Taylor
Он все еще здесь. Он чувствует, что она принадлежит ему.
Taylor
Не знаю, но он привык получать то, что хочет.
Steve Freeling
Тейлор, кто он? Что он такое?
Taylor
Это человек, одержимый демоном, затерянный в измерении, окружающем наш мир. Это существо думает, что его мир и наш — одно и то же.
Diane
Но почему он не знает, что мертв?
Taylor
Потому что он нет.
Steve Freeling
Как такое возможно?
Taylor
Ничто по-настоящему не умирает, как гусеница, превращающаяся в бабочку. Смерть лишь переводит нас в другое состояние бытия. Этот человек был злом, и его душа осталась злой, потому что он выбирает не видеть свет и не переходить в иной уровень сознания.
Steve Freeling
Как же нам с ним справиться?
Taylor
Пока мы не научимся побеждать его, мы не позволим ему выиграть.
Steve Freeling
[саркастично]
Вот это да! Ну и хрень!
Diane
Полагаю, у тебя есть свой план?
Steve Freeling
НУ И ХРЕНЬ!
Taylor
Слушай, не сдавайся сейчас. Этот дух очень хитёр. Он знает, что твоя сила — любовь, и он тебя за это ненавидит. Он пытается разорвать вашу семью и будет пробовать дальше. Если у него получится, он овладеет Кэрол-Энн... и разрушит твой дух.