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Чувственная математика
Чувственная математика, 2012
2012 / Россия
6.5
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
документальный
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О фильме
Фильм состоит из нескольких новелл. По одной на каждое чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство баланса.
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6.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
19 февраля 2013
Возраст
12+
Режиссер
Екатерина Еременко
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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