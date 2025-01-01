Меню
Киноафиша Фильмы Академия вампиров Цитаты из фильма Академия вампиров

[Дмитрий отмечает особый дар Роуз]
Kirova Это не отменяет того факта, что Роуз Хэтэуэй — дикая и опасная...
Dimitri Belikov Непокорная, грубая...
Rose Hathaway [махает руками перед ней] Вот именно, ребята. Вот именно.
Rose Hathaway [после удара Мии в лицо] Все видели, что я пыталась вести себя по-честному... вроде как.
Rose Hathaway Я не знаю, что сегодня ночью произойдет. Сейчас я уже не могу вспомнить, кто нас любит, а кто ненавидит... но я точно знаю — мы сегодня зажжем на этом танцполе. Сделаем эту ночь нашей.
Lissa Dragomir Это твоё платье. Именно в этом платье ты должна была родиться.
Rose Hathaway Лисса, у нас есть дела поважнее, чем ш...
[смотрит на платье]
Rose Hathaway Это моё платье.
Lissa Dragomir А это твоё ожерелье.
Rose Hathaway Это действительно моё ожерелье.
Lissa Dragomir [видит цену] О, это... это не твоё ожерелье.
Rose Hathaway Значит, не моё ожерелье.
Rose Hathaway Я соврала. Лисса не считает тебя жутким сталкером. Ей ты на самом деле нравишься.
Christian Ozera Тогда почему ты...?
Rose Hathaway Потому что я думаю, что ты жуткий сталкер и на самом деле ты мне не нр#вишься, но... Мне нравится, как Лисса себя чувствует рядом с тобой.
Новичок Бунтарь Ник Димитрий — бог. Говорят, он выследил их в Орегоне, а когда Роуз попыталась дать отпор, он ей зад подтер.
Мэйсон А то, что от этого зада осталось, разорвала на куски директор Кировa...
Роуз Хатэуэй [подходя к разговору и перебивая Мэйсона] О, ну уж у вас точно есть что-то поинтереснее, чем мой зад.
Мэйсон Твои сиськи?
Rose Hathaway Забавно. Твои причины не любить меня только заставляют меня любить тебя ещё сильнее.
[из трейлера]
Rose Hathaway Не знаю как вы, но в моей школе порой творится настоящая дичь. Большинство из нас не спят всю ночь. И все мы думаем, что проживём вечно... если, конечно, доживём до выпуска.
Lissa Dragomir Кровь — это семья, кровь — это боль, а кровь... это смерть, будь то клык Стригоя или пьяный водитель на неправильной стороне дороги.
Rose Hathaway Моя семнадцатилетняя глупость — это было в прошлом.
Dimitri Belikov Это было час назад. Ты хочешь сказать, что вдруг стала взрослой и ответственной?
Rose Hathaway Я хочу сказать, что хочу стать. Я должна стать. Научи меня чему-то большему, чем просто бегать круги. Я и так достаточно знаю, как убегать. В следующий раз, когда мы встретимся, научи меня драться.
Rose Hathaway [пытается схватить Дмитрия, но неудачно] Что я сделала не так? Я же тебя поймала.
Dimitri Belikov Хм. Боевой клич — твоя первая ошибка.
Rose Hathaway Мне нравится твой смех. В единственном числе, не во множественном. Впервые слышу.
[просыпается и обнаруживает, что у неё наручники в машине]
Роуз Хэтэуэй [Димитри] Наручники? Тут точно где-то кроется комплимент.
Роуз Хэтэуэй Товарищ Беликов, меня измотали до предела. Может, сегодня полегче? Немного теории обсудим?
Дмитрий Беликов Конечно, Роуз. Понимаю.
[бросает Роуз на коврик]
Роуз Хэтэуэй [стонет] Как по-русски сказать «какой п#д#р»?
[из трейлера]
Роуз Хэзетуэй Как там твой план «быть незаметной», Высочество?
Лисса Драгомир Да никак.
Guardian Gabriela Ты согласовала это с Кировой?
Dimitri Belikov Лучше потом просить прощения, чем заранее разрешения.
Rose Hathaway Да, и я воткнула ей успокоительное в зад.
Rose Hathaway Боже, женщина — особенно та, что питается кровью и магией — будет с перепадами настроения. Это никогда не вина девушки, даже когда вина на ней. Никто тебе этого не объяснял?
Christian Ozera Знаешь, если бы ты не была такой психованной, с тобой было бы весело общаться.
Rose Hathaway Взаимно, урод.
[из трейлера]
Миа Ринальди Отойди, кровавая с#к#! Он теперь мой!
Лисса Драгомир Боже, как я ненавижу школу.
Rose Hathaway Натали, ты с ума сошла? О чём ты вообще думаешь? Поверь, ты же не хочешь потом делать пластику носа в Монтане!
Lissa Dragomir [после того, как Лисса напилась] Спасибо.
Rose Hathaway Для чего нужны друзья?
Victor Dashkov Не пойми меня неправильно, Роуз, но... наверное, мне следовало тебя убить.
Rose Hathaway В этом где-то есть комплимент.
Rose Hathaway Моя лучшая подруга Лисса Драгомир — королевская особа древней магической расы: морои. Морои не носят чёрные плащи, не превращаются в летучих мышей и не спят в гробах. Дневной свет их раздражает, но не убивает, и они не блестят, тоже. Но да, как и большинство существ с клыками, морои питаются кровью, только живут они не вечно. Вот почему им нужны мы. Меня зовут Роуз Хэтэуэй, и, как и эти ребята, я дампир. Мы — защитники, стражи. Полу-морои, я могу есть беконный чизбургер или что угодно ещё. Жизнь дампира посвящена защите морои. У нас есть простое правило: они всегда на первом месте.
Rose Hathaway Ты уже должен понимать, что с нами слово «странный» — это ещё мягко сказано.
Rose Hathaway Это Джесси? Горячий становится ещё горячее.
Natalie Да, Джесси по-прежнему главный объект мечтаний в академии.
Lissa Dragomir [с насмешкой] У него действительно отвратительный характер.
Rose Hathaway У Джесси есть характер? Я не знала. Не суди книгу по обложке.
Lissa Dragomir Ты знаешь, что это церковь, да?
Aaron Drozdov [Лиссе] Рад тебя видеть.
Rose Hathaway Чёрт, снова в Академию вампиров.
Lissa Dragomir Пожалуйста, не говори «Академия вампиров». Ты знаешь, как я отношусь к этому слову на "В".
Rose Hathaway Прости. Не то чтобы питьё крови — твой главный источник питания. Нет, подожди, именно так и есть.
Jesse [прочищает горло] Извините.
Rose Hathaway Хм.
Ray Мы не делали с тобой ничего из того, что говорили.
Rose Hathaway Ты мне хочешь сказать, что того, о чём ты говоришь, на самом деле не было? Спасибо.
Роуз Хэзэтуэй [сбрасывает Димитрия на землю] «ВЫ НЕ РАЗВЛЕКАЕТЕСЬ?»
Rose Hathaway Хочу увидеть запись шестого дня. У меня была тяжёлая ночь. Не заставляй меня ползти через вентиляционный канал и спускаться на проволоке в центр безопасности.
Rose Hathaway Когда в последний раз ты...?
Lissa Dragomir Я не голодна.
Rose Hathaway ...Ты всегда так говоришь, когда хочешь есть. Идём на кухню, я приготовлю твоё любимое.
Lissa Dragomir Ты... ты уверена?
Rose Hathaway [спускает рукав, показывая шею] Приятного аппетита.
[Лисса обнажает клыки и кусает]
Роуз Хэтэуэй Почему ты не можешь быть обычной подростковой девчонкой и мечтать о горячих голых парнях на единорогах?
Лисса Драгомир Обязательно должны быть единороги?
Роуз Хэтэуэй Конечно нет. Это могут быть гидроциклы, механические быки или... Почему у тебя страшный плакат американского экс-президента?
Лисса Драгомир Ну, ты же говорила, что мне нужно больше сливаться с обычным обществом.
Роуз Хэтэуэй Мы в Орегоне. Ты знаешь, что ты полностью безнадёжна как человек, да?
Лисса Драгомир Я всё ещё привыкаю, Роуз.
