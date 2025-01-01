Меню
Charlotte Flax Я хочу остаться!
Rachel Flax И что ты там делать будешь?
Charlotte Flax Заканчивать школу!
Rachel Flax Отличное начало! Кто у тебя там по специальности, городская шкура?
Charlotte Flax Нет, мам, в городе такая уже есть.
[Рейчел шлёпает её]
Rachel Flax Шарлотта, я знаю, ты собираешься вести целомудренную жизнь, но с половиной моих хромосом это будет сложно.
Рэйчел Флэкс [Шарлотте, когда она выходит провести время с Джо] Не делай того, что я бы не сделала...
[пауза]
Рэйчел Флэкс Или делай то, что я бы сделала!
[Шарлотта молится у иконы, которую она сделала в своей комнате, перед образом Пресвятой Богородицы]
Рэйчел Флэкс Шарлотта, мы же евреи.
Rachel Flax Ладно, знаешь что? Предлагаю сделку. Ты перестаёшь быть мелкой с#кой, скажем, на час-другой, а я неделю не буду трогать твою религию. По рукам?
Charlotte Flax По рукам!
Charlotte Flax О, я точно отправлюсь в ад. Вот он, говорит о своей бедной мёртвой матери, а я не могу перестать думать, как его руки расстёгивают моё платье!
Charlotte Flax Иногда мне кажется, что ты — ребёнок, а я — взрослый.
Charlotte Flax Возможно, я беременна будущим еврейско-итальянским Мессией!
Dr. Reynolds [после осмотра Шарлотты, которая думает, что беременна после поцелуя с Джо] Твоя мама когда-нибудь говорила с тобой о сексе?
Charlotte Flax [рассказ] Боже, ну пожалуйста, я хочу умереть.
[врач]
Charlotte Flax Да, постоянно.
Dr. Reynolds Значит, ты знаешь, как рождаются дети?
Charlotte Flax О, да. Мы обо всём говорим. Она замечательная мать.
Dr. Reynolds Тогда почему ты подумала, что беременна? Ты же всё ещё девственница.
Charlotte Flax [рассказ] Я хочу умереть прямо сейчас. Прямо сейчас.
Mary O'Brien Видишь ту женщину там?
[она показывает на толстую, неуклюжую женщину]
Mary O'Brien Это моя мама. Но когда я вырасту, хочу быть такой же, как твоя.
Charlotte Flax Мэри, ты уже такая!
Charlotte Flax Я приготовлю настоящие бутерброды. Большие, чтобы мужчина мог вгрызться и держать их обеими руками.
Lou Landsky Если тебе не безразличны мы, так трудно ли показать это?
Rachel Flax «Мы»? Когда ты и *мои* дети стали «мы»? Ты — это ты, Лу, а я и девчонки — вот это «мы»!
Lou Landsky Я говорю про тебя и меня.
Charlotte Flax Пожалуйста, Боже, не дай мне влюбиться и захотеть делать отвратительные вещи.
Rachel Flax Смерть — это зацикливаться на прошлом или слишком долго оставаться на одном месте!
Lou Landsky [Реакция на странную улыбку Рэйчел, когда они лежат вместе в кровати] Что?
Rachel Flax Ты сексуальный парень.
Lou Landsky Ты обязательно должна удивляться, когда так говоришь?
Rachel Flax Я действительно удивлена.
Rachel Flax Ладно, я немного выпила скотча... Теперь я совсем спокойна.
Rachel Flax В одном на отца можно положиться — на него нельзя положиться.
Charlotte Flax У него самая красивая кожа из всех, кто в неволе. Я его люблю, потому что он зимой носит мокасины, хотя ноги у него, должно быть, как ледяные бруски.
Charlotte Flax [собирается надеть платье матери в горошек] Потанцуете со мной, миссис Флэкс? Миссис Пола Флэкс?
Kate Flax Веди себя по-взрослому, а не по размеру обуви.
Rachel Flax Знаешь, Шарлотта, мне кажется, ты уже достаточно взрослая, чтобы завести парня.
Charlotte Flax Если я взрослая, может, и ты уже слишком старая.
Rachel Flax Не глупи. Настоящая женщина никогда не бывает слишком старой.
Kate Flax Когда я умру, хочу, чтобы меня рассыпали в океан. Мне всё равно, если меня съест кит. Я могла бы жить внутри кита, как Иона, с ангелом-хранителем.
Rachel Flax Девчонки...
Charlotte Flax Да, а что если тебе попадётся кит без гостиной, и ты окажешься в чьем-то сэндвиче с тунцом?
Charlotte Flax Ну, Джо, расскажи мне про монахинь в монастыре. Они носят бельё в душе?
[рассказывает]
Charlotte Flax Не припомню, чтобы я такое говорила.
Rachel Flax Кто это?
Charlotte Flax Это мистер Крейн, мой учитель истории, и он очень хороший.
Rachel Flax *Он* — му#ак.
Charlotte Flax Ты же с ним ещё не разговаривала!
Rachel Flax Шарлотта, мне не нужно с ним разговаривать. Он же на Эдселе, ради всего святого.
Rachel Flax Ну, как я выгляжу?
Charlotte Flax Как женщина, которая собирается грешить.
Rachel Flax Отлично, именно такой образ я и хотела.
Charlotte Flax Ладно, мам, если хочешь прогнать Лу — твое дело. Хочешь Джо — будет война.
Rachel Flax [после очередной критики Шарлотты] Ох, мы сыграем в мою любимую игру — Кто худшая мать на свете? Ох, не говори мне, дай угадаю, кто бы это мог быть? Может быть... Я?
Rachel Flax Я никогда не состарюсь.
Lou Landsky Время всё равно настигнет. Что поделаешь?
Rachel Flax Двигайся дальше.
Mother Superior Да, дорогая?
[Шарлотта стоит перед ней, неловко улыбаясь]
Charlotte Flax [рассказ] Я отчаянно хотела спросить, какого цвета у неё бюстгальтер и есть ли у неё чистые мысли каждую секунду дня, но...
[Шарлотта не может заговорить]
Kate Flax [запинаясь, ни с того ни с сего, с тыквой на голове, рыча] Рэйчел Флэкс!
Rachel Flax [в костюме русалки] Знаете, если бы у меня был такой костюм, когда вы были маленькими, я бы в нём и гладила, и все ваши памперсы стирала.
Charlotte Flax Слово насчёт миссис Флэкс и еды: это слово — "закуски". "Весёлые закусочные блюда" — её главный кулинарный справочник, и именно это она готовит. Всё остальное, говорит она, — слишком большая ответственность.
[Шарлотта собирается на рыбалку с Джо]
Joe Хочешь сам наживить крючок или мне сделать?
Charlotte Flax [рассказ] Боже мой... он всё ещё хочет рыбачить?
Kate Flax Оклахома была классной. Мне там нравилось жить.
Rachel Flax Да, знаю, и тебе здесь понравится, как привыкнешь.
Charlotte Flax А когда привыкнешь, мы снова переедем, и всё опять изменится.
Charlotte Flax Что ты делаешь?
Kate Flax Вытягиваю перчики. От них у меня грыжи.
Charlotte Flax Ты имеешь в виду крапивницу, рыбья голова.
Rachel Flax Шарлотта, ты водишь, как старики любят друг друга.
Charlotte Flax Мам, мне всего 15. Я нервничаю.
Rachel Flax Умение водить — один из двух самых важных навыков для женщины. Тебе должно быть приятно, что я научила тебя этому рано.
Charlotte Flax [рассказывая] Пожалуйста, Боже, пусть он швырнет меня на землю и сделает ещё одного Джоуи Джуниора.
Kate Flax Мне показалось, что мама говорила, что сегодня будет основное блюдо.
[Рэйчел выходит из машины и достаёт из сумки новое платье]
Kate Flax Кейт Флэкс, Шарлотта Флэкс: Нет!
Kate Flax [хочется бокал вина] Налей, сержант!
Lou Landsky Знаешь, что с нами делали, если мы брали не тот нож или вилку, когда я был ребёнком?
Kate Flax Что?
Lou Landsky Нужно было выйти во двор и воткнуть их в землю. Даже если земля была каменная. Мы называли это «садом столовых приборов».
[Лу собирается готовить ужин]
Kate Flax Всё, что горячее и не в форме звезды, мне подходит.
Charlotte Flax Ну, как я выгляжу?
Kate Flax Как будто кто-то тебя разрисовал.
Charlotte Flax Шарлотта Флэкс, Рэйчел Флэкс: [Шарлотта злится и упрекает мать, поймав её целующейся с Джо]
Charlotte Flax Ты его поцеловала? Ты поцеловала его, как ты могла?
Charlotte Flax [Джо]
Charlotte Flax Как ты позволил ей себя поцеловать?
Rachel Flax Шарлотта, ради всего святого, это просто маленький поцелуй на Новый год.
Charlotte Flax Но ты же не веришь в Новый год.
Rachel Flax [с широкой улыбкой] Я знаю.
[весь город потрясён новостью об убийстве президента Кеннеди]
Шарлотта Флэкс [рассказчик] Кажется, что на всей планете не осталось ни одного взрослого.
Charlotte Flax Мне кажется, я потратил половину жизни в машинах. Я стараюсь быть добрым, заботиться о Кейт и не убивать мать. Но скажите мне, кто вообще слышал слово Божье, мчась по шоссе под семьдесят?
[Рейчел, Шарлотта и Кейт заходят в обувной магазин Лу и встречают двух монахинь из монастыря]
Charlotte Flax [за кадром] О, Боже, только бы миссис Флэкс взяла себя в руки.
Lou Landsky Вы всё ещё идеальная семёрка, матушка-настоятельница. Знаете, у большинства женщин ноги становятся больше.
Rachel Flax Только если замуж выходят.
Charlotte Flax [за кадром] О, нет!
Rachel Flax Вы же знаете, ноги опухают. Когда беременна, ноги опухают.
[Шарлотта в ужасе]
Charlotte Flax [за кадром] Как она могла? Как она могла?
Rachel Flax У меня точно опухали, когда была беременна.
Charlotte Flax [шёпотом] Матушка, как вы могли такое говорить? Она же святой сосуд!
Charlotte Flax [рассказывает — потягивая из фляжки Джо] Теперь мои губы касаются его.
Rachel Flax [в костюме русалки на новогодней вечеринке] Ладно, по моим русалочьим часам уже пора садиться в русалочью тачку и мчаться по русалочьей дороге!
Kate Flax И убираться отсюда, русалочка!
Kate Flax Есть что для акул и медуз?
Carrie Что, дорогая?
Rachel Flax Она про жирок на теле. Мисс Кейт однажды переплывёт Ла-Манш.
Rachel Flax Шарлотта, не выводи меня из себя, хорошо? В понедельник у тебя новая школа, а эти ботинки — нет.
