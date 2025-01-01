TiffanyЯ беременна! Мы беременны! Ох, блин, как так получилось?
WillМожет, стоит пересмотреть запись и разобраться.
TraceyПрежде чем вы это закажете, хочу отметить, что коров убивают. Их оглушают электрошокерами и загоняют на убойный цех. Потом их поднимают за одну ногу и вешают на конвейер, после чего им перерезают горло, разрезая яремную вену, и они медленно истекают кровью.
Rollerskating CarhopЗдравствуйте... могу принять ваш заказ?
TraceyЕсли, если им каким-то чудом удастся обмануть смерть, то животные полностью в сознании, когда попадают в кипящий чан, они молят о пощаде, пока их варят заживо. Так что — скажи мне — хочешь изменить заказ?