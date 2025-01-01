Меню
King Louis XIV И какую защиту может садовник обеспечить этой розе от суровых ветров перемен?
Sabine De Barra Терпение, забота и немного тепла солнца — вот наша лучшая надежда, ваше Величество.
André Le Notre А что если никого нельзя обвинить? И какая польза от обвинений? Достаточно того, что это с тобой произошло. Достаточно, что ты от этого оправился. Это всё, чего мы можем требовать от себя. Этого достаточно.
André Le Notre Это изобилие хаоса... разве это твой Эдем?
Sabine De Barra Мой поиск его.
King Louis XIV Небеса будут здесь.
Madame Princess Palatine Знаете ли вы, что мой муж и маркиз — любовники? Это не мешало нам иметь детей, и он их очень любил. В бою он невероятно храбр. И у него доброе сердце. Я счастлива в своём выборе.
Antoine Lauzun Должен признаться, что проводить вас вниз — это своего рода успех.
Sabine De Barra Почему так?
Antoine Lauzun Есть несколько лиц, которые очень хотят с вами познакомиться.
Sabine De Barra Я никто. Какой в этом интерес?
Antoine Lauzun Мадам, вы сами ответили. Видите, как они на вас смотрят? Вы никто там, где каждый — кто-то, а вы всё равно здесь. Вот это и делает вас кем-то. Особенно если умеете говорить.
Sabine De Barra Слова просто льются.
André Le Notre [с восхищением к Сабин] Твоё сердце бьётся страстно. Моё — просто тикает. У меня нет даров, чтобы достойно ответить такому чуду.
André Le Notre Ты веришь в порядок сильнее природы?
Madame De Montespan Разве у тебя нет знатного происхождения?
Sabine De Barra Ни капли. Совсем никакой крови.
Madame De Montespan Ты здесь исключительно по своим заслугам?
Sabine De Barra Я кое-кого знаю.
Madame De Montespan Ах, понятно. Я собиралась предложить тебе Лозена, но ты уже на шаг впереди.
André Le Notre В моём мире даже анархия по королевскому указу, а хаос должен укладываться в бюджет.
King Louis XIV Я медленно схожу с ума
Sabine De Barra Прошу прощения, если это добавляет волнений.
André Le Notre Я к этому привык. Как хорошее растение, я подчиняюсь.
Claude Moulin Запачкай руки, посмотри, что вырастет.
Sabine De Barra Хозяин. Почему я?
André Le Notre Эти сады должны быть достаточно велики, чтобы вместить голоса не только мой.
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Почему обезьяна в фильме по Стивену Кингу бьет не в тарелки, а в барабан: ради «Disney» пришлось пойти на это
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
Эти 3 уютных и смешных аниме идеально подходят для расслабления: еще и короткие — можно осилить за выходные
Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
