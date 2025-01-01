Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Сломанная стрела Цитаты из фильма Сломанная стрела

Цитаты из фильма Сломанная стрела

Giles Prentice Сломанная что?
Secretary Baird Сломанная стрела. Это чрезвычайная ситуация стратегического уровня класса 4. Так мы называем потерю ядерного оружия.
Giles Prentice Я даже не знаю, что страшнее — потерять ядерное оружие или то, что для этого есть отдельный термин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Не могли бы вы перестать стрелять по термоядерному оружию?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Я тут до меня дошло. Я на самом деле никогда никого не убивал. Ну, сбрасывал бомбы на Багдад, но... никогда лицом к лицу.
[пауза]
Vic Deakins Не понимаю, в чём тут такая большая проблема. Честно не понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale Ты не в своём уме.
Vic Deakins Да? Круто, да?
Riley Hale Я серьёзно, Дик, у тебя крыша съехала.
Vic Deakins Возможно. Но я всё равно тебе жопу порву.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Я, конечно, ценю деньги, которые вы и ваши люди вложили в операцию. Но это — операция, МИЛИТАРНАЯ операция. И ВЫ в этом полный ноль! А я уже больше двадцати лет в армии. Спланировал и совершил свыше ста вылетов в Персидском заливе. Собрал этих парней, потому что они *мотивированы* и *высококлассно обучены*, как и я! Это моя работа, мистер Притчетт! И это БОЙ! А бой — это очень *переменчивая* ситуация. Вы — вы планируете свои варианты, я — свои. Вы сохраняете инициативу, я — свою. Но то, чего вы не делаете, так это *не делитесь командованием*! Это НИКОГДА не бывает хорошей ИДЕЕЙ!
Pritchett Это всё равно мои деньги.
Vic Deakins Если мы добьёмся успеха, вы с друзьями получите кучу бабла.
Pritchett *Если* мы добьёмся?
Vic Deakins Слушайте, мистер Притчетт, я доставлю оружие до места назначения. Но я не могу положиться и не могу гарантировать, что эти му#аки в Вашингтоне не сделают какую-нибудь глупость, например... не заплатят.
Pritchett А если не заплатят?
Vic Deakins Если не заплатят, то юго-запад будет тихим районом примерно десять тысяч лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry Carmichael Просто положи его, и мне не придётся тебя убивать.
Riley Hale Это не дуэль. Оружие у меня.
Terry Carmichael Я никогда не держу его заряженным.
[Райли на мгновение отвлёкся; Терри забирает оружие и направляет его на него]
Riley Hale Ты же говорил, что оно не заряжено?
Terry Carmichael [стреляет в воздух] Я ВРАЛ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Max [Терри атакует Макса молотком. Он легко парирует и отбрасывает её в сторону] Мы с вами не знакомы. Я — Макс.
[она пытается снова и терпит неудачу]
Max Наверное, ты подумала, что я какой-то компьютерный зануда, да?
[смеётся]
Max Нет! Я был морским котиком, детка. Тебе бы надо увидеть, что я могу сделать... только одним большим пальцем.
[он достаёт пистолет, Терри поднимает молоток и бросает его, убивая]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Giles Prentice Для протокола, я не совсем простой гражданский. Я был лейтенантом в программе резервных офицеров при Йеле.
Riley Hale Ну, молодец ты, лейтенант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale Знаешь, эти учения просто супер. Когда придёт день, и нам придётся воевать с Ютой, мы реально порвём их, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Знаешь, Хейл, я думал взять тебя с собой в это дело. Знаешь, почему не взял?
Riley Hale Потому что я бы сказал «нет»?
Vic Deakins Нет, если бы ты сказал «нет», я бы просто тебя убил. Я боялся, что ты скажешь «да». Потому что у тебя не хватает яиц довести такое до конца, мы оба это знаем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry Клайд, а как вообще выглядит подозрительная фура?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale Между тобой и тем, кто стреляет во дворе школы — никакой разницы нет. У вас обоих в голове полный п##дец.
Vic Deakins Что это было?
Riley Hale Ты с##аный, Дик.
Vic Deakins [Стреляет в него без промаха] Ха.
Riley Hale Я его разозлил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale [проползая через небольшой туннель] Похоже, он никуда не ведёт
[падает в реку внизу]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Хейл. Бери трубку. Бери трубку!
[ласково]
Vic Deakins Давай, дружище, возьми телефон.
Riley Hale «Дружище», да? Ублюдок, ты пытался меня убить. Наше братство кончено.
Vic Deakins Это не значит, что ты мне не нравишься. Чёрт, я впечатлён.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale Мы же просто тренировались, приятель.
Vic Deakins Вот из-за такого мышления ты и проиграл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после взрыва ядерной бомбы в шахте]
Giles Prentice Полковник Уилкинс, сэр? Не пора ли эвакуироваться?
[закрывает телефон]
Colonel Max Wilkins Всё нормально, взрыв был под землёй.
[в телефон]
Colonel Max Wilkins Полковник Уилкинс докладывает генералу Крили...
Giles Prentice Вы уверены? Откуда вы это знаете?
Colonel Max Wilkins [снова закрывает телефон] Потому что если бы взрыв был на поверхности, мы почувствовали бы другой вид землетрясения. К тому же мы были бы обожжены, ослепли и умирали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry [бежит за Райли, хотя он сказал ей пойти к телефону за помощью] О, это плохая идея.
[прыгает на крышу грузовика вместе с Хейлом]
Terry Привет.
Riley Hale [Озадаченно] Привет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale Нет, ты не понимаешь. Видишь ли, это действительно твоё. Я вытащил это из твоего кошелька, пока ты был в душе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Major Vic Deakins Нет, для меня полёт уже не то, что раньше.
Capt. Riley Hale Не полёт — а переноска ядерного оружия. Я тебя знаю. Ты обожаешь держать власть Бога у себя в руках. Ты кайфуешь от этого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kelly [Дикинс только что активировал ядерную бомбу] Вырубай эту с#к#у немедленно! Я на это не подписывался. Я не готов умирать, не ради тебя.
Vic Deakins Все умирают, Келли. Я — не худшая причина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins [во время драки с Хейлом] Ладно, ты истекаешь кровью, да? Отлично. Посмотрим, сможем ли выжать из тебя ещё что-нибудь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[У Хейла ружьё на Декинсе, но у Декинса в руках пульт управления бомбой]
Riley Hale Ты проиграл.
Vic Deakins У меня всё ещё палец на спусковом крючке. Но это *пульт* управления. Смотри, если я нажму эту кнопку здесь
[ВЗРЫВАТЬ]
Vic Deakins *Ты проиграл!* Но если я нажму эту кнопку здесь,
[ОТМЕНА]
Vic Deakins оружие обезвреживается.
Riley Hale [заряжает ружьё] Так почему бы тебе тогда не обезвредить?
Vic Deakins Я не в настроении.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Сколько раз повторять? Пожалуйста, не стреляйте по ядерному ОРУЖИЮ!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[о том, раскрывать ли потерю стелс-бомбардировщика]
Giles Prentice Постойте. Мы совершаем ошибку.
Secretary Baird Гайлз? У вас, кажется, есть что сказать нам?
Giles Prentice Да, сэр. Журнал Aviation Week уже много лет следит за разработкой B3. У них есть "наблюдатели" — ребята, которые всю ночь сидят на раскладных стульчиках у забора базы Уайтмэн — смотрят, не взлетит ли одна из этих машин. Теперь они узнают, что одна взлетела прошлой ночью, и что она не вернулась. Если мы выпустим пресс-релиз о том, что в Юте потерпел крушение C141, они всё свяжут воедино. Aviation Week напишет статью, все узнают правду, и мы все будем выглядеть крайне глупо. Лучше сразу сказать правду.
Secretary Baird Правду? Как ты вообще получил эту работу?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Раньше каждый бой заканчивался нокаутом. Ты знаешь, каково это — быть нокаутированным? Мозг давит на череп, и это ощущается вот так.
[вдавливает большой палец в череп Хейла]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вик Дикинс Ты только что сэкономил мне три миллиона долларов. Я тебе должен.
Терри Кармайкл Убей себя. Будем считать, что мы в расчёте.
Вик Дикинс Отношение! А где мой маленький приятель Хейл? Он тебя оставил одного, да? Вот это его стиль — 100% ТРЯПКА.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Чёрт возьми, какое ощущение!
[Дикинс смотрит на обломки вертолёта]
Vic Deakins Ух ты!
Kelly Сын б#!ь! Ударная волна сбила чёртов вертолёт!
Vic Deakins Это ЭМИ! Электро-магнитный импульс! Ядерный взрыв посылает его на мили вокруг. Вся электроника *выключается*, включая вертолёты и рации. Чёрт, мы только что заглушили связь поля МакМуррана! Это должно *хорошо замедлить* их реакцию, а?
Kelly Дик, ты лучший!
Vic Deakins Я лучший.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kelly Полковник Уилкинс, говорит рядовой Келли, сэр!
Colonel Max Wilkins Говори.
Kelly [притворно стонет в радио] Начальник Родс мертв! Они все мертвы!
Colonel Max Wilkins Что, чёрт возьми, случилось? Что, чёрт возьми, СЛУЧИЛОСЬ?
Kelly [Декинс трет бритву о микрофон] Это ядерная бомба! Она открыта! Она широко открыта!
Colonel Max Wilkins Келли, ответь! Что произошло?
Kelly [Декинс опять трет бритву о микрофон] О, Боже...
[притворный кашель]
Kelly Что мне теперь делать?
[Декинс выдергивает штекер из наушников Келли]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Мистер Притчетт, вы не могли бы выйти на улицу?
[Выталкивает труп Притчетта из Хаммера]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Улыбнитесь, парни, мы вот-вот уйдём на покой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pritchett Вы уверяли меня, что всё пройдет гладко.
Vic Deakins Всё идёт как по маслу, уверяю вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pritchett О, Боже! О, Боже! Как этот штурмовик вписывается в твой великий план? Ты же понятия не имеешь, что творишь, да? Всё выходит из-под контроля! Я, должно быть, ошибался...!
Vic Deakins [Дикинз душит Притчетта, ударяя его по горлу фонарём Mag-lite. Притчетт падает назад в кресло, задыхаясь.] Тише... тише...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry Клайд, я стою здесь и смотрю на половину долины, а там ничего не происходит...
[B-3 пролетает над ней очень низко]
Terry Ё-моё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Secretary Baird Парни в шезлонгах. Не знаю, Гайлз. Иногда ты меня пугаешь.
Giles Prentice Чёрт возьми, сэр. Иногда я сам себя пугаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терри Кармайкл [после того, как Хейл выстрелил в плохого парня между ног Терри] Вау.
Райли Хейл Для меня это тоже впервые.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Хочешь колы или что-нибудь ещё?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Терри Ты знаешь, что ты всё ещё под арестом, капитан.
Райли Хейл [держит Терри за руку] Да? Тогда, наверное, тебе лучше меня арестовать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Vic Deakins Время идёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale [наводит пистолет на Бейкера] Ты можешь выйти сейчас.
Baker [наводит пистолет на Терри] Не знаю, похоже, у нас здесь противостояние.
Riley Hale [Хейл опускает пистолет и стреляет Бейкеру в ногу. Бейкер кричит и теряет контроль над оружием]
[вбивает голову Бейкера в руль]
Riley Hale НЕТ-НЕ-БУДЕМ!
[Выбрасывает Бейкера из Хамви]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Riley Hale Исчезающая грязь. Вот это новость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки
Этот вопрос мучает поколения зрителей уже 60 лет: чьи дети у Филумены в «Браке по-итальянски»?
«Меня били, привязывали к машине тросом и таскали»: куда пропала эффектная блондинка из сериала «След»
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше