CinderellaМистер Ящер, мне страшно. Я всего лишь девушка, а не принцесса.
Lizard FootmanА я всего лишь ящер, а не камердинер. Наслаждайся, пока можешь.
[последние слова]
Крестная фея[рассказчик]И вот Кит и Элла поженились. И я могу сказать вам, как её крестная фея, что их считали самыми прекрасными и добрыми правителями, которых когда-либо знало королевство. И Элла продолжала смотреть на мир не таким, какой он есть, а таким, каким он мог бы быть, если только верить в смелость, доброту и иногда, всего чуть-чуть...
CinderellaЯ — Золушка. Ваше Величество, я не принцесса. У меня нет кареты, нет родителей, нет приданого. Я даже не знаю, подойдет ли эта прекрасная туфелька. Но если подойдет — примете ли вы меня такой, какая я есть? Простая честная деревенская девушка, которая вас любит?
Prince CharmingКонечно, приму. Но только если ты примешь меня таким, какой я есть, учеником, который еще учится своему ремеслу. Пожалуйста...
[Принц приглашает Эллу сесть на ближайший стул, в то время как Великий герцог смотрит с опаской, капитан улыбается, надевая туфельку на ногу Эллы. Она идеально подходит! Он берет Эллу за руку и как раз собирается поцеловать, когда в комнату врываются Дризелла и Анастасия]
KingТебе не нужно быть одному. Возьми в жёны невесту. Принцессу Челину. Что если я прикажу тебе это сделать?
Prince CharmingЯ люблю и уважаю тебя, но не сделаю этого. Я считаю, что нам не нужно искать силу или руководство за нашими пределами. Всё, что нам нужно, прямо перед нами, и нам лишь нужно иметь смелость и быть добрыми, чтобы это увидеть.
KingИменно так. Ты стал своим человеком. Хорошо. И, возможно, за то немногое время, что у меня осталось, я смогу стать отцом, которого ты заслуживаешь. Ты не должен жениться ради выгоды. Ты должен жениться ради любви. Найди эту девушку. Найди её. Ту, о которой все говорят. Забывчивую...
Cinderella[тоже улыбается]Как красиво! Ей бы очень понравилось!
Золушка[плачет после того, как леди Тремейн, Дризелла и Анастасия разорвали платье матери и ушли на бал без неё]Прости меня, мамочка. Прости. Я обещала быть смелой, но я не могу. Больше не могу. Я больше не верю!
Леди Тремейн[держит хрустальную туфельку]Ищете это? За этой вещицей, должно быть, стоит целая история. Не расскажете мне? Хм? Ну что ж, я расскажу вам историю. Давным-давно жила-была *прекрасная* молодая девушка, которая вышла замуж по любви. И у неё было две любящие дочери. Всё было хорошо. Но однажды её муж, свет её жизни, умер. В следующий раз она вышла замуж ради дочерей. Но и этого мужчину у неё отняли. И ей пришлось каждый день смотреть на его любимое дитя. Она надеялась выдать замуж одну из своих красивых, но глупых дочерей за принца. Но его голову покорила девушка с хрустальными туфельками. И так я жила долго и несчастливо. Моя история, похоже, окончена.
Lady TremaineВот как ты заплатишь мне, если хочешь получить желаемое. Никто не поверит грязной слуге без семьи, если ты заявишь о своих правах на сердце принца. Но с солидной леди, которая тебя поддержит, тебя не проигнорируют. Когда ты выйдешь замуж, именно *я* стану главой королевского двора. Анастасию и Дризеллу мы выдадим за богатых дворян, а *я* займусь этим мальчишкой.
Fairy Godmother[рассказывает Элла, уходя из дома, а леди Тремейн наблюдает за ними с лестницы с неодобрением]Прощены или нет, мачеха Золушки и её дочери скоро уйдут с великим герцогом и больше никогда не ступят на землю королевства.
[Анастасия пытается натянуть стеклянную туфельку, которая ей явно мала]
Анастасия[продолжительный, неженственный стон]*ОНА НА МНЕ!*
ЗолушкаНо... *Все* дамы королевства приглашены, по приказу короля.
Леди ТремейнЭто *король* у меня на уме. Было бы оскорблением для королевской особы вести тебя во дворец в этих старых лохмотьях.
Золушка[в ужасе]Лохмотья? Это было платье моей матери.
Леди Тремейн[Тремейн медленно приближается к Элле]Ох... Придётся тебе сказать: вкус у твоей матери был сомнительный. Эта *штука* настолько древняя, что вот-вот развалится на куски.