Rose Hathaway Ученики Морои и Дампиров приезжают со всего мира, чтобы учиться истории, науке, математике и всей другой скучной ерунде, но примерно на четвёртом уроке мы, Дампиры, уходим учиться весёлым способам калечить и убивать, а у Морои начинается время магии — вода, земля, огонь, воздух.
Dimitri Belikov Мой отец был Мори. Он приезжал в Россию раз в год. Он любил бить мою мать. Когда я подрос, я стал бить его. Он перестал приезжать.
Rose Hathaway А сколько это — подрос?
Dimitri Belikov Десять.
Dimitri Belikov Сорок пять минут молчания. Это, должно быть, рекорд Роуз Хэтэуэй.
Dimitri Belikov Хватит. Твои тренировки в последнее время были... вполне неплохи.
Rose Hathaway Неплохи? И всё?
Dimitri Belikov Что ты хочешь, чтобы я сказал? Что ты быстро схватываешь? Что в классические приемы вносишь что-то новое?
Rose Hathaway Да. Хочу, чтобы ты сказал всё это.
Dimitri Belikov Спокойной ночи, Роуз.
Lissa Dragomir Мистер Мейснер, вас используют как орудие для распространения мерзкой пропаганды Мии.
Mr. Meisner Ты называешь меня орудием?
Rose Hathaway Если она не хочет, я сделаю это.
Rose Hathaway Ты правда думаешь, что, избив меня, я смогу противостоять настоящему Стригою?
Dimitri Belikov После твоего выступления прошлой ночью, если вдруг увидишь Стригоя — советую бежать.
Mason Ты понимаешь, Роуз, что даже стены церкви не защитят настоящего грешника от хорошего удара молнии?
Natalie Не говори ерунду.
Rose Hathaway Сказала девчонка, облизывающая стену.
Dimitri Belikov Роза, успокойся. Я тебя защищу.
[первые реплики]
Лисса Драгомир [про песню на радио] Отец, сделай громче.
Роуз Хэтэуэй Пожалуйста, мистер Драгомир, мне очень нравится эта песня.
Андре Эта песня — отстой... в самом буквальном смысле слова.
Лисса Драгомир Заткнись, Андре. Мы с Роуз хотим послушать.
Мама Лиссы «Роуз и я», Лисса, «Роуз и я».
Папа Лиссы Мне кажется, мелодия довольно заедающая.
[тянется к радио, как раз в момент, когда встречная машина пересекает разделительную линию]
Rose Hathaway Я ненавижу загадки. Честно говоря, я бы предпочла сейчас хорошую атаку Стригоев — по крайней мере, тогда бы я знала, чего хотят эти кровожадные кровососы.
Victor Dashkov Карп всегда был немного не в своей тарелке.
Dimitri Belikov Мне нравится твоё платье. Давай его спалим.
Ray Причинять боль животным — это... отвратительно.
Rose Hathaway Говорит этот жуткий кровожадный псих.
Ray Пожалуйста, Роуз, не пинай меня.
Lissa Dragomir Магию нужно использовать не только для тёплых и приятных уроков в классе.
Rose Hathaway Вперёд, Огненная Магия. Мне нужна собака-поводырь.
Kirova [размышляет, как наказать Роуз] «Кровавая шлюха» — такое мерзкое выражение, но я уверена, что мужчины-морои в командировках охотно бы заплатили немало за особенно сладкий вкус.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Olga Kurylenko
Данила Козловский
Данила Козловский
Danila Kozlovsky
Зои Дойч
Зои Дойч
Zoey Deutch
Люси Фрай
Люси Фрай
Lucy Fry
Доминик Шервуд
Доминик Шервуд
Dominic Sherwood
Камерон Монахэн
Камерон Монахэн
Cameron Monaghan
Доминик Типпер
Доминик Типпер
Dominique Tipper
Сами Гэйл
Sami Gayle
Гэбриел Бирн
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Сара Хайлэнд
Сара Хайлэнд
Sarah Hyland
Эдвард Холкрофт
Эдвард Холкрофт
Edward Holcroft
Эшли Чарльз
Ashley Charles
Крис Мэйсон
Chris Mason
Рамон Тикарам
Рамон Тикарам
Ramon Tikaram
Рори Флек-Бирн
Рори Флек-Бирн
Rory Fleck Byrne
Элизабет Конбой
Elizabeth Conboy
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
