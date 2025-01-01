Taylor Ты чувствуешь себя словно листок, подчинённый ветру, да?

Steve Freeling Да, именно так. Это я.

Taylor С того дня, как ты родился, так или иначе кто-то всегда что-то с тобой делал.

Steve Freeling Нет, я... я не думаю, что это правда.

Taylor И они делали это против твоей воли, а теперь ты чувствуешь себя беспомощным, словно лист на ветру.

Steve Freeling Тейлор, ты очень помог бы мне, если бы просто сказал, что у тебя на уме, чтобы я мог тебя понять.

Taylor Ты меня понимаешь. Как бы ни хотелось тебе жалеть себя, ты должен измениться. Я воин. Воин скорее проиграет и умрёт, чем пойдёт против своей природы. Это путь, который ты выбрал, хочешь ты того или нет. Ты должен взять полную ответственность.

Steve Freeling Ответственность за что?