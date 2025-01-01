Меню
Kane Вы все там сдохнете! Все до одного! Вы умрёте!
Carol Ann Они вернулись.
Taylor Ты чувствуешь себя словно листок, подчинённый ветру, да?
Steve Freeling Да, именно так. Это я.
Taylor С того дня, как ты родился, так или иначе кто-то всегда что-то с тобой делал.
Steve Freeling Нет, я... я не думаю, что это правда.
Taylor И они делали это против твоей воли, а теперь ты чувствуешь себя беспомощным, словно лист на ветру.
Steve Freeling Тейлор, ты очень помог бы мне, если бы просто сказал, что у тебя на уме, чтобы я мог тебя понять.
Taylor Ты меня понимаешь. Как бы ни хотелось тебе жалеть себя, ты должен измениться. Я воин. Воин скорее проиграет и умрёт, чем пойдёт против своей природы. Это путь, который ты выбрал, хочешь ты того или нет. Ты должен взять полную ответственность.
Steve Freeling Ответственность за что?
Taylor Ответственность за всё. За всё в твоём мире.
Taylor Дети воевали в войнах, строили нации. Они сильны и смелы, не надо относиться к ним иначе только потому, что они молоды.
Steve Freeling [кричит] ПОЧЕМУ, ЧЁРТ ПОБЕРИ, ТЫ НАС НЕ ОСТАВЛЯЕШЬ?
[Стива затем бросает через гостиную из кресла]
Kane [в форме духа] Ты не можешь её удержать. Я не умер.
Diane [Стив, одержимый Кейном, начинает лапать Дайан] Дорогой, не надо. Не сейчас.
Steve Freeling [злится] Почему? Когда?
Diane Что ты имеешь в виду?
Steve Freeling Дайан, у меня тоже есть потребности.
Diane Ну, похоже, твои потребности сегодня вечером удовлетворены бутылкой.
Diane [Стив подходит сзади и хватает Дайан] О, Стивен, не надо!
Steve Freeling Дайан, ты меня пьяным называешь?
Diane Я тебя ни в чём не обвиняю.
Steve Freeling Обвиняешь. Но именно это ты и думаешь.
Diane Нет, я не думаю.
Steve Freeling Да, но это твои мысли. Я тебя знаю, и именно это ты думаешь.
Diane Хватит, Стивен.
Steve Freeling Дайан! Помнишь, как недавно, когда тебе было семь, ты помогала маме сажать цветы в саду? Ты это ясно видела.
Diane Как, чёрт побери, ты это знаешь?
Steve Freeling Потому что я умный.
[злится ещё больше]
Steve Freeling Ты думаешь, что все наши беды из-за Кэрол-Энн! Ты желаешь, чтобы Кэрол-Энн никогда не родилась! Ты никогда не хотела
[кричит]
Steve Freeling КЭРОЛ-ЭНН!
[Дайан пытается успокоить Стива]
Steve Freeling Но ты думала! Ты думала! Ты думала! Ты думала!
Diane Нет!
Steve Freeling Ты думала, детка! Тсс! Ты думала об этом! Ты думала! Тсс! Ты думала! У Дайан есть секреты!
Steve Freeling [Тейлор стоит у входной двери] Кто ты, чёрт возьми?
Taylor Меня зовут Тейлор.
Steve Freeling Отличное имя!
[к своей семье]
Steve Freeling Пошли, давай!
Taylor Танджина Барронс меня прислала.
Steve Freeling Да ну? Передай привет этому магическому карлику от нас, хорошо?
Taylor [говорит о Робби] Он хочет быть мужчиной.
Diane Ну, быть мужчиной можно по-разному. Не уверен, что ношение когтей и боевой раскраски — один из них.
Taylor Откуда тебе знать?
Diane Что?
Taylor Ты ведь не мужчина, да?
Diane Ладно, я не мужчина. Но ты ведь не мать. Моя задача — сделать всё, чтобы мои дети были частью нормального мира. Мира школ, друзей, любви и своих собственных семей когда-нибудь.
Taylor Ну, это хорошо.
Diane Да, я знаю. И я надеюсь, что они скоро научатся забывать обо всём этом.
