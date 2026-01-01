Отзывы о фильме
Документальный фильм, посвященный феномену современного израильского танца. Картина рассказывает о том, как Израиль, несмотря на свою репутацию милитаристской и «мачистской» страны, стал лидером в этом модернистском искусстве и вписал его в свой культурно-исторический контекст. Фильм приоткрывает окно в экзотический и яркий мир израильской танцевальной культуры, позволяя зрителю увидеть израильское общество с неожиданной стороны. На основе богатого архивного материала и многочисленных интервью авторы исследуют то, как израильский современный танец стал не только национальной гордостью, но и мировым достоянием.