Margo Cutter Я не понимаю, как кто-то мог подумать, что это хоть немного смешно. Та бедная девочка сказала мне, что хочет домой, а я уговорила её остаться. Я думала, что она со временем найдёт друзей.

Butch Она оправится. Так делают дети. Это традиция.