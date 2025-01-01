Ann - age 73Когда становишься достаточно старым, ты уже не боишься смерти, ты её ждёшь. А со временем даже надеешься на неё, хоть и не признаешь этого. Знаешь почему? Потому что потерять рассудок до того, как уйдёшь, хуже смерти.
Tom Whitman - age 70[закадровый голос]Я надеялся однажды снова услышать эти аккорды, без них я потерян в этой пустоте. Если бы у песни был цвет, это была бы смесь красного и розового, вечно боящаяся исчезнуть, в ужасе перед тишиной, которая её поглощает.
Gem Whitman[Во сне Тома]Мистер Томас Уитман. Композитор и поэт. Плохой, очень плохой отец с плохими, очень плохими воспоминаниями.