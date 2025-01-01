Terry Carmichael Просто положи его, и мне не придётся тебя убивать.

Riley Hale Это не дуэль. Оружие у меня.

Terry Carmichael Я никогда не держу его заряженным.

[Райли на мгновение отвлёкся; Терри забирает оружие и направляет его на него]

Riley Hale Ты же говорил, что оно не заряжено?