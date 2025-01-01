Grace[оставляя голосовое сообщение]Пожалуйста, все исправь, мамочка. Пожалуйста, все исправь. Я же стараюсь, мамочка. Я стараюсь, клянусь.
[последние слова]
Grace[рассказ]Хулиганы пытались сделать нас маленькими. В каком-то странном смысле это сработало наоборот. Я больше не боялась. И Хауи не был один. Бог умеет давать тебе то, что нужно, когда становится тяжело.
Howie[переход к тому, как она открывает почту]Осенью Хауи нашёл семью, которая его усыновила в Коннектикуте. Мы поддерживали связь, а следующим летом мама отвезла нас в музей посмотреть на тех разделённых людей. А потом — в НАСА, чтобы увидеть ракеты.
Grace[читает вложенную записку]Боюсь, я никогда не вернусь в Тал Пайн, чтобы расплатиться с долгом. Вложена моя половина денег. Ты узнала, кто были эти разделённые люди в музее? Я часто о них думаю. — Хауи П.С. Брайс ошибался. Ты была СУПЕР-КЛАССНОЙ ЛИСИЦЕЙ.
[первые строки]
Грейс[рассказ, за кадром]Я читал про одну обезьяну, которую российское правительство отправило в космос. Они думали, что через несколько недель она погибнет, потому что жара от солнца станет невыносимой. Говорили, что это путешествие будет бесценным для развития космической программы. Я задумался, как они выбрали именно эту обезьяну. И почему, если она была такой особенной, её поставили в ситуацию, где она могла погибнуть? Если бы эта обезьяна знала, зачем её выбирают, вела бы она себя иначе? Плакала ли она, когда поняла, что с ней сделали?
ГрейсИногда популярные ребята бывают настоящими сволочами. Они могут заставить тебя поверить, что ты ничем не особенный. В лагере «Толл Пайн» они пытались сделать это со мной. Я благодарна Богу, что послал мне того, кто изменил мою жизнь.
Margo CutterЯ не понимаю, как кто-то мог подумать, что это хоть немного смешно. Та бедная девочка сказала мне, что хочет домой, а я уговорила её остаться. Я думала, что она со временем найдёт друзей.
ButchОна оправится. Так делают дети. Это традиция.
Margo CutterТрадиция — это отстой.
MegДва дня. Мне нужно, чтобы ты показала — справишься, дорогая. Тяжёлые времена не длятся вечно, а стойкие люди — да, помни? Стойкие.
GraceМузей науки и промышленности всего в паре миль от моего дома. Там много классных выставок и всяких штук. Там есть большое сердце, в которое можно зайти. И есть всякие маленькие человечки, нарезанные на тонкие ломтики. Они застряли в этих стеклянных дверях, и когда их поворачиваешь, можно увидеть всё — всё их внутренности.