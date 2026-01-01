«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех

«Лошади все делают хорошо, они не люди»: угадываем по кадру с всадником советский фильм (тест)

Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино

В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете

Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут

5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ

Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери

Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»

Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина

Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8