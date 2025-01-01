Меню
Gilbert Evans Конечно, когда ты женишься, у тебя будет всё, что нужно.
Florence Carter Wood Ты знала, что под морем проложили телеграфный кабель?
[первые строки]
Birdwatcher О, смотри.
Birdwatcher Может, чайки обыкновенные?
Birdwatcher Да, наверное... Не знаю. Может быть.
[затем её бинокль замечает обнажённую модель, которую рисуют]
Florence Carter Wood [смотрит картины на выставке] Весь мир знает про ЭйДжея и его женщин, и я — одна из них.
Gilbert Evans Тогда почему...?
Florence Carter Wood Почему? Почему я один день счастлива, а на следующий — скучаю? Я и сама объяснить не могу, а ты? Всё это... необъяснимо. Странное чувство — отдаться так легко.
AJ Munnings [говорит тост] Я по-настоящему очень счастливый человек, потому что мне предстоит видеть эту замечательную женщину всю оставшуюся жизнь. Но если вы хотите увидеть Флоренс, вам не нужно ехать во Флоренцию. Даже в Париж не нужно. Если хотите увидеть эту прекрасную женщину, запечатленную навсегда, просто идите в Королевскую академию. Да, прямо в зал номер девять. Всё остальное, по моему мнению, это чепуха. А теперь идите и посмотрите на мою прекрасную жену.
[последние слова]
AJ Munnings [в его письме о картине] Дорогой Гилберт, однажды ты обязательно вернёшься в Ламому. Я знаю, что так и будет. И когда это случится, я надеюсь, что ты примешь это от своего старого друга, ЭйДжей.
Gilbert Evans Говорят, он гений.
Colonel Paynter О, боже, только не ещё один.
Florence Carter Wood Действительно стоило так стараться запомнить это?
Gilbert Evans Он лает, но не кусает.
Florence Carter Wood Это очень грубо.
AJ Munnings Тогда не следовало смеяться.