Taylor Забывая, не научишься.
Diane Ну и что ты хочешь, чтобы я сделала? Они же всего лишь дети, ради Бога.
Taylor Дети воевали. Они строили государства. Они сильные и смелые. Не стоит недооценивать их только потому, что они молоды.
Kane [Стиву о Тейлоре] Пожалуйста! Откройте сердца и разум тому, что я говорю. Он опасен. Я вижу, что он сильно влияет на эту семью. К кому обращаются ваша жена и дети со своими проблемами? К нему, верно? Они больше не доверяют вам, но вы боитесь, что не достаточно мужик, чтобы держать эту семью вместе.
Steve Freeling [ошеломлённый] Откуда ты знаешь?
Kane Потому что я умный. И я твой друг. И я знаю... что ты думаешь.
Steve Freeling Как?
Kane Дай войти, поговорим об этом. Дай войти.
Steve Freeling [колеблющийся] Ты мой друг.
Kane Дай войти.
Carol Anne Freeling [откуда-то из дома] Папа?
Kane Сейчас! Пока не стало слишком поздно!
Steve Freeling Нет!
Kane [в ярости] Вы все сдохнете там! ВСЕ ВЫ СДОХНЕТЕ!
Steve Freeling Убирайся к черту отсюда!
Kane Жаль, что ты всё ещё не убеждён. Был рад побывать у тебя.
Carol Anne Итак, после того как Алиса упала в кроличью нору, почему она выпила из этой бутылки?
Diane Потому что на ней было написано: «Выпей меня».
Carol Anne Ага. Их собирались поймать... и увезти в какое-то плохое место?
Diane Да, но помни, Алиса всё равно добралась домой, верно?
Carol Anne А она знала, почему они хотят её обидеть?
Diane Думаю, нет, дорогая.
Carol Anne Потому что я знаю.
Diane Знаешь что?
Carol Anne Почему они здесь.
Diane Почему, малыш? Зачем они здесь?
Carol Anne (на грани слёз) Потому что им больше некуда идти!
Old Indian Машина всё ещё злая, да?
Steve Freeling Злая? Эта машина в ярости!
Steve Freeling Ты в сговоре с той дамой там?
Taylor Я ни с кем не сговариваюсь.
Steve Freeling [Тейлору после того, как он узнает, что его дом проклят] Ты остаёшься, а мы уходим!
Grandma Jess in another person's body Послушайте, дети. От этого нельзя убежать. Оно вышло на связь и не остановится ни перед чем. Нужно сражаться с ним в лоб. Держитесь вместе. Любите друг друга. Будьте смелыми.
Diane Стивен, у нас почти нет денег.
Steve Freeling Ладно, у нас нет денег, но мы не голодаем!
Diane Ладно. Но мне не нравится жить на деньги мамы, и я думаю, что мы заслуживаем свой собственный дом снова когда-нибудь.
Steve Freeling Ох, дорогая, блин... Видишь, в этом мы с тобой разные, Дайан, я — за движение вниз. Я не просто с этим смиряюсь, я в этом кайфую — мне нравится выходить на улицы и встречать людей; мне нравится продавать пылесосы, мне нравится таскать трубы и приборы в моём маленьком демонстрационном чемодане.
[щёлкает пальцами]
Steve Freeling Давай разбудим детей, и мы раскрасим машину в разные цвета, как флюоресцентные, как раньше, когда мы были немного чудаковатыми, знаешь — *Чудаки Фриленги*, снова в дороге! Семья, чей дом исчез! Посмотри, как они его найдут, Дайан! Я не собираюсь расстраиваться, но скажу тебе одно — я им напишу, и когда подпишу письмо, подпишусь как *Господин Президент!*
Steve Freeling [Стив и Робби слушают игру в бейсбол по радио, и один из игроков только что сделал хоум-ран] Видел, Робби?
Robbie Freeling Нет, пап, я не видел.
Taylor Твоя машина?
Steve Freeling [видит дым из-под капота] Да?
Taylor Очень злится.
Steve Freeling Ага.
Taylor Я починю.
Steve Freeling Сделаешь её счастливой?
Taylor Да.
Steve Freeling Хорошо.
Steve Freeling [Тейлору] Можешь оставаться в доме, хорошо. Можешь взять мою ауру, мои духи, призраков, всё, всю эту хрень. Но руки прочь от моей машины, понял? Руки прочь! Она в худшем состоянии, чем была раньше.
Taylor Машина всё ещё злая, да?
Steve Freeling Злая? Эта машина в ярости!
Taylor Он все еще здесь. Он чувствует, что она принадлежит ему.
Diane Но почему?
Taylor Не знаю, но он привык получать то, что хочет.
Steve Freeling Тейлор, кто он? Что он такое?
Taylor Это человек, одержимый демоном, затерянный в измерении, окружающем наш мир. Это существо думает, что его мир и наш — одно и то же.
Diane Но почему он не знает, что мертв?
Taylor Потому что он нет.
Steve Freeling Как такое возможно?
Taylor Ничто по-настоящему не умирает, как гусеница, превращающаяся в бабочку. Смерть лишь переводит нас в другое состояние бытия. Этот человек был злом, и его душа осталась злой, потому что он выбирает не видеть свет и не переходить в иной уровень сознания.
Steve Freeling Как же нам с ним справиться?
Taylor Пока мы не научимся побеждать его, мы не позволим ему выиграть.
Steve Freeling [саркастично] Вот это да! Ну и хрень!
Diane Полагаю, у тебя есть свой план?
Steve Freeling НУ И ХРЕНЬ!
Taylor Слушай, не сдавайся сейчас. Этот дух очень хитёр. Он знает, что твоя сила — любовь, и он тебя за это ненавидит. Он пытается разорвать вашу семью и будет пробовать дальше. Если у него получится, он овладеет Кэрол-Энн... и разрушит твой дух.
[последние реплики]
Taylor Твоя машина.
Steve Freeling Да, ну она довольна.
Taylor Пока нет.
Steve Freeling Как мы её сделаем счастливой?
Taylor Она хочет поехать со мной домой.
Steve Freeling Ты спросила?
Taylor Да.
Steve Freeling Ладно, она твоя, забирай.
Diane Мы благодарим вас.
Steve Freeling Завелась сразу.
Robbie Freeling Пап, ты отдал нашу машину?
Steve Freeling Да.
Diane Но Стивен, у нас нет... нам нужно ехать домой.
Steve Freeling Тейлор, стой! Эта машина нуждается во мне, Тейлор.
Taylor Это иллюзия. Чудовище лжёт! Пройди сквозь пламя, сейчас!
Kane Ты заблудилась, дорогая? Ты боишься, милая? Тогда почему бы тебе не пойти со мной?
Carol Anne Freeling Нет!
Kane Ну что ж! Я спою тебе песню... пока не вернётся твоя мама!
[поёт]
Kane Бог в Своём Святом Храме! Земные мысли — молчите сейчас!
Steve Freeling [видит, как Кэрол-Энн прячется в машине] Кэрол... открой дверь, солнышко. Давай, милая, открой дверь. Подними ручку, дорогая. Давай, милая, открой... ой, дорогая, это не папа был наверху в ванной, ты же знаешь.
Carol Anne Freeling Я читала про эти танцы дождя, я знаю.
Robbie Freeling Нам дождь не нужен.
Steve Freeling Тейлор сказал, что мы вернёмся вместе, как семья, все мы.
Robbie Freeling Ты веришь ему, пап?
Diane Дорогой, ты умно сделал, что спрятался в машине.
Carol Anne Freeling Это была не моя идея. Тейлор сказал, что это единственное безопасное место.
Robbie Freeling Пап, ты ему веришь?
Steve Freeling Я... я верю... я верю тебе, сын... я верю.
Steve Freeling [держит бутылку текилы] Текила. Текйилла!
Diane [видит мёртвые тела, похороненные под развалинами дома Фрилингов] О нет, о Боже, они все... они все умирают здесь, о Боже. Они все тянутся к нему, к тому, кто никогда не вернётся, и всё из-за того, что они его боготворили.
Taylor Объединитесь. Свет семьи может его победить. Это тот момент, к которому вы шли всю свою жизнь.
Gramma-Jess Дайан, ты должна идти дальше, не боясь, в этой жизни. Ты не хочешь вселять страх в того ребенка, который действительно одарён и полон знаний.
Diane Я не хочу, чтобы она была одарённой!
Robbie Freeling Пап, нам опять переезжать?
Steve Freeling Не знаю, Робби. Подумаю над этим.
Diane Куда мы могли бы пойти?
Carol Anne Freeling В Диснейленд?
Robbie Freeling Фу, не веди себя, как младенец!
Diane Тсс!
Carol Anne Freeling А как насчёт Донатса?
Robbie Freeling Заткнись, идиот!
Steve Черт побери, почему вы нас не ОСТАВИТЕ В ПОКОЕ!
Kane Ты не сможешь её удержать, Я НЕ МЕРТВ!
Taylor [видит, как Стив смеётся над чем-то] Смешно?
Steve Freeling Ну, мне нравится спортклуб, я просто хочу знать, когда мне выдадут ключ от шкафчика.
Taylor Чувство юмора — это хорошо. Оно тебе пригодится.
Taylor [после того, как вдохнула зачарованный дым в рот Стиву] Дым, сделай его единым с силой и знанием.
Robbie Freeling Почему у нас нет телевизора, как у всех?
Steve НЕТ! У нас не будет телевизора.
Robbie Freeling ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Значит, мне придётся вырасти отсталым!
Steve ДАВАЙ, РОБ! Дети не становятся ОТСТАЛЫМИ из-за отсутствия телевизора.
Тангина Барронс [Фриллинги победили Кейна] Слава Богу, слава Богу!
Тейлор [Стиву] Вот это бой, а?
Carol Anne Привет, бабушка. У тебя теперь есть крылья? У моего балетного костюма есть. Бабушка? Кто ты? Нет, э-э-нет. Я не помню. Что?
Toy robot Привет, малышка. Я твой друг. Мы хотим ангела.
Robbie Freeling Кэрол Энн, что происходит? Кэрол Энн, что ты делаешь? Кэрол Энн, давай. Что ты делаешь?
Kane [своим последователям] Идите за мной!
Diane [видение Кейна и его последователей] Это он, он проповедник. Они следуют за ним в смерти так же, как и при жизни. Они запечатывают себя в пещере, потому что Кейн говорит, что наступит конец света.
Kane Иди со мной!
Diane День конца пришёл и ушёл, но Кейн не позволит им уйти. Нет, нет.
Tangina Barrons О, Дайан. Теперь всё ясно. Когда ты вернула Кэрол-Энн в этот мир, его последователи стали неспокойны, потому что вкусили свет её сущности, её жизненной силы.
Diane И теперь он хочет вернуть её.
Tangina Barrons Этот человек уже не человек. Он — Зверь.
Steve Тейлор! Тейлор, ты где, чёрт побери? Здесь больше небезопасно. Мой сын чуть не умер, а ты просто сидишь.
Taylor Я защищал Кэрол Энн. Он идёт за ней, не за Робби, не за тобой или Дайан.
Diane Они снова отказали нам в иске.
Steve Freeling Что?
Diane Я же говорила, что не надо было говорить, что дом просто исчез в никуда.
Taylor Вам нужно вернуть семью в Куэста Верде.
Steve Freeling Что?
Taylor Злой дух, который преследует вас. Он знает, кто вы. Где вы. Как вас найти. Какие у вас слабости. Твой лучший шанс — встретиться с ним и застать врасплох на его территории.
Steve Freeling Но, Тейлор, как же Дайан и дети?
Taylor Они — твоя сила, а ты — их.
Steve Freeling Все так плохо, Тейлор?
Taylor То, что ты считаешь отчаянным, я вижу неизбежным.
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джулиан Бек
Julian Beck
Хезер О’Рурк
Heather O'Rourke
Уилл Сэмпсон
Will Sampson
Крэйг Т. Нельсон
Craig T. Nelson
ДжоБет Уильямс
ДжоБет Уильямс
JoBeth Williams
Оливер Робинс
Oliver Robins
Джеральдин Фицджералд
Geraldine Fitzgerald
Зельда Рубинштейн
Zelda Rubinstein
