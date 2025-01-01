Меню
Киноафиша Фильмы Джейн берет ружье Цитаты из фильма Джейн берет ружье

Цитаты из фильма Джейн берет ружье

Jane Hammond [саркастично, обращаясь к своему раненому мужу] Если эти пули тебя не убьют, и этот шторм, который ты нам наделал, не убьёт, то без вариантов... я тебя убью.
Cunny Charlie Может, десять... а может, и сто
Dan Frost [добивает его выстрелом в упор] Минус один
Dan Frost Те пацаны из семьи Бишоп идут за тобой? Тебе не нужен стрелок. Тебе нужна целая чёртова рота.
[первые реплики]
Jane Hammond [шёпотом рассказывает сказку на ночь] Кэлли и Декка были двумя сёстрами. Они плыли на лодке. Они в воде, и Кэлли сказала Декке: «Декка, расскажешь мне снова про перевёрнутое дерево?» А Декка ответила: «Жило-было перевёрнутое дерево. И каждый, кто войдёт в дверь его ствола, тот сразу станет хорошим, если был плохим.» Кэлли сказала: «Я бы очень хотела когда-нибудь увидеть это дерево.» Они плыли и плыли по воде. Ты можешь сделать воду?
[делает тени руками на стене]
Jane Hammond Да.
Jane Hammond И вдруг они вышли на берег... И все звери к ним присоединились, потому что тоже хотели увидеть перевёрнутое дерево. У них был кролик. Ты можешь сделать кролика?
[продолжает показывать теневые куклы]
Jane Hammond Да, кролики пошли, и там были... волки. И гепард. И...
Jane Hammond [вдруг] Нет, не ешь мой нос! Я пытаюсь рассказать сказку. Ты монстр? Ты монстр, который ест мой нос?
[мальчик начинает смеяться]
Jane Hammond Я так боюсь монстров... «Я бы хотел найти перевёрнутое дерево», и они побежали и нашли перевёрнутое дерево, но снаружи стоял лев.
Jane Hammond «Убирайся с моего дерева. Это моё дерево.» И Кэлли сказала: «Если это твоё дерево, Лев, почему бы тебе не зайти внутрь?» Лев сказал: «Хорошо, я зайду.» И он зашёл в своё дерево. Его когти спрятались в лапы. Он улыбнулся. Расслабился. Сказал: «Вы мои друзья, и все мои друзья здесь желанные гости.» И так Кэлли и Декка вошли в перевёрнутое дерево, и все они жили долго и счастливо.
Mary А хорошие люди в перевёрнутом дереве когда-нибудь становятся плохими?
Jane Hammond Нет. Хорошие люди никогда не становятся плохими. Спокойной ночи, малыш...
Дэн Фрост Ты убей другого. Иначе он убьёт тебя.
Джейн Хэммонд [судорожно от страха]
Дэн Фрост Знаешь, страх — это хорошо, Джейн. Страх сохранит тебе жизнь.
Джейн Хэммонд Нас будет больше.
Дэн Фрост К чёрту количество. Мы же Джонни превосходили числом, и то как. Знаешь, нам потребовалось четыре года, чтобы сделать то, что должны были за пару месяцев, потому что у них была воля и цель. Если есть эти две вещи, количество — ничто.
John Bishop Она там, где всегда была, там, где ты её оставил, они скучают по тебе, Джейн
[Джейн стреляет в упор]
John Bishop Нет, если я скажу, я потеряю единственный козырь
Jane Hammond Та девушка, ради которой ты так далеко ехал... Я больше не она. Жизнь перестала быть тем, что живёшь после того дня. Теперь это просто то, что приходится выносить.
Vic Owen Я собираюсь...
[убит выстрелом в голову]
[последние слова]
Fitchum у меня с Джейн остались нерешённые дела...
[прерывается выстрелом]
Dan Frost Знаешь, я повидал немало таких, кто носит в себе ту же смерть, что и у тебя сейчас. Да, ты готов сделать очень большой прыжок, друг мой. Прямиком в преисподнюю. И пока ты горишь... знай, что Джейн и я будем прямо над тобой. И я хочу, чтобы ты...
[пауза, когда входит Джейн]
Dan Frost Я хочу, чтобы ты подумал об этом, учитывая то немногое время, что у тебя осталось.
Bill Hammond Не понимаю, что ты вообще видишь в этом парне, Джейн.
Jane Hammond [вспоминая] Бишоп строил новый город. Какой город без борделя? А потом, конечно, нужны девушки. Девушки, которым некому защитить.
Dan Frost Ну, жизнь я себе как-то по-другому представлял, Джейн. А ты как видела?
Jane Hammond В основном сверху. Я представляла... что мы просто так и остались там, в небе. Просто решили жить там. Хотя тяжело вспомнить... как всё казалось, когда знаешь... как оно на самом деле получилось.
Dan Frost Тебе нужно уходить, Джейн. Забирай девчонку и уноси ноги отсюда.
Jane Hammond Я всю жизнь бегаю. Это не кончается. Они приходят ко мне домой... Я буду его защищать. Что бы ни случилось, я должна встретить это лицом.
[последние реплики]
Dan Frost [усаживаем семью в их повозку с тентом] Ну что, поехали?
Jane Hammond Пошли.
