Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Воображариум Цитаты из фильма Воображариум

Цитаты из фильма Воображариум

Ann - age 73 Когда становишься достаточно старым, ты уже не боишься смерти, ты её ждёшь. А со временем даже надеешься на неё, хоть и не признаешь этого. Знаешь почему? Потому что потерять рассудок до того, как уйдёшь, хуже смерти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Whitman - age 70 [закадровый голос] Я надеялся однажды снова услышать эти аккорды, без них я потерян в этой пустоте. Если бы у песни был цвет, это была бы смесь красного и розового, вечно боящаяся исчезнуть, в ужасе перед тишиной, которая её поглощает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gem Whitman [Во сне Тома] Мистер Томас Уитман. Композитор и поэт. Плохой, очень плохой отец с плохими, очень плохими воспоминаниями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom Whitman - age 70 [о арабеске] Ми минор! Я же говорил, она действительно закрутилась!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tin soldier Нужно поспешить, сэр.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Смотритель приюта Вот так. Аккуратно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ann - age 73 [Во сне Тома] Ты так прекрасно играл раньше, Том. У тебя была песня на каждый случай в жизни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Mr. White Ну, ну, ну. Рад видеть старого друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom - age 10 Это сон!
Mr. White [Смеётся] Для тебя это самая реальная вещь, дружище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. White [про цирк] Вот это настоящая движуха!
[Видит Тома]
Mr. White Эй, дружище! Чё ты там внизу делаешь, иди сюда! Начинается!
[Том пытается пробиться, но не может из-за клоунов]
Mr. White [В восторге] А, теперь понимаю, ты часть представления! Ой, надо это увидеть!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Том Уитмен - 70 лет [закадровый голос] И навсегда остаётся переход из соль мажора в ми минор.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ann [поёт] Замки из мороженого, рифмы шёпотом на ухо / сон глубже времени
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tom - age 10 Но... Папа
Theodore Whitman [Резко] Опять из-за мамы?
Theodore Whitman [Резко] Опять из-за мамы?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Tom - age 10 Надо возвращаться!
Mr. White Слишком поздно! Я не могу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джоанна Нойес
Joanna Noyes
Фрэнсис З. МакКарти
Фрэнсис З. МакКарти
Francis X. McCarthy
Марианн Фарли
Marianne Farley
Илайс Туфексис
Илайс Туфексис
Elias Toufexis
Куинн Лорд
Quinn Lord
Илка Вилли
Ilkka Villi
Илкка Вилли
Ilkka Villi
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Почему обезьяна в фильме по Стивену Кингу бьет не в тарелки, а в барабан: ради «Disney» пришлось пойти на это
«Меня били, привязывали к машине тросом и таскали»: куда пропала эффектная блондинка из сериала «След»
HBO выпускает новый криминальный сериал, и ему уже пророчат успех «Настоящего детектива»: будет еще мрачнее и интереснее
Их тела сделали... что?! Объясняем концовку «Одного целого» — самого мерзкого хоррора года (и да, он умнее «Субстанции»)
«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х
Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками
Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
«Ради бога, не трогайте ничего в подвале»: реальная история Перронов из «Заклятия» страшнее всей трилогии целиком — семья провела 10 лет в аду
На этот вопрос о хитовом фильме СССР не ответили даже в «Что? Где? Когда?»: проверьте свои силы и угадайте, при чем тут Таиланд (тест)
СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше