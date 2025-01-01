Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Козы Цитаты из фильма Козы

Цитаты из фильма Козы

Grace [оставляя голосовое сообщение] Пожалуйста, все исправь, мамочка. Пожалуйста, все исправь. Я же стараюсь, мамочка. Я стараюсь, клянусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Grace [рассказ] Хулиганы пытались сделать нас маленькими. В каком-то странном смысле это сработало наоборот. Я больше не боялась. И Хауи не был один. Бог умеет давать тебе то, что нужно, когда становится тяжело.
Howie [переход к тому, как она открывает почту] Осенью Хауи нашёл семью, которая его усыновила в Коннектикуте. Мы поддерживали связь, а следующим летом мама отвезла нас в музей посмотреть на тех разделённых людей. А потом — в НАСА, чтобы увидеть ракеты.
Grace [читает вложенную записку] Боюсь, я никогда не вернусь в Тал Пайн, чтобы расплатиться с долгом. Вложена моя половина денег. Ты узнала, кто были эти разделённые люди в музее? Я часто о них думаю. — Хауи П.С. Брайс ошибался. Ты была СУПЕР-КЛАССНОЙ ЛИСИЦЕЙ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Грейс [рассказ, за кадром] Я читал про одну обезьяну, которую российское правительство отправило в космос. Они думали, что через несколько недель она погибнет, потому что жара от солнца станет невыносимой. Говорили, что это путешествие будет бесценным для развития космической программы. Я задумался, как они выбрали именно эту обезьяну. И почему, если она была такой особенной, её поставили в ситуацию, где она могла погибнуть? Если бы эта обезьяна знала, зачем её выбирают, вела бы она себя иначе? Плакала ли она, когда поняла, что с ней сделали?
Грейс Иногда популярные ребята бывают настоящими сволочами. Они могут заставить тебя поверить, что ты ничем не особенный. В лагере «Толл Пайн» они пытались сделать это со мной. Я благодарна Богу, что послал мне того, кто изменил мою жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margo Cutter Я не понимаю, как кто-то мог подумать, что это хоть немного смешно. Та бедная девочка сказала мне, что хочет домой, а я уговорила её остаться. Я думала, что она со временем найдёт друзей.
Butch Она оправится. Так делают дети. Это традиция.
Margo Cutter Традиция — это отстой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Meg Два дня. Мне нужно, чтобы ты показала — справишься, дорогая. Тяжёлые времена не длятся вечно, а стойкие люди — да, помни? Стойкие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace А что, если он нас поймает?
Howie [видя, как служащий вытирает пот со лба] Если мы не сможем бежать от него быстрее, значит, заслуживаем быть пойманными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Butch Я как раз говорил Бонни, что ей нужен настоящий мужик, который будет о ней заботиться.
Howie Ну, у неё есть настоящий мужик!
Butch Нет, здесь настоящий мужик только один, и я его не вижу, потому что у меня нет зеркала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Тивана, можно тебя спросить?
Tiwana Конечно.
Grace Почему ты так ко мне хорошо относишься?
Tiwana Почему бы и нет?
Grace Не знаю, просто спрашиваю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Музей науки и промышленности всего в паре миль от моего дома. Там много классных выставок и всяких штук. Там есть большое сердце, в которое можно зайти. И есть всякие маленькие человечки, нарезанные на тонкие ломтики. Они застряли в этих стеклянных дверях, и когда их поворачиваешь, можно увидеть всё — всё их внутренности.
Howie Они настоящие? Прямо настоящие?
Grace Да. Там мужчина и женщина, нарезанные на куски.
Howie А где они взяли эти тела? Кто вообще согласится быть разрезанным и выставленным так?
Grace Я не знаю. Раньше я об этом не думала.
Howie Думаю, у них не было семьи. Может, они были военнопленными.
Grace Возможно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace [бодаются и хихикают] Я гениальна, не находишь?
Howie Наверное.
Grace Скажи это!
Howie Ладно, ладно, ладно.
Grace Скажи...
Howie Хорошо. Я гениален.
[оба хохочут]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Howie Ты знаешь, что Брайс разделяет всех девчонок на категории? Типа, суперкрасавицы, красавицы, среднячки, сучки и настоящие сучки.
Grace Что это было?
Howie Он сказал, что ты — сучка.
Grace Ох...
[снимает очки]
Howie Но он даже толком на тебя не смотрел. Он не мог так сказать, если бы действительно посмотрел.
Grace Мне противно. Пойду приму душ...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Вечной Зимы можно было бы избежать: зачем Дети Леса создали Короля Ночи
В 2005 Галибин сыграл Мастера, но герой говорил голосом Безрукова: актер даже не знал об этом решении Бортко — и вот причина
Скандала едва удалось избежать: как должен был называться сериал «Жизнь по вызову»
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
Агент заставил Прилучного сменить фамилию: с настоящей светили только сериалы на Пятом канале
Списал почти точь-в-точь: у «Начала» Нолана есть уникальный аниме-двойник — вышел на 4 года раньше и круче едва ли не во всем
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
С «Марсианским пленником» и отсылками на Гайдая: собрали все, что известно про «Кибердеревню 2»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше