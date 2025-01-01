King Louis XIVИ какую защиту может садовник обеспечить этой розе от суровых ветров перемен?
Sabine De BarraТерпение, забота и немного тепла солнца — вот наша лучшая надежда, ваше Величество.
André Le NotreА что если никого нельзя обвинить? И какая польза от обвинений? Достаточно того, что это с тобой произошло. Достаточно, что ты от этого оправился. Это всё, чего мы можем требовать от себя. Этого достаточно.
Madame Princess PalatineЗнаете ли вы, что мой муж и маркиз — любовники? Это не мешало нам иметь детей, и он их очень любил. В бою он невероятно храбр. И у него доброе сердце. Я счастлива в своём выборе.
Antoine LauzunДолжен признаться, что проводить вас вниз — это своего рода успех.