George BriggsЗдесь ты встретишь три вида людей. Будут караваны, которые не хотят видеть сумасшедших. Будут грузовики, которые точно тебя из*****т. И будут индейцы, которые сначала убьют тебя, а потом из*****т после того, как меня убьют.
Mary Bee CuddyВозможно, ты не осознаёшь, какое великое дело совершаешь, забирая этих бедных, беспомощных женщин домой. Если нет — уверяю тебя, я осознаю. Это может быть самый благородный и щедрый поступок в твоей жизни.
Mary Bee CuddyПоклянись в это перед всевышним Богом, о котором ты говорил.
George BriggsЭэ... Месть принадлежит Господу, — сказано в Писании. И жатва придёт. И поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И если ты сорвёшь меня с этого еб###го дерева, я сделаю всё, что прикажешь, во имя Божье.