Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Академия вампиров
Академия вампиров, 2014: актеры и роли
Vampire Academy
Академия вампиров
2014 / США
Трейлер
7.1
Оцените
24
голоса
Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
Смотреть за 1 рубль
Смотреть за 1 рубль
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Академия вампиров, 2014: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Марк Уотерс
Mark Waters
В ролях
Данила Козловский
Danila Kozlovsky
Зои Дойч
Zoey Deutch
Люси Фрай
Lucy Fry
Ольга Куриленко
Olga Kurylenko
Сара Хайлэнд
Sarah Hyland
Джоэли Ричардсон
Joely Richardson
Камерон Монахэн
Cameron Monaghan
Гэбриел Бирн
Gabriel Byrne
Клер Фой
Claire Foy
В прокате
Премьеры
Онлайн
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Отзывы
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Рецензия
Отзывы
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Рецензия
Отзывы
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Отзывы
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде