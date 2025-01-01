Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Золушка Цитаты из фильма Золушка

Цитаты из фильма Золушка

Ella's Mother Я должна рассказать тебе секрет, который поможет пройти через все испытания, что приготовила жизнь. Будь смелой и добрая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Goose Coachman Я не умею водить, я — гусь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ella's Mother Где есть доброта, там есть и добро. Где есть добро, там есть и волшебство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Я твоя Волосатая Крыса... Ой! То есть, твоя Фея Крестная.
[после того, как Золушка находит её снаружи и спрашивает, кто она]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine [из трейлера] Разве тебе не лучше поесть, когда вся работа будет сделана, Элла?
Cinderella Да, мачеха.
Lady Tremaine Не обязательно так меня называть; достаточно «мадам».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из ТВ-ролика и вырезанной сцены]
Lady Tremaine Чего это ты натворила?
Cinderella Ничего, мечтаю, вот и всё.
Lady Tremaine Тогда *взбодрись*!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Я должен увидеть её снова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Пожалуйста.
Cinderella Нет, мне нельзя.
Prince Charming Нужно.
Cinderella Нет, мне нельзя.
Prince Charming Нужно.
Cinderella Нет, мне нельзя.
Prince Charming Нужно.
Cinderella Я сделаю!
Prince Charming Можно?
Cinderella Пожалуйста.
[смеётся]
Cinderella Ой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Мистер Ящер, мне страшно. Я всего лишь девушка, а не принцесса.
Lizard Footman А я всего лишь ящер, а не камердинер. Наслаждайся, пока можешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Крестная фея [рассказчик] И вот Кит и Элла поженились. И я могу сказать вам, как её крестная фея, что их считали самыми прекрасными и добрыми правителями, которых когда-либо знало королевство. И Элла продолжала смотреть на мир не таким, какой он есть, а таким, каким он мог бы быть, если только верить в смелость, доброту и иногда, всего чуть-чуть...
[шёпотом]
Крестная фея в волшебство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain [Золушке] Мисс, вы призваны и обязаны явиться к своему королю.
Lady Tremaine Я запрещаю вам это делать!
Captain А я запрещаю тебе запрещать ей! Кто ты такая, чтобы останавливать королевского офицера? Ты императрица? Святая? Божество?
Lady Tremaine Я её мать.
Cinderella [резко] Ты никогда не была... и никогда не будешь моей матерью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [из трейлера] Это было старое платье моей мамы.
Леди Тремейн Это было бы оскорблением — вести тебя во дворец в этих старых тряпках.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Мадам, в вашем доме больше нет ни одной девушки?
Lady Tremaine Нет!
Captain Так ваша кошка научилась петь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [пока она с Китом танцует на балу] Все смотрят на тебя.
Принц Молодой Поверь, все смотрят именно на тебя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine [золушке, после того как она, Дризелла и Анастасия разорвали платье матери Золушки] Запомни мои слова: ты *никак* не пойдёшь на бал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ella's Mother Ты всё ещё веришь, что они тебя понимают?
Ella Разве нет, мама?
Ella's Mother О, да. Я верю, что животные слушают и разговаривают с нами, если мы только умеем их слышать. Так мы учимся заботиться о них.
Ella А кто тогда заботится о нас?
Ella's Mother Волшебные крестные мамы, конечно же.
Ella А ты в них веришь?
Ella's Mother Я верю во всё.
Ella Тогда я тоже верю во всё!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [когда они направляются на балкон дворца, чтобы приветствовать свой народ во время свадьбы] Готова?
Прекрасный принц К чему угодно, лишь бы с тобой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine [указывает на тарелку с завтраком Эллы] Для кого это? Мы кого-то забыли?
Cinderella [улыбается] Это моё место.
Lady Tremaine О, кажется, слишком много ждать, что ты приготовишь завтрак, подашь его и ещё сядешь с нами. Тебе не лучше поесть, когда вся работа будет сделана, Элла? Или, может, *Золуш*-Элла? Хмм?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Кто ты?
Cinderella Я — Золушка. Ваше Величество, я не принцесса. У меня нет кареты, нет родителей, нет приданого. Я даже не знаю, подойдет ли эта прекрасная туфелька. Но если подойдет — примете ли вы меня такой, какая я есть? Простая честная деревенская девушка, которая вас любит?
Prince Charming Конечно, приму. Но только если ты примешь меня таким, какой я есть, учеником, который еще учится своему ремеслу. Пожалуйста...
[Принц приглашает Эллу сесть на ближайший стул, в то время как Великий герцог смотрит с опаской, капитан улыбается, надевая туфельку на ногу Эллы. Она идеально подходит! Он берет Эллу за руку и как раз собирается поцеловать, когда в комнату врываются Дризелла и Анастасия]
Drizella [с извинениями] Золушка! Элла! Моя дорогая сестра! Прости меня, очень прошу прощения.
[обе делают реверанс перед Золушкой и принцем]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grand Duke Я уверен, твой отец говорил с тобой о твоём поведении в лесу.
Prince Charming А какое тебе до этого дело, Великий Герцог?
Grand Duke Твои дела — мои дела, Ваше Королевское Высочество. Нельзя отпустить оленя на свободу.
Prince Charming Только потому, что так принято, не значит, что так и надо делать. Или что-то в этом роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Я чуть не забыла. Помни, волшебство продержится недолго. С последним отблеском последнего колокола, в последний удар полуночи, чары рассеются, и всё вернётся, как было прежде.
Cinderella Полночь?
Fairy Godmother Полночь.
Cinderella Времени более чем достаточно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella [вздыхает, когда она и Кит смотрят на портреты своих родителей в галерее перед выходом на балкон, чтобы поприветствовать народ своего королевства] Они бы очень любили друг друга.
Prince Charming Надо обязательно сделать твой портрет.
Cinderella [смешится] О, нет, я просто ненавижу себя на картинах.
Prince Charming Будь доброй.
Cinderella [снова смешится] И смелой.
Prince Charming И всё будет хорошо.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [леди Тремейн] Я прощаю вас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Уверена, ни одна в королевстве не затмит моих дочерей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [после того, как леди Тремейн разбивает туфельку о стену; в ужасе и гневе] Почему? Почему ты такая *жестокая*? Я не понимаю. Я старалась быть к тебе доброй.
Леди Тремейн Ты? Доброй ко мне?
Золушка Да. И хотя *никто* не заслуживает такого обращения, как со мной поступали ты. Почему ты так делаешь? ПОЧЕМУ?
Леди Тремейн Почему? Потому что ТЫ *молода*, *невинна* и *добра*, а я...
Золушка [она яростно разворачивается и уходит, запирая Золушку в комнате] Нет! Нет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Ну, иди же... ведь ты *обязательно* пойдёшь на бал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Король умирает]
Prince Charming Отец, не уходи.
King Я должен.
[пауза]
King Тебе не нужно быть одному. Возьми в жёны невесту. Принцессу Челину. Что если я прикажу тебе это сделать?
Prince Charming Я люблю и уважаю тебя, но не сделаю этого. Я считаю, что нам не нужно искать силу или руководство за нашими пределами. Всё, что нам нужно, прямо перед нами, и нам лишь нужно иметь смелость и быть добрыми, чтобы это увидеть.
King Именно так. Ты стал своим человеком. Хорошо. И, возможно, за то немногое время, что у меня осталось, я смогу стать отцом, которого ты заслуживаешь. Ты не должен жениться ради выгоды. Ты должен жениться ради любви. Найди эту девушку. Найди её. Ту, о которой все говорят. Забывчивую...
Prince Charming Которая теряет свои туфельки.
King [смеётся] Туфельки теряет...
[Принц смеётся и тоже плачет]
King Будь жизнерадостным, мальчик.
Prince Charming Спасибо, отец.
King Я люблю тебя, Кит.
Prince Charming Я люблю тебя, отец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Фея-крестная?
Fairy Godmother Да, что такое?
Cinderella Платье моё, я не могу идти в этом платье. Ты можешь починить его?
Fairy Godmother Починить? Нет-нет, я превращу его во что-то новое.
Cinderella О, нет, пожалуйста, не надо. Это было платье моей мамы, и... и я хочу надеть его, когда пойду во дворец. Это почти как... взять её с собой.
Fairy Godmother Я понимаю. Но думаю, она не возражала бы, если я... немножко приукрашу? Не против красивого синего?
