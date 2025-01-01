Léon DoréЯ знаю, что мама не вернётся. По крайней мере, не сразу. Но я решил подождать её немного. Немного всю свою жизнь.
Léon DoréБиблия говорит: «В начале было Слово». Не знаю, но для меня сначала ничего не было. Я спал на глубине двадцати тысяч лиг под водой. Это было до Слова. Однажды Бог всё испортил. Морская вода ушла, и на свет появилась жизнь в конце тоннеля. Врач сказал, что со мной всё в порядке, что я нормальный мальчик. Я, Леон Доре, нормальный мальчик? Некоторые врачи должны быть расстреляны.
Léon DoréЯ привык умирать время от времени. Как в тот раз, когда я уснул в бассейне. Под водой тихо, как до рождения. Мама не согласилась. Она спасла меня, а потом убила бассейн ножом.
Léon DoréПапа — это то, кого называют знаменитостью, национальным героем. Правозащитник. Он никогда не врёт. Он юрист.