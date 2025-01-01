Плохая новость для фанатов «Ведьмака»: Netflix начал снимать спин-офф сериала, но в итоге свернул лавочку

Временной скачок, похороны и новый ребенок: 5 горячих спойлеров к первой серии четвертого сезона «Клюквенного щербета»

Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади

Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»

Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)

На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна

Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас

Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость

Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes