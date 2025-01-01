Dimitri BelikovЭто было час назад. Ты хочешь сказать, что вдруг стала взрослой и ответственной?
Rose HathawayЯ хочу сказать, что хочу стать. Я должна стать. Научи меня чему-то большему, чем просто бегать круги. Я и так достаточно знаю, как убегать. В следующий раз, когда мы встретимся, научи меня драться.
Rose Hathaway[пытается схватить Дмитрия, но неудачно]Что я сделала не так? Я же тебя поймала.
Rose HathawayМоя лучшая подруга Лисса Драгомир — королевская особа древней магической расы: морои. Морои не носят чёрные плащи, не превращаются в летучих мышей и не спят в гробах. Дневной свет их раздражает, но не убивает, и они не блестят, тоже. Но да, как и большинство существ с клыками, морои питаются кровью, только живут они не вечно. Вот почему им нужны мы. Меня зовут Роуз Хэтэуэй, и, как и эти ребята, я дампир. Мы — защитники, стражи. Полу-морои, я могу есть беконный чизбургер или что угодно ещё. Жизнь дампира посвящена защите морои. У нас есть простое правило: они всегда на первом месте.
Rose HathawayТы уже должен понимать, что с нами слово «странный» — это ещё мягко сказано.
Rose HathawayУченики Морои и Дампиров приезжают со всего мира, чтобы учиться истории, науке, математике и всей другой скучной ерунде, но примерно на четвёртом уроке мы, Дампиры, уходим учиться весёлым способам калечить и убивать, а у Морои начинается время магии — вода, земля, огонь, воздух.
Dimitri BelikovМой отец был Мори. Он приезжал в Россию раз в год. Он любил бить мою мать. Когда я подрос, я стал бить его. Он перестал приезжать.