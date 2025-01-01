Léon Doré Библия говорит: «В начале было Слово». Не знаю, но для меня сначала ничего не было. Я спал на глубине двадцати тысяч лиг под водой. Это было до Слова. Однажды Бог всё испортил. Морская вода ушла, и на свет появилась жизнь в конце тоннеля. Врач сказал, что со мной всё в порядке, что я нормальный мальчик. Я, Леон Доре, нормальный мальчик? Некоторые врачи должны быть расстреляны.