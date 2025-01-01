Меню
George Briggs Ты ангел?
Mary Bee Cuddy Ты же не умерла.
George Briggs Помоги мне. Ты поможешь? Ради всего святого.
Tabitha Hutchinson Кто такая Мэри Би Кадди?
George Briggs Мэри Би Кадди была одной из лучших женщин, что когда-либо ходили по свету. Ты никогда её не узнаешь.
Tabitha Hutchinson Ну и что?
George Briggs А вот ты — живое доказательство того, что она никогда не будет забыта. Вот о чём я.
Tabitha Hutchinson Ты странный человек.
George Briggs Наверное, да. Почему бы нам не пожениться?
Tabitha Hutchinson Возможно.
Mary Bee Cuddy Если ты солгала мне и собираешься отказаться от своей ответственности, то ты человек низкой морали, больше отвратительная свинья, чем почтенный человек.
George Briggs Спасибо за добрые слова, сестричка. Ты сама не подарок. Ты такая же простая, как старая железная вёдра, да ещё и командная.
Mary Bee Cuddy Почему бы не пожениться?
Bob Giffin Мисс Кадди, я ценю предложение, ужин, концерт и всё такое. Но я не могу на вас жениться. Не хочу, не буду. Я не идеален, но вы слишком командуете. И чертовски непривлекательны!
George Briggs Ваши матери, ваши сестры, ваши жёны и ваши дочери проклянут ваши обрезанные души.
Mary Bee Cuddy Я живу в полном одиночестве.
[первые реплики]
Мэри Би Кадди [подгоняя плугом лошадей] Давай, девчонки.
George Briggs Здесь ты встретишь три вида людей. Будут караваны, которые не хотят видеть сумасшедших. Будут грузовики, которые точно тебя из*****т. И будут индейцы, которые сначала убьют тебя, а потом из*****т после того, как меня убьют.
Mary Bee Cuddy Ты жалкое подобие мужчины, Вестер Белькнап!
Mary Bee Cuddy Чего им надо?
George Briggs Всё, что есть у нас. Если они считают, что мы того стоим, нам кранты. Если со мной что-то случится, ты садишься в повозку. Стреляешь женщину в голову, а потом в себя.
George Briggs Три сумасшедшие женщины на пять недель — это явно больше, чем я ожидал.
Mary Bee Cuddy В моём доме не потерплю ругани.
George Briggs Понимаю, почему ты одна.
Mary Bee Cuddy Возможно, ты не осознаёшь, какое великое дело совершаешь, забирая этих бедных, беспомощных женщин домой. Если нет — уверяю тебя, я осознаю. Это может быть самый благородный и щедрый поступок в твоей жизни.
Reverend Dowd Ты хороший гражданин, Мэри Би.
[повторяющаяся реплика]
Garn Sours Ты меня не любишь!
Mary Bee Cuddy Поклянись в это перед всевышним Богом, о котором ты говорил.
George Briggs Ээ... Месть принадлежит Господу, — сказано в Писании. И жатва придёт. И поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И если ты сорвёшь меня с этого еб###го дерева, я сделаю всё, что прикажешь, во имя Божье.
Mary Bee Cuddy Хорошо, я спасу тебя. У меня для тебя есть дело.
George Briggs Ну, если позволите спросить, где, чёрт возьми, моя грёбаная кровать?
Mary Bee Cuddy В конюшне, там тебе и место.
Reverend Dowd Я помогу тебе с посудой.
Mary Bee Cuddy Мне не нужна помощь с посудой.
George Briggs Ты когда-нибудь слышала о женщине по имени Мэри Би Кадди?
Tabitha Hutchinson Нет, сэр. Кто такая Мэри Би Кадди?
George Briggs Мэри Би Кадди — одна из лучших женщин, что когда-либо ходили по земле.
Thor Svendsen Открывай вагон!
Aloysius Duffy [после того, как его ранили в ногу] Су##а!
Thor Svendsen [о своей сумасшедшей жене] Она думает, что она бог.
George Briggs Ты потеряла одну лошадь, Кадди, вот тебе другая.
Mary Bee Cuddy Откуда у тебя эта лошадь?
George Briggs Один мужик дал её нам.
Mary Bee Cuddy Зачем он это сделал?
George Briggs 'Потому что он был мёртв. Мисс Саурс его пристрелила.
