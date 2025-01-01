Dr. Reynolds [после осмотра Шарлотты, которая думает, что беременна после поцелуя с Джо] Твоя мама когда-нибудь говорила с тобой о сексе?

Charlotte Flax [рассказ] Боже, ну пожалуйста, я хочу умереть.

[врач]

Dr. Reynolds Значит, ты знаешь, как рождаются дети?

Charlotte Flax О, да. Мы обо всём говорим. Она замечательная мать.

Dr. Reynolds Тогда почему ты подумала, что беременна? Ты же всё ещё девственница.