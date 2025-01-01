Narrator Я расскажу тебе это с моей точки зрения, чтобы ты мог себя представить на моём месте.

Narrator Итак, история такова: парень влюбляется в девушку с первого взгляда, но им требуется целая жизнь, чтобы быть вместе.

Narrator Когда им это удаётся, они оказываются на лодке и понимают, что единственный способ оставаться вместе — никогда не сходить на берег.

Narrator Они поднимают жёлтый флаг, чтобы ни один порт их не принял, и дрейфуют в море до самого конца.

Narrator Это заставляет понять: в жизни есть люди, которые важнее всего остального.

Narrator Тебе самому решать, кто они. Если придётся отказаться от всего и провести остаток дней на лодке, кто эти самые важные, без кого нельзя жить?