Cinderella [шёпотом] Нет.
[Используя волшебную палочку, Фея-крестная превращает порванное розовое платье Золушки в ослепительное синее бальное платье]
Fairy Godmother [улыбается с удовлетворением] Вот так!
Cinderella [тоже улыбается] Как красиво! Ей бы очень понравилось!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [плачет после того, как леди Тремейн, Дризелла и Анастасия разорвали платье матери и ушли на бал без неё] Прости меня, мамочка. Прости. Я обещала быть смелой, но я не могу. Больше не могу. Я больше не верю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Леди Тремейн [держит хрустальную туфельку] Ищете это? За этой вещицей, должно быть, стоит целая история. Не расскажете мне? Хм? Ну что ж, я расскажу вам историю. Давным-давно жила-была *прекрасная* молодая девушка, которая вышла замуж по любви. И у неё было две любящие дочери. Всё было хорошо. Но однажды её муж, свет её жизни, умер. В следующий раз она вышла замуж ради дочерей. Но и этого мужчину у неё отняли. И ей пришлось каждый день смотреть на его любимое дитя. Она надеялась выдать замуж одну из своих красивых, но глупых дочерей за принца. Но его голову покорила девушка с хрустальными туфельками. И так я жила долго и несчастливо. Моя история, похоже, окончена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Вот как ты заплатишь мне, если хочешь получить желаемое. Никто не поверит грязной слуге без семьи, если ты заявишь о своих правах на сердце принца. Но с солидной леди, которая тебя поддержит, тебя не проигнорируют. Когда ты выйдешь замуж, именно *я* стану главой королевского двора. Анастасию и Дризеллу мы выдадим за богатых дворян, а *я* займусь этим мальчишкой.
Cinderella Но он не мальчик.
Lady Tremaine А ты кто такая? Как бы *ты* управляла королевством? Лучше доверь это мне — так мы все получим то, чего хотим.
Cinderella Нет.
Lady Tremaine Нет?
Cinderella Я не смогла защитить от тебя отца, но я защищу принца *и* королевство, несмотря ни на что.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Как очаровательно, просто безупречно очаровательно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother [рассказывает Элла, уходя из дома, а леди Тремейн наблюдает за ними с лестницы с неодобрением] Прощены или нет, мачеха Золушки и её дочери скоро уйдут с великим герцогом и больше никогда не ступят на землю королевства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Анастасия пытается натянуть стеклянную туфельку, которая ей явно мала]
Анастасия [продолжительный, неженственный стон] *ОНА НА МНЕ!*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Но... *Все* дамы королевства приглашены, по приказу короля.
Леди Тремейн Это *король* у меня на уме. Было бы оскорблением для королевской особы вести тебя во дворец в этих старых лохмотьях.
Золушка [в ужасе] Лохмотья? Это было платье моей матери.
Леди Тремейн [Тремейн медленно приближается к Элле] Ох... Придётся тебе сказать: вкус у твоей матери был сомнительный. Эта *штука* настолько древняя, что вот-вот развалится на куски.
[Тремейн резко дергает за рукав платья Эллы, из-за чего рукав полностью рвётся]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Принцесса Челина из Сарагосы Ты так же прекрасна, как на своей фотографии, а твое маленькое королевство просто очаровательно.
Принц Очаровательный Надеюсь, наше королевство не покажется тебе слишком тесным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Пожалуйста, не дай им причинить ему боль.
Принц Но мы охотимся, видишь ли. Так принято.
Золушка Только потому, что так принято, не значит, что так и надо!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Почему ты плачешь?
Cinderella Ой, ничего такого.
Fairy Godmother Ничего? Ничего? Что значит чашка молока? Ничего. Но доброта превращает это во всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother [после того, как теплица и тыква превратились в золотую карету] Вот! Карета!
Cinderella [с заворожённой улыбкой] Ты правда моя крестная фея!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella [вход на бал] Господин Кит.
Prince Charming Это ты, правда?
Cinderella Именно так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother [рассказчик] Великой утешением для Эллы были письма, которые отец присылал с путешествий. Недели вдали тянулись в месяцы, но каждый день приносил его мысли из далёких стран. Пока однажды поздним днём...
Cinderella [отвечая у двери] Фермер Джон?
Farmer Мисс Элла. Это ваш отец, мисс. Он заболел в дороге. Он скончался, мисс. Его больше нет. До самого конца он говорил только о вас, мисс. И о вашей матери. Я должен был передать вам это.
[он протягивает ей тонкую веточку дерева]
Anastasia А что насчёт моего кружева?
Drizella Мой зонтик?
Lady Tremaine Разве вы не видите? Всё это не важно. Мы разорены. Как нам теперь жить?
Cinderella [плачет, оборачиваясь к Фермеру Джону] Спасибо. Вам, наверное, было очень тяжело.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фея-крёстная [рассказ, после смерти отца Эллы] Как же жить дальше. Пришлось экономить. Мачеха выгнала слуг. Мачеха и сводные сёстры постоянно плохо с ней обращались. Со временем они стали считать Эллу не сестрой, а служанкой. И так Элла осталась делать всю работу. В этом было и своё благо — это отвлекало её от горя. По крайней мере, так говорила мачеха. А она и её две дочери с радостью обеспечивали Элле массу забот и хлопот. В их защиту можно сказать, что они делились с ней едой — точнее, объедками со своего стола. У неё почти не было друзей. Ну, её друзья были очень маленькими.
Золушка [увидев Гас-Гуса и его мышиных друзей] Вот ты где. Пойдёшь со мной поужинать, да?
Фея-крёстная Но тех друзей, что у неё были, она принимала с открытым сердцем и открытой рукой.
Золушка [ставит перевёрнутую чашку и маленькую салфетку] Твой столик.
Фея-крёстная Иногда к вечеру в холодном чердаке было слишком сыро, и она ложилась греться у тлеющих углей камина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine [Капитан и леди Тремейн входят в комнату Золушки] Видишь? Я же говорил, что здесь никого важного нет.
Captain [леди Тремейн] Еще посмотрим.
Captain [Золушке] Мисс, вас просят и требуют явиться к королю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка [скептически по отношению к утверждению Феи-крестной о своей личности] Не может быть.
Фея-крестная Почему нет?
Золушка Их не существует. Это выдумки для детей.
Фея-крестная А твоя мама в них верила? Не говори нет, я же слышала.
Золушка Ты слышала её?
Фея-крестная Ой, ерунда, ерунда. Ладно! Сначала самое главное. Я переоденусь в что-то удобное.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain [перехитрить Кита во время фехтования] Просыпайся, ваше королевское высочество. Ты как в тумане.
Prince Charming О, извини.
Captain Ты не в себе с охоты.
Prince Charming Это та чудесная девушка. Не могу перестать о ней думать.
Captain Девушек полно.
Prince Charming Но её душа, её доброта...
Captain Ты не думаешь, что у неё есть сестра?
Prince Charming Не знаю. Я ничего о ней не знаю.
Captain Возможно, твоя загадочная девушка придёт на бал. Вот почему ты распахнул двери, не так ли?
Prince Charming Капитан, это было ради народа.
Captain Конечно. Как я мог забыть.
Prince Charming А если она придёт, что тогда?
Captain Тогда ты скажешь ей, что ты принц. А принц может выбрать любую невесту.
Prince Charming Ха!
Captain Ха?
Prince Charming Да, «ха». Ты знаешь, что мой отец и Великий герцог хотят, чтобы я женился только на принцессе.
Captain Если эта лесная девушка так же очаровательна, как ты говоришь, они могут передумать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Что случилось?
Prince Charming Когда я вернусь, они попытаются пристроить меня к даме по их выбору. От меня ждут выгодного брака.
Cinderella А чья это выгода?
Prince Charming Хороший вопрос.
Cinderella Но ведь у тебя должно быть право на своё сердце.
Prince Charming Мне приходится взвешивать это с волей короля. Он мудрый правитель и любящий отец.
Cinderella Возможно, он передумает.
Prince Charming Боюсь, у него на это мало времени.
Cinderella Бедный Кит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine [слушая, как Дризелла фальшиво играет на пианино и поёт] Да заткнись уже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Отец Эллы Что ты хочешь, чтобы я привёз тебе из-за границы? Знаешь, твои сёстры... э-э, сводные сёстры, просили зонтики и кружево. А ты... что хочешь?
Золушка Принеси мне первую ветку, которой коснёшься своей плечом в пути.
Отец Эллы Странная просьба.
Золушка Ну, ты должна взять её с собой в путь и думать обо мне, когда будешь на неё смотреть. А когда вернёшься с ней — значит, ты со мной. И это то, чего я действительно хочу. Чтобы ты вернулась. Во что бы то ни стало.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ella's Father Элла, пока меня не будет, я хочу, чтобы ты была добра к своей мачехе и сводным сёстрам, даже если они порой... доставляют трудности.
Cinderella Обещаю.
Ella's Father Спасибо. Я всегда оставляю часть себя здесь, Элла. Запомни это. И-и-и твоя... твоя мать тоже здесь, хоть ты её и не видишь. Она — самое сердце этого дома. И поэтому мы должны всегда беречь этот дом, ради неё.
Cinderella Я по ней скучаю. А ты?
Ella's Father Очень сильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Мисс, как вас зовут?
Cinderella Не важно, как меня зовут.
Prince Charming Не стоит одной так глубоко в лесу гулять.
Cinderella Я не одна. Я с тобой, сэр... а как тебя там зовут?
Prince Charming Ты не знаешь, кто я? Меня зовут Кит. По крайней мере, так меня зовёт отец, когда в настроении.
Cinderella А... где ты живёшь, мистер Кит?
Prince Charming В дворце. Отец учит меня своему ремеслу.
Cinderella Ты ученик?
Prince Charming Что-то вроде того.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother [рассказчик] Возможно, и к лучшему, что злые сводные сестры были такими жестокими. Ведь если бы Элла не сбежала в лес, она могла бы никогда не встретить принца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Ну что, как он?
King's Doctor Ваша Величество...
King Неважно. Если надо столько времени, чтобы подобрать слова, я уже всё понял.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Хотите осмотреть дом?
Дризелла Что она сказала?
Анастасия Она хочет показать нам свой домик. Кажется, она этим гордится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine [Элле, после того как она наконец-то дала отпор] Просто помни, кто ты, негодяйка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grand Duke [держит каблучок разбитой хрустальной туфельки] Можно спросить, где вы это достали?
Lady Tremaine От оборванной служанки в моём доме.
Grand Duke Таинственная принцесса — простолюдинка.
Lady Tremaine Можете представить, как я был поражён, когда раскрыл её хитрость.
Grand Duke Вы никому не рассказывали?
Lady Tremaine Даже своим дочерям. Никто не должен узнать правду.
Grand Duke Вы избавили королевство от большого позора.
Lady Tremaine И я хочу, чтобы так и осталось.
Grand Duke Вы мне угрожаете?
Lady Tremaine Да.
Grand Duke Так что же вы хотите?
Lady Tremaine Я хочу стать графиней. И выгодных женихов для моих двух дочерей.
Grand Duke Сделано. А девочка?
Lady Tremaine Со мной она не считается. Делайте с ней что хотите.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Ты чуть не испугала его до смерти.
Принц Кого?
Золушка Оленя. Что он тебе сделал, чтобы ты за ним так гонялась?
Принц Должен признаться, я его раньше не встречал. Он твой друг?
Золушка Знакомый. Мы только что познакомились. Я глянула ему в глаза, он мне в глаза, и я почувствовала, что у него ещё много дел в жизни. Вот и всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Так ты и есть принц.
Prince Charming Ну, не "принц" в полном смысле. В мире полно принцев. Я всего лишь *один* из них.
Cinderella Но тебя на самом деле зовут не Кит.
Prince Charming О, конечно, зовут, и отец меня так называет, особенно когда не злится на меня.
Cinderella Но ты ведь не ученик.
Prince Charming Я есть. Ученик монарха. Ещё учусь своему ремеслу.
Cinderella О, боже!
Prince Charming Послушай, прости меня. Я думал, ты будешь ко мне относиться иначе, если узнаешь. Я принял тебя за хорошую, честную деревенскую девушку, а теперь вижу, что ты не хотела впечатлять простого солдата.
Cinderella Маловероятно.
Prince Charming Больше сюрпризов?
Cinderella Больше сюрпризов нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Нам нужно что-то, что будет внушать — "карета".
Cinderella Эээ... вот эта корыто?
Fairy Godmother Нет, это не "карета". Нет, нет, мне нравится идея с фруктами и овощами. Арбузы у вас растут?
Cinderella Нет.
Fairy Godmother Канталупа?
Cinderella Я даже не знаю, что это такое.
Fairy Godmother Артишок? Кумкват? Помидор-бык?
Cinderella Но у нас есть тыквы.
Fairy Godmother Ага. Тыквы? Для меня это впервые. Всегда интересно. Обычно я с тыквами не работаю — слишком мягкие.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Не скажешь ли ты, кто ты на самом деле?
Cinderella Если скажу, думаю, всё будет иначе.
Prince Charming Я не понимаю. По крайней мере, скажи своё имя?
Cinderella Меня зовут...
[звон часов]
Cinderella Мне пора уходить. Трудно объяснить. Ящерицы, тыквы и прочее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anastasia Ты выглядишь веселой.
Drizella И мокрой.
Cinderella Я прогулялась под дождём, чтобы поднять себе настроение.
Drizella Как обычно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Я не хочу торопить тебя, но времени у тебя совсем мало, Элла.
Cinderella Откуда ты меня знаешь? Кто ты?
Fairy Godmother Кто я? Думаю, ты сама уже поняла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Это ты?
Принц Ненавижу себя на картинах. А ты?
Золушка Никто никогда не писал мой портрет.
Принц Правда? А зря.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дризелла Мы общались не просто словами. Наши души встретились.
Анастасия Именно. Моя душа и душа принца. А твоя душа была у столов с угощениями.
Дризелла Ты не видела, как он танцевал со мной.
Леди Тремейн Танцевал с тобой? Он даже слова не сказал тебе.
Анастасия Это не наша вина, мать. Это та девочка.
Дризелла Таинственная принцесса.
Золушка Таинственная принцесса? Ну и забавная у тебя фантазия.
Леди Тремейн Фу, она никакая не принцесса. Просто самодовольная самозванка, которая устроила из себя посмешище.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Фея-крестная [закадровый текст, пока Дризелла и Анастасия дерутся и ломают тиару] Не в первый раз Элла испытывала жалость к этим двум интриганкам, которые были так же злы внутри, как и красивы снаружи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Phineus Мастер Финеус, хозяин кисти, терпеливо ждёт.
King Сделай его вид жениховским, мастер Финеус. Нужно привлечь подходящую невесту, даже если он ни слова не слушает.
Master Phineus Стараюсь угодить, Ваше Величество. Но чудес не обещаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine [после того, как Элла услышала объявление о балу] Раз ты передала новости, почему ещё здесь? Срочно возвращайся в город и скажи той портнихе — сшей нам три шикарных платья для бала.
Cinderella Три? Как заботливо с твоей стороны.
Lady Tremaine Что ты имеешь в виду?
Cinderella Что подумала обо мне.
Lady Tremaine Подумала о тебе?
Drizella Мамочка, она верит, что другое платье для неё. Бедная медлительная Золушка. Как неловко.
Lady Tremaine [смеётся] Ты слишком амбициозна для своего же блага.
Cinderella О, нет. Я просто хочу увидеться с подругой.
Lady Tremaine Хочу быть предельно ясной. Одно платье для Анастасии, одно для Дризеллы и одно для меня!
[она говорит что-то по-французски]
Anastasia Она не знает, что это значит.
Lady Tremaine [Элла отвечает по-французски] Хорошо. Отлично. Тогда дело решено. А теперь — марш! Каждая девушка в королевстве будет гнаться за принцем. Ты должна успеть первой, пока портниха не завалилась работой!
Anastasia [идёт следом] Расскажи мне, что она сказала, Дризелла.
Drizella Я говорю по-французски, а не по-итальянски!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Говорят, она принцесса. Наш принц, похоже, очарован ею.
Grand Duke Она сразу к нему пошла. Надо признать, у неё есть талант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Вульгарная, молодая развязная особа ворвалась на бал, без сопровождения, если хотите, и к ужасу всех, бросилась на принца.
Anastasia И он действительно танцевал с этой уродиной.
Cinderella Да?
Drizella Да. Это было из жалости. Он был слишком вежлив, чтобы выставить её вон при всех, понимаете. Но, не желая дальше подвергать нас этому нахалу, он разогнал её.
Anastasia И отчитал её. Но она отказалась уходить, и королевская стража выгнала её с бала! Жалко принца. Вкус у него отвратительный.
Drizella Они друг другу подходят.
Lady Tremaine Ну да ладно, девочки. Бал был всего лишь развлечением. Принц не свободен жениться по любви. Он обещан принцессе Челине из Сарагосы. Сам Великий Герцог мне сказал.
Drizella Это так несправедливо.
Lady Tremaine Да. Таков порядок вещей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anastasia Виденье, сестрица.
Drizella Взаимно.
Anastasia Нам предстоит бороться за руку принца. Но это не значит, что мы должны таить злые мысли друг о друге.
Drizella Конечно, дорогая сестра. Я и помыслить не могла отравить тебя до бала.
Anastasia А я и подумать не могла толкнуть тебя с движущейся кареты по дороге туда.
Drizella И я — размозжить тебе мозги у дворцовых ступеней, когда приедем. Мы же сёстры.
Anastasia И кровь гуще воды.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Ты говоришь так, будто ты первый парень, который встретил красивую девушку.
Prince Charming Она была не просто "красивой девушкой". Ну, она была красивой, но в ней было гораздо больше.
King Насколько больше? Ты видел её всего один раз. Откуда ты можешь что-то о ней знать?
Prince Charming Ты же говорил, что сразу понял, когда встретил маму.
King Да, это другое. Твоя мама была принцессой.
Prince Charming Ты всё равно бы её полюбил.
King Я бы её никогда не увидел, потому что так не принято. И мой отец сказал бы мне то, что я сейчас говорю тебе, и я бы послушал.
Prince Charming Нет, не послушал бы.
King Послушал бы.
Prince Charming Нет, не послушал бы.
King Послушал бы.
Prince Charming Не послушал бы.
King Ты прав.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Anastasia Прекрасный принц, ты такой озорник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Slipper Lady Ну, попробую. Итак. Скажи, куда мне? О! Вверх! Вверх иду.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Я не смогла защитить от тебя отца, но принца и королевство я защищу — чего бы мне это ни стоило.
Lady Tremaine Вот это-то и ошибка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Время шло, и боль превратилась в воспоминание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Моя королева
Cinderella Мой котёнок.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella [поётся] Когда я стану королём, дилли, дилли, Ты будешь королевой, Лаванда зелена, дилли, дилли, Лаванда синяя, Если ты любишь меня, дилли, дилли, Я полюблю тебя, Пусть поют птицы, дилли, дилли...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Гуси, гуси!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Фея-крестная Жила-была девочка по имени Элла. И она смотрела на мир не таким, какой он есть, а каким он мог бы быть, если бы в нем было чуть-чуть волшебства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Вы не сказали, что ваша дочь такая красивая.
Ella's Father О, она пошла в свою...
[колеблется]
Lady Tremaine В маму. Именно так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Ты боишься рассказать мне. Но не стоит. Не если это приведёт к твоему счастью.
Ella's Father Да. Счастью.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Элла, дорогая. Ну-ну. Не реви.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Я так люблю счастливый конец, а ты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Что ты задумал, Люцифер? Жаклин — моя гостья, а гостей есть нельзя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Если я вынужден жениться, не могу ли я выбрать, например, хорошую и честную деревенскую девушку?
Grand Duke Сколько дивизий эта «хорошая и честная деревенская девушка» нам обеспечит? Как она сделает королевство сильнее? Мы — маленькое королевство среди великих держав, Ваша Королевская Светлость. И мир опасен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Судьба каждого, мальчик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Это то, что ты хотела сделать?
Крёстная фея Ты думаешь, что я именно этого и хотела?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Прекрати этот чертов экипаж!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Я просто... просто подумала, если оно... если оно станет ещё больше...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Элла, что это у тебя на лице?
Cinderella Мадам?
Anastasia Это пепел из камина.
Lady Tremaine Вымойся как следует.
Anastasia Иначе у нас в чае окажутся уголёчки.
Drizella У меня для неё новое прозвище! Золушк@.
