Charlotte Flax[рассказ]Я отчаянно хотела спросить, какого цвета у неё бюстгальтер и есть ли у неё чистые мысли каждую секунду дня, но...
[Шарлотта не может заговорить]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kate Flax[запинаясь, ни с того ни с сего, с тыквой на голове, рыча]Рэйчел Флэкс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rachel Flax[в костюме русалки]Знаете, если бы у меня был такой костюм, когда вы были маленькими, я бы в нём и гладила, и все ваши памперсы стирала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlotte FlaxСлово насчёт миссис Флэкс и еды: это слово — "закуски". "Весёлые закусочные блюда" — её главный кулинарный справочник, и именно это она готовит. Всё остальное, говорит она, — слишком большая ответственность.
[весь город потрясён новостью об убийстве президента Кеннеди]
Шарлотта Флэкс[рассказчик]Кажется, что на всей планете не осталось ни одного взрослого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Charlotte FlaxМне кажется, я потратил половину жизни в машинах. Я стараюсь быть добрым, заботиться о Кейт и не убивать мать. Но скажите мне, кто вообще слышал слово Божье, мчась по шоссе под семьдесят?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Рейчел, Шарлотта и Кейт заходят в обувной магазин Лу и встречают двух монахинь из монастыря]
Charlotte Flax[за кадром]О, Боже, только бы миссис Флэкс взяла себя в руки.
Lou LandskyВы всё ещё идеальная семёрка, матушка-настоятельница. Знаете, у большинства женщин ноги становятся больше.