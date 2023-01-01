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Доктор Померанц Доктор Померанц
Киноафиша Фильмы Доктор Померанц Доктор Померанц, 2011: актеры и роли
Dr. Pomerantz Доктор Померанц 2011 / Израиль
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Доктор Померанц, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Аси Даян Assi Dayan
В ролях
Гаври Банай Шмиль Бен Ари Shmil Ben Ari Йосеф Кармон Yosef Carmon Евгения Додина Евгения Додина Evgenia Dodina Люси Дубинчик Lucy Dubinchik Аси Даян Assi Dayan
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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