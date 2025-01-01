[первые реплики]

Jane Hammond [шёпотом рассказывает сказку на ночь] Кэлли и Декка были двумя сёстрами. Они плыли на лодке. Они в воде, и Кэлли сказала Декке: «Декка, расскажешь мне снова про перевёрнутое дерево?» А Декка ответила: «Жило-было перевёрнутое дерево. И каждый, кто войдёт в дверь его ствола, тот сразу станет хорошим, если был плохим.» Кэлли сказала: «Я бы очень хотела когда-нибудь увидеть это дерево.» Они плыли и плыли по воде. Ты можешь сделать воду?

[делает тени руками на стене]

Jane Hammond И вдруг они вышли на берег... И все звери к ним присоединились, потому что тоже хотели увидеть перевёрнутое дерево. У них был кролик. Ты можешь сделать кролика?

[продолжает показывать теневые куклы]

Jane Hammond Да, кролики пошли, и там были... волки. И гепард. И...

Jane Hammond [вдруг] Нет, не ешь мой нос! Я пытаюсь рассказать сказку. Ты монстр? Ты монстр, который ест мой нос?

[мальчик начинает смеяться]

Jane Hammond Я так боюсь монстров... «Я бы хотел найти перевёрнутое дерево», и они побежали и нашли перевёрнутое дерево, но снаружи стоял лев.

Jane Hammond «Убирайся с моего дерева. Это моё дерево.» И Кэлли сказала: «Если это твоё дерево, Лев, почему бы тебе не зайти внутрь?» Лев сказал: «Хорошо, я зайду.» И он зашёл в своё дерево. Его когти спрятались в лапы. Он улыбнулся. Расслабился. Сказал: «Вы мои друзья, и все мои друзья здесь желанные гости.» И так Кэлли и Декка вошли в перевёрнутое дерево, и все они жили долго и счастливо.

Mary А хорошие люди в перевёрнутом дереве когда-нибудь становятся плохими?