Киноафиша
Фильмы
Не говори ничего
Цитаты из фильма Не говори ничего
Цитаты из фильма Не говори ничего
[первые реплики]
Alice Flannery
А ты как?
[оба смеются]
Alice Flannery
Ну давай, серьезно.
Jeremy King
Я не знаю толком.
Alice Flannery
Нужно подумать. Ты можешь пойти куда угодно. Можешь получить всё, что твоё сердце пожелает. Но уйти нельзя. Придётся остаться там навсегда.
Jeremy King
Навсегда...
Alice Flannery
Ммм. Это весело, это словно высшая фантазия.
Jeremy King
Тогда я бы остался здесь.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Фелисити Прайс
Felicity Price
Энтони Старр
Antony Starr
