Florence Carter WoodПочему? Почему я один день счастлива, а на следующий — скучаю? Я и сама объяснить не могу, а ты? Всё это... необъяснимо. Странное чувство — отдаться так легко.
AJ Munnings[говорит тост]Я по-настоящему очень счастливый человек, потому что мне предстоит видеть эту замечательную женщину всю оставшуюся жизнь. Но если вы хотите увидеть Флоренс, вам не нужно ехать во Флоренцию. Даже в Париж не нужно. Если хотите увидеть эту прекрасную женщину, запечатленную навсегда, просто идите в Королевскую академию. Да, прямо в зал номер девять. Всё остальное, по моему мнению, это чепуха. А теперь идите и посмотрите на мою прекрасную жену.
[последние слова]
AJ Munnings[в его письме о картине]Дорогой Гилберт, однажды ты обязательно вернёшься в Ламому. Я знаю, что так и будет. И когда это случится, я надеюсь, что ты примешь это от своего старого друга, ЭйДжей.