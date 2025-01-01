NarratorЯ расскажу тебе это с моей точки зрения, чтобы ты мог себя представить на моём месте.
NarratorИтак, история такова: парень влюбляется в девушку с первого взгляда, но им требуется целая жизнь, чтобы быть вместе.
NarratorКогда им это удаётся, они оказываются на лодке и понимают, что единственный способ оставаться вместе — никогда не сходить на берег.
NarratorОни поднимают жёлтый флаг, чтобы ни один порт их не принял, и дрейфуют в море до самого конца.
NarratorЭто заставляет понять: в жизни есть люди, которые важнее всего остального.
NarratorТебе самому решать, кто они. Если придётся отказаться от всего и провести остаток дней на лодке, кто эти самые важные, без кого нельзя жить?
NarratorСоставь свой список и сделай всё, чтобы они знали, как много для тебя значат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NarratorЛюбовь — это х#йня. Она путает, пугает и причиняет боль. Это отстой. Но я смотрю на тебя прямо сейчас и хочу рискнуть. Я знаю, это может быть ошибкой, я знаю, мы можем сделать друг друга несчастными, но даже если у нас есть хоть малейший шанс быть тем самым разом, я готов жалеть о тебе всю жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Granddadлюбовь — это как твой 401k, она соответствует твоим вложениям: любишь чуть-чуть — тебя любят чуть-чуть
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
NarratorЯ готов жалеть о тебе всю оставшуюся жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые строки]
Narrator[рассказчик]Знаешь, когда в поле зрения попадает кто-то привлекательный, зрачки расширяются на 20 процентов? Или когда человек влюбляется, его мозг заливает дофамин? А знаешь, что ещё вызывает такую химическую реакцию? Наркотики. С ума сойти, правда? Но это та фигня, которую я сейчас изучаю с интересом. Видишь ли, меня наняли написать сценарий романтической комедии. И проблема в том, что я никогда, ну, знаешь, не был влюблён, так что... процесс идёт медленно.