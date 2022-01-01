Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Велосипед моего отца Велосипед моего отца
Киноафиша Фильмы Велосипед моего отца Велосипед моего отца, 2012: актеры и роли
Mój rower Велосипед моего отца 2012 / Польша
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Велосипед моего отца, 2012: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Петр Тшаскальский
В ролях
Михал Урбаняк Michał Urbaniak Артур Жмиевски Витольд Дембицкий Witold Debicki Анна Нехребецка Anna Nehrebecka Марчин Тироль Мария Май
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши