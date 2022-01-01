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Пленница. Побег Пленница. Побег
Киноафиша Фильмы Пленница. Побег Пленница. Побег, 2012: актеры и роли
Flukt Пленница. Побег 2012 / Норвегия
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Пленница. Побег, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роар Утхауг Роар Утхауг Roar Uthaug
В ролях
Изабель Кристин Андресен Ингрид Болсай Бердал Ingrid Bolsø Berdal Кристиан Эспедаль Халлвард Холмен Бьорн Моан Bjørn Moan Милла Олин Milla Olin Ирен Реппен Iren Reppen Ганс Джейкоб Сэнд
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