[Тремейн резко дергает за рукав платья Эллы, из-за чего рукав полностью рвётся]
Принцесса Челина из СарагосыТы так же прекрасна, как на своей фотографии, а твое маленькое королевство просто очаровательно.
Fairy Godmother[рассказчик]Великой утешением для Эллы были письма, которые отец присылал с путешествий. Недели вдали тянулись в месяцы, но каждый день приносил его мысли из далёких стран. Пока однажды поздним днём...
Lady TremaineРазве вы не видите? Всё это не важно. Мы разорены. Как нам теперь жить?
Cinderella[плачет, оборачиваясь к Фермеру Джону]Спасибо. Вам, наверное, было очень тяжело.
Фея-крёстная[рассказ, после смерти отца Эллы]Как же жить дальше. Пришлось экономить. Мачеха выгнала слуг. Мачеха и сводные сёстры постоянно плохо с ней обращались. Со временем они стали считать Эллу не сестрой, а служанкой. И так Элла осталась делать всю работу. В этом было и своё благо — это отвлекало её от горя. По крайней мере, так говорила мачеха. А она и её две дочери с радостью обеспечивали Элле массу забот и хлопот. В их защиту можно сказать, что они делились с ней едой — точнее, объедками со своего стола. У неё почти не было друзей. Ну, её друзья были очень маленькими.
Золушка[увидев Гас-Гуса и его мышиных друзей]Вот ты где. Пойдёшь со мной поужинать, да?
Фея-крёстнаяНо тех друзей, что у неё были, она принимала с открытым сердцем и открытой рукой.
Золушка[ставит перевёрнутую чашку и маленькую салфетку]Твой столик.
Фея-крёстнаяИногда к вечеру в холодном чердаке было слишком сыро, и она ложилась греться у тлеющих углей камина.
Lady Tremaine[Капитан и леди Тремейн входят в комнату Золушки]Видишь? Я же говорил, что здесь никого важного нет.
ЗолушкаНу, ты должна взять её с собой в путь и думать обо мне, когда будешь на неё смотреть. А когда вернёшься с ней — значит, ты со мной. И это то, чего я действительно хочу. Чтобы ты вернулась. Во что бы то ни стало.
Ella's FatherЭлла, пока меня не будет, я хочу, чтобы ты была добра к своей мачехе и сводным сёстрам, даже если они порой... доставляют трудности.
Ella's FatherСпасибо. Я всегда оставляю часть себя здесь, Элла. Запомни это. И-и-и твоя... твоя мать тоже здесь, хоть ты её и не видишь. Она — самое сердце этого дома. И поэтому мы должны всегда беречь этот дом, ради неё.
Prince CharmingПослушай, прости меня. Я думал, ты будешь ко мне относиться иначе, если узнаешь. Я принял тебя за хорошую, честную деревенскую девушку, а теперь вижу, что ты не хотела впечатлять простого солдата.
Lady Tremaine[Элла отвечает по-французски]Хорошо. Отлично. Тогда дело решено. А теперь — марш! Каждая девушка в королевстве будет гнаться за принцем. Ты должна успеть первой, пока портниха не завалилась работой!
Anastasia[идёт следом]Расскажи мне, что она сказала, Дризелла.
DrizellaЯ говорю по-французски, а не по-итальянски!
CaptainГоворят, она принцесса. Наш принц, похоже, очарован ею.
Grand DukeОна сразу к нему пошла. Надо признать, у неё есть талант.
Lady TremaineВульгарная, молодая развязная особа ворвалась на бал, без сопровождения, если хотите, и к ужасу всех, бросилась на принца.
AnastasiaИ он действительно танцевал с этой уродиной.
Cinderella[поётся]Когда я стану королём, дилли, дилли, Ты будешь королевой, Лаванда зелена, дилли, дилли, Лаванда синяя, Если ты любишь меня, дилли, дилли, Я полюблю тебя, Пусть поют птицы, дилли, дилли...
ЗолушкаЧто ты задумал, Люцифер? Жаклин — моя гостья, а гостей есть нельзя.
Prince CharmingЕсли я вынужден жениться, не могу ли я выбрать, например, хорошую и честную деревенскую девушку?
Grand DukeСколько дивизий эта «хорошая и честная деревенская девушка» нам обеспечит? Как она сделает королевство сильнее? Мы — маленькое королевство среди великих держав, Ваша Королевская Светлость. И мир опасен.