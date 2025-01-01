Меню
Фильмы
Полетта: Во все тяжкие
Кадры из фильма «Полетта: Во все тяжкие»
Кадры из фильма «Полетта: Во все тяжкие»
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Заклятие 4: Последний обряд
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Альтер
Отзывы
2025, Канада, боевик, фантастика
Воображаемый друг
Отзывы
2024, США, ужасы
Клёвый УLove
Отзывы
2025, Россия, комедия, мелодрама
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео)
1 числа выходит комедия, а 2 драма: подборка сериалов октября, которые точно вас зацепят
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
