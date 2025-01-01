JamesЯ не против людей, меня просто бесит коллективная идиотия.
JamesМного женщин и мужчин прожили пустые, потраченные впустую жизни на чердаках, пытаясь написать классические поп-песни. Они не понимают, что решать это — не им. Это Бог. Или бог музыки. Или та часть Бога, которая занимается музыкой. Вот почему создателя хитов нужно считать частью божественного, потому что божественное говорит через них.
James[озвучка]Всего на миг мы все оказались в нужном месте, и возможности были безграничны. А теперь я вернусь в свою комнату. Ив сядет на поезд во взрослую жизнь без неврозов. Кэсси на несколько мгновений задумается: «Что, чёрт возьми, только что произошло?» — прежде чем её снова затянут в собственные радости и беды. А я вернусь в свою комнату.
Findlay[по радио]Можно даже сказать, что вся эта загадочность Ника Дрейка связана с тем, что его больше нет, понимаешь? Если бы Ник Дрейк сейчас сидел у Алана Карра в "Четти Мэне" и рассказывал о своем новом альбоме, эта загадка бы развеялась, не так ли?
DonovanНет, ты абсолютно прав, да-да-да.
FindlayВозраст не властен над ним, понимаешь? Он застыл в том моменте.
CassieЕсли вы двое не соберётесь вместе, тогда каждая песня, каждый фильм и каждая книга, что я когда-либо слышала, видела и читала — всё это неправда.
Cassie[отдыхают на берегу реки]Теперь мы точно группа.