «О, разбавление, рассеивание!» и забывают, что природа заново концентрирует — заново концентрирует в рыбе, особенно ртуть, и заново концентрирует в любых травоядных животных: овцах, свиньях, козах, коровах, э-э, курах, и всё это возвращается обратно к нам. И чтобы закончить эту историю, огромная проблема здесь в том, что как только диоксины попадают в наш организм, мы не можем от них избавиться. Мужчина не может от них избавиться. У женщины есть способ избавиться — это родить ребёнка. Она получает диоксины с пищей каждый день, избавиться не может. Они накапливаются в её жировой ткани, и когда она беременна, диоксины, накопленные в её организме за двадцать пять лет или около того, переходят к плоду. И в итоге эффективная концентрация этих веществ в плоде резко возрастает: есть риск повлиять на умственное развитие ребёнка, на иммунную систему и на половое развитие. Это неразумно.
Jeremy Irons Итак, когда рыба ест пластик, что, что она при этом заглатывает? То есть, если мы съедим эту рыбу, мы просто вырежем пластик из её желудка?
Charles Moore Ну, мы все выросли с идеей, ведь пластик — часть нашей системы доставки продуктов, что пластик — это inert. Мы думаем, что пластик не передаёт ничего еде, потому что молоко у нас в пластике, йогурт в пластике, мясо в пластике, и нам бы не понравилась мысль, что пластик активно передаёт химикаты в еду, которые вредны для нашего организма. Оказывается, именно так и происходит. И в океане это не только вещества, добавленные в пластик при производстве, но и вещества, которые пластик впитывает, плавая в море.
Charles Moore Выбросы вредных химикатов в атмосферу не означают, что они там и останутся. Они конденсируются в океане. Морские существа потом поглощают их. Так начинается процесс биомагнификации. Вот почему у китов проблемы с размножением. Они — наше предупреждение, наши канарейки в шахте, предвестники того, что случится с нами. Может пройти всего несколько поколений, и люди уже не смогут размножаться, а плавающий в океане пластик — это природа, которая говорит нам: пора заняться этой проблемой.
Jeremy Irons Мы разрушаем нашу планету, и пора это остановить.
Paul Connett Не нужно быть ракетным учёным, чтобы понять, что нельзя иметь бесконечный рост при ограниченных ресурсах.
