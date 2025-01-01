Café-Shop Angestellte Ну что, что будете?

Café-Shop Angestellte С собой, да?

[пауза]

Café-Shop Angestellte Какой?

Niko Fischer Просто обычный кофе.

Café-Shop Angestellte Хотите что-то новенькое? Сегодняшнее спецпредложение — Мароккино. За 2 евро сверху — пончик или булочка, всё домашнее и органическое.

Niko Fischer Думаю, я возьму просто кофе.

Café-Shop Angestellte Хорошо, у нас два вида: Арабика и Колумбия Монинг.

Niko Fischer Какой кофе больше похож на обычный?

Café-Shop Angestellte Мне нравятся оба.

Niko Fischer Тогда возьму Колумбию.

Café-Shop Angestellte Колумбия, значит.

[пауза]

Café-Shop Angestellte Хотите молоко? У нас есть соевое.

Café-Shop Angestellte Хорошо. Три евро сорок, пожалуйста.

Niko Fischer Без сегодняшнего спецпредложения. Только кофе.

Café-Shop Angestellte Да, три сорок.

Niko Fischer Три сорок за обычный кофе?