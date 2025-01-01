Vic DeakinsЯ, конечно, ценю деньги, которые вы и ваши люди вложили в операцию. Но это — операция, МИЛИТАРНАЯ операция. И ВЫ в этом полный ноль! А я уже больше двадцати лет в армии. Спланировал и совершил свыше ста вылетов в Персидском заливе. Собрал этих парней, потому что они *мотивированы* и *высококлассно обучены*, как и я! Это моя работа, мистер Притчетт! И это БОЙ! А бой — это очень *переменчивая* ситуация. Вы — вы планируете свои варианты, я — свои. Вы сохраняете инициативу, я — свою. Но то, чего вы не делаете, так это *не делитесь командованием*! Это НИКОГДА не бывает хорошей ИДЕЕЙ!
Vic DeakinsСлушайте, мистер Притчетт, я доставлю оружие до места назначения. Но я не могу положиться и не могу гарантировать, что эти му#аки в Вашингтоне не сделают какую-нибудь глупость, например... не заплатят.
Giles PrenticeДа, сэр. Журнал Aviation Week уже много лет следит за разработкой B3. У них есть "наблюдатели" — ребята, которые всю ночь сидят на раскладных стульчиках у забора базы Уайтмэн — смотрят, не взлетит ли одна из этих машин. Теперь они узнают, что одна взлетела прошлой ночью, и что она не вернулась. Если мы выпустим пресс-релиз о том, что в Юте потерпел крушение C141, они всё свяжут воедино. Aviation Week напишет статью, все узнают правду, и мы все будем выглядеть крайне глупо. Лучше сразу сказать правду.
Vic DeakinsЭто ЭМИ! Электро-магнитный импульс! Ядерный взрыв посылает его на мили вокруг. Вся электроника *выключается*, включая вертолёты и рации. Чёрт, мы только что заглушили связь поля МакМуррана! Это должно *хорошо замедлить* их реакцию, а?