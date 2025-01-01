Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Боже, помоги девушке Цитаты из фильма Боже, помоги девушке

Цитаты из фильма Боже, помоги девушке

Eve Мне кажется, ты просто ненавидишь людей.
James Я не против людей, меня просто бесит коллективная идиотия.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Много женщин и мужчин прожили пустые, потраченные впустую жизни на чердаках, пытаясь написать классические поп-песни. Они не понимают, что решать это — не им. Это Бог. Или бог музыки. Или та часть Бога, которая занимается музыкой. Вот почему создателя хитов нужно считать частью божественного, потому что божественное говорит через них.
Cassie Нелепая идея.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Мне приснилось, что я мёртв, и могу оглянуться назад на всё, что сделал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кэсси Так у группы будет название?
Джеймс О, нет, только не разговоры про название.
Кэсси Почему не разговоры про название?
Джеймс Ты не думаешь, что глупо просто так давать себе имя только за то, что поёшь песни?
Ева Что, значит Битлз были тупые?
Джеймс Ну, они были вроде как туповаты, если честно задуматься.
Кэсси Ты определённо слишком много думаешь. Ты убиваешь всю радость.
Джеймс Я... я спасатель, работаю в бассейне с тремя парнями. Мы себе имя не придумывали.
Кэсси Что, типа «Спасбои» или что? Звучит неплохо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
James [озвучка] Всего на миг мы все оказались в нужном месте, и возможности были безграничны. А теперь я вернусь в свою комнату. Ив сядет на поезд во взрослую жизнь без неврозов. Кэсси на несколько мгновений задумается: «Что, чёрт возьми, только что произошло?» — прежде чем её снова затянут в собственные радости и беды. А я вернусь в свою комнату.
Cassie [про поезд] Она села на него?
James Да.
Cassie Хочешь подбросить?
James Да.
[они уезжают на тандеме]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Findlay [по радио] Можно даже сказать, что вся эта загадочность Ника Дрейка связана с тем, что его больше нет, понимаешь? Если бы Ник Дрейк сейчас сидел у Алана Карра в "Четти Мэне" и рассказывал о своем новом альбоме, эта загадка бы развеялась, не так ли?
Donovan Нет, ты абсолютно прав, да-да-да.
Findlay Возраст не властен над ним, понимаешь? Он застыл в том моменте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie Если вы двое не соберётесь вместе, тогда каждая песня, каждый фильм и каждая книга, что я когда-либо слышала, видела и читала — всё это неправда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cassie [отдыхают на берегу реки] Теперь мы точно группа.
Eve Почему теперь мы группа?
Cassie Такое делают только группы. Это групповая хрень. Однодневные вылазки, каноэ, каякинг.
Eve Что скажешь, Джеймс?
James Мне кажется, мы просто три человека, гребущих в лодке, и всё.
Eve А что тогда делает группу группой?
James Группу не делаешь ты, группа делает тебя. Она подходит и уносит с собой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eve Я знаю, что нужно есть, и я знаю, как это делать. Я знаю, что раньше не заботилась о себе, но теперь всё будет нормально.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eve Я хочу быть лучше. Я хочу быть здоровой. Я хочу быть лучше, я хочу быть здоровой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Мне нравится это время ночи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Держу пари, если я коснусь твоих рук, они будут ледяными.
Eve Мои руки в порядке.
James [медленно тянется и тычет в её руку] Холодные, знал. Я бы этого не вынес, сразу бы заболел. У меня здоровье как у заброшенного кролика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Eve [выходит из примерочной]
Anton Нет, это не подходит твоей фигуре. У тебя прекрасная грудь. Платье выглядит как мешок для картошки. Ты не картошка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James Я знаю, что в птичьем обществе дискотеки не приветствуются.
Eve Правда? Откуда тебе это известно?
James Я был молодым орнитологом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
В культовом аниме «Ходячий замок» должна быть совсем другая злодейка: вот кого Миядзаки выкинул из британской сказки
Пересматривать «Игру престолов» в 2025 году — гиблое дело: сразу поймаете спойлер о финале «Дома дракона» от Джоффри
Эти 5 сериалов оборвали на полуслове, но зрители до сих пор не сдались: в списке «Ганнибал» и другие отличные проекты
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше