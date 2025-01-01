Café-Shop Angestellte
Ну что, что будете?
С собой, да?
[пауза]
Какой?
Хотите что-то новенькое? Сегодняшнее спецпредложение — Мароккино. За 2 евро сверху — пончик или булочка, всё домашнее и органическое.
Хорошо, у нас два вида: Арабика и Колумбия Монинг.
Мне нравятся оба.
Колумбия, значит.
[пауза]
Хотите молоко? У нас есть соевое.
Хорошо. Три евро сорок, пожалуйста.
Да, три сорок.
Да, это Колумбия.