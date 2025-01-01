Меню
Цитаты из фильма Сердце вдребезги

Цитаты из фильма Сердце вдребезги

Narrator Я расскажу тебе это с моей точки зрения, чтобы ты мог себя представить на моём месте.
Narrator Итак, история такова: парень влюбляется в девушку с первого взгляда, но им требуется целая жизнь, чтобы быть вместе.
Narrator Когда им это удаётся, они оказываются на лодке и понимают, что единственный способ оставаться вместе — никогда не сходить на берег.
Narrator Они поднимают жёлтый флаг, чтобы ни один порт их не принял, и дрейфуют в море до самого конца.
Narrator Это заставляет понять: в жизни есть люди, которые важнее всего остального.
Narrator Тебе самому решать, кто они. Если придётся отказаться от всего и провести остаток дней на лодке, кто эти самые важные, без кого нельзя жить?
Narrator Составь свой список и сделай всё, чтобы они знали, как много для тебя значат.
Narrator Любовь — это х#йня. Она путает, пугает и причиняет боль. Это отстой. Но я смотрю на тебя прямо сейчас и хочу рискнуть. Я знаю, это может быть ошибкой, я знаю, мы можем сделать друг друга несчастными, но даже если у нас есть хоть малейший шанс быть тем самым разом, я готов жалеть о тебе всю жизнь.
Granddad любовь — это как твой 401k, она соответствует твоим вложениям: любишь чуть-чуть — тебя любят чуть-чуть
Narrator Я готов жалеть о тебе всю оставшуюся жизнь.
[первые строки]
Narrator [рассказчик] Знаешь, когда в поле зрения попадает кто-то привлекательный, зрачки расширяются на 20 процентов? Или когда человек влюбляется, его мозг заливает дофамин? А знаешь, что ещё вызывает такую химическую реакцию? Наркотики. С ума сойти, правда? Но это та фигня, которую я сейчас изучаю с интересом. Видишь ли, меня наняли написать сценарий романтической комедии. И проблема в том, что я никогда, ну, знаешь, не был влюблён, так что... процесс идёт медленно.
Me [после взрыва у микрофона] Я ж сделал это, да?
Her Как гроб.
Samson Есть причина, почему Ромео покончил с собой, ясно? Для этого парня самоубийство было лучшим выходом.
Mallory Почему?
Scott Что?
Lyle Нет, нет. Ромео задал стандарт любви.
Samson Нет, Шекспир ничего не понимал в любви. Этот чувак был сексуальным извращенцем, понятно? Он не мог от себя рук убрать. Вот почему его звали Шекспир.
Narrator Это правда. Харди, Диккенс, Лонгфелло — все псевдонимы голодных до секса.
Samson И. Каммингс
Scott Апдайк
Mallory Маргарет *Этвуд*
Samson Дин *К##тс*
Lyle [Исправляет их произношение] Этвуд и Кунц.
Scott Бальзак.
Bryan Ты прав. Любовь не запишешь на бумаге. Легче истекать кровью от пореза бумаги, чем от пера.
Орудия
«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется
