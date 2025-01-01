Меню
Фильмы
Пылающий остров
Цитаты из фильма Пылающий остров
Hashim
Мистер Уайлд, Аллах дал вам два глаза и один рот, чтобы вы видели вдвое больше, чем говорите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake
Я прилетел на прошлой неделе, и меня пригласили на эту вечеринку. Формальная она не очень, я понял, что это типа вечеринки в гавайских рубашках.
Hashim
Батик. Это называется батик.
Jake
Батик?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jake
«Бьюл»?
Hashim
Буквально — «тупой белый». Но иногда это ласковое прозвище.
Jake
Ага, щаз.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hashim
Американцы. Вы как дети. Всегда думаете, что вы — «Рэмбо».
Jake
Ты знаешь Рэмбо? «Я всегда думал, что ум — лучшая защита.»
Hashim
«Оружие»!
Jake
Что?
Hashim
«Я всегда думал, что ум — лучшее оружие.»
Jake
Видишь? Вот почему мы с тобой — хорошая команда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hashim
Вы слышали о нас в Америке. Мы не все террористы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Арио Баю
Ario Bayu
Келлан Латс
Kellan Lutz
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Отзывы
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Отзывы
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667