Anastasia Я не вынесу, если она будет такой грязной. О, Грязн@я Элла.
Drizella Золушк@! Вот как мы тебя теперь зовём.
Lady Tremaine Ох, девочки, вы слишком остроумны.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Король Пойдём. Мы опоздаем. А пунктуальность — это...
Король Король, Прекрасный принц: Воспитанность принцев.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Разве тебе не удобнее поесть, когда вся работа будет сделана, Элла? Или мне сказать — Золушка?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Интересно, каким он будет?
Anastasia Какая разница, каким он будет? Он безумно богат.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drizella Я его обману, чтобы он в меня влюбился. Вот увидишь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Captain Я бы не отказался немного повеселиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Master Phineus Простите-простите. Непослушная краска, непослушная кисть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Ха!
Captain Ха?
Prince Charming Да, «ха»!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Drizella Все мужчины — дураки, так говорит мама. Чем раньше ты это поймёшь, тем лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Ох, ради всего святого. Давай просто сделаем это. Ах. Что-то определённо происходит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мать Эллы В твоём мизинце больше доброты, чем у многих в целом теле. И эта доброта обладает силой, большей, чем ты думаешь. И магией.
Элла Магией?
Мать Эллы Правда. Будь смелой и доброй, моя дорогая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Видишь ли, фокус в том... Вообще-то я забыла, в чём тут фокус.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Давай сделаем это здесь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Prince Charming Если позволишь, для меня будет величайшей честью провести тебя в этом — первом...
Cinderella Танце?
Prince Charming Да, танце. Вот именно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Принцесса. Либо принцесса, либо ничего.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Это было словно сон. Даже лучше, чем сон.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Горе может прийти в любое королевство, каким бы счастливым оно ни было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Поторопитесь! Поторопитесь, пожалуйста, мистер Гусь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lady Tremaine Сосредоточьтесь! Вы должны покорить принца, идиоты! Ну, давайте же!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cinderella Поторопись, мистер Гусь!
Goose Coachman Давай же!
Cinderella Осторожнее, мистер Гусь! Ой, Боже мой!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Золушка Это мне подарили.
Леди Тремейн Подарили тебе? Подарили тебе? Ничего не даётся просто так. За всё приходится платить и платить.
Золушка Нет, это не так. Доброта — бесплатна. Любовь — бесплатна.
Леди Тремейн Любовь не бывает бесплатной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Здравствуйте, милый мистер Ящерка. Биббиди-боббиди-бу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Fairy Godmother Это, пожалуй, самый большой риск, на который кто-либо из нас решится. Быть увиденным таким, какой ты есть на самом деле.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Hayley Atwell
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Helena Bonham Carter
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Cate Blanchett
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Lily James
Ричард Мэдден
Ричард Мэдден
Richard Madden
Нонсо Анози
Нонсо Анози
Nonso Anozie
Софи МакШера
Софи МакШера
Sophie McShera
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
Stellan Skarsgard
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Derek Jacobi
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер
Holliday Grainger
Бен Чаплин
Бен Чаплин
Ben Chaplin
Майкл Дженн
Michael Jenn
Роб Брайдон
Роб Брайдон
Rob Brydon
Элла Смит
Элла Смит
Ella Smith
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х
Почему Саид не снимает пиджак в «Клоне»: именно в костюме — объяснение краха его брака с Жади
Временной скачок, похороны и новый ребенок: 5 горячих спойлеров к первой серии четвертого сезона «Клюквенного щербета»
Часто смотрите советское кино? Тогда угадайте 5 фильмов по осенним улицам (тест)
На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна
Нетипичный ужастик от Netflix называют наследником «Сияния» и «Ребенка Розмари»: камерный кошмар уровня Кубрика заслужил 100% на RT
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер
Лев влюбился в овечку, теперь в 4K: скоро на экраны вновь выйдут «Сумерки», но есть одна неприятная новость
Эту криминальную драму Стивен Кинг назвал пробирающей до костей — у сериала от Prime Video 94% положительных отзывов на Rotten Tomatoes
«Бюджет — банка “Клинского” и пачка “Кириешек”»: этот Sci-Fi 2010-х стоил $50 000, но стал культовым — у «Интерстеллара» оценки ниже
Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше