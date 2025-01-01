Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Давай сделаем ребенка Цитаты из фильма Давай сделаем ребенка

Цитаты из фильма Давай сделаем ребенка

Tiffany Я беременна! Мы беременны! Ох, блин, как так получилось?
Will Может, стоит пересмотреть запись и разобраться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracey Прежде чем вы это закажете, хочу отметить, что коров убивают. Их оглушают электрошокерами и загоняют на убойный цех. Потом их поднимают за одну ногу и вешают на конвейер, после чего им перерезают горло, разрезая яремную вену, и они медленно истекают кровью.
Rollerskating Carhop Здравствуйте... могу принять ваш заказ?
Tracey Если, если им каким-то чудом удастся обмануть смерть, то животные полностью в сознании, когда попадают в кипящий чан, они молят о пощаде, пока их варят заживо. Так что — скажи мне — хочешь изменить заказ?
[целует его руку]
J.T. Определённо меняю заказ.
[целует её руку]
J.T. Эм, можно без майонеза...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brad Ленивые люди — самые важные в мире.
Laurie Да ну?
Brad Да. Да, лень порождает эффективность. Именно благодаря ленивым у нас есть пульт, автоматическая коробка передач, йогурт в тюбике. Всё это — дело рук ленивых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Interview Girl Сначала малыш в мамином животике. Потом ей надо в туалет. Она какает малыша наружу. Вот почему они всегда воняют.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brian Ты не мог бы быть ко мне потише?
Gloria У меня прямо сейчас в жопе иголка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Will Что это такое?
Tiffany Эм, видеокамера.
Will Видеомагнитофон?
Tiffany Ты знаешь, что такое VHS?
Will Да, я однажды слышал, как мои предки говорили о таком устройстве.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Paul Reynolds Ладно, народ, давайте вспомним, что говорил Аристотель. Цель искусства — показывать не внешний вид вещей, а их внутренний смысл. Есть вопросы?
[дети ерзают, один поднял руку]
Paul Reynolds Дилан?
Dylan Откуда берутся дети?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brad Ладно, сверху или снизу...
Laurie [смотрит в ответ]
Brad Что? Хочешь решить? Камень, ножницы, бумага?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Brian Эй, сделай одолжение — больше никогда не используй рядом со мной выражение «цервикальная слизь».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
Эту фразу Морфеус в «Матрице» никогда не говорил: а в интернете уже наделали с ней сотни мемов
Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас
«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше