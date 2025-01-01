Ann - age 73 Когда становишься достаточно старым, ты уже не боишься смерти, ты её ждёшь. А со временем даже надеешься на неё, хоть и не признаешь этого. Знаешь почему? Потому что потерять рассудок до того, как уйдёшь, хуже смерти.