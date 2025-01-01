Меню
Цитаты из фильма Простые сложности Нико Фишера

Niko Fischer Ты когда-нибудь чувствовал, что все вокруг — какие-то странные? Но если подумать — проблема в тебе самом.
Julika Hoffmann [грубо, бандиту] Что ты за тип? Дай угадаю. Ты родился алкоголиком, потому что мама не могла завязать с бухлом, пока была беременна. Как ей не завязать, если папаша бил её, когда приходил из паба?
Café-Shop Angestellte Ну что, что будете?
Niko Fischer Кофе, пожалуйста.
Café-Shop Angestellte С собой, да?
[пауза]
Café-Shop Angestellte Какой?
Niko Fischer Просто обычный кофе.
Café-Shop Angestellte Хотите что-то новенькое? Сегодняшнее спецпредложение — Мароккино. За 2 евро сверху — пончик или булочка, всё домашнее и органическое.
Niko Fischer Думаю, я возьму просто кофе.
Café-Shop Angestellte Хорошо, у нас два вида: Арабика и Колумбия Монинг.
Niko Fischer Какой кофе больше похож на обычный?
Café-Shop Angestellte Мне нравятся оба.
Niko Fischer Тогда возьму Колумбию.
Café-Shop Angestellte Колумбия, значит.
[пауза]
Café-Shop Angestellte Хотите молоко? У нас есть соевое.
Niko Fischer Нет, спасибо.
Café-Shop Angestellte Хорошо. Три евро сорок, пожалуйста.
Niko Fischer Без сегодняшнего спецпредложения. Только кофе.
Café-Shop Angestellte Да, три сорок.
Niko Fischer Три сорок за обычный кофе?
Café-Shop Angestellte Да, это Колумбия.
