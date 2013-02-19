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Чувственная математика
Киноафиша Фильмы Чувственная математика

Чувственная математика, 2012

2012 / Россия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
Фильм состоит из нескольких новелл. По одной на каждое чувство: вкус, зрение, обоняние, осязание, слух и чувство баланса.
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 19 февраля 2013
Возраст 12+
Режиссер
Екатерина Еременко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чувственная математика 1 постер
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