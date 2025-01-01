Прежде чем вы это закажете, хочу отметить, что коров убивают. Их оглушают электрошокерами и загоняют на убойный цех. Потом их поднимают за одну ногу и вешают на конвейер, после чего им перерезают горло, разрезая яремную вену, и они медленно истекают кровью.