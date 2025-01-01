[говорит тост]

Я по-настоящему очень счастливый человек, потому что мне предстоит видеть эту замечательную женщину всю оставшуюся жизнь. Но если вы хотите увидеть Флоренс, вам не нужно ехать во Флоренцию. Даже в Париж не нужно. Если хотите увидеть эту прекрасную женщину, запечатленную навсегда, просто идите в Королевскую академию. Да, прямо в зал номер девять. Всё остальное, по моему мнению, это чепуха. А теперь идите и посмотрите на мою прекрасную